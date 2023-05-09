تعتمد استراتيجيات الصيانة ونضجها على عوامل مثل تكلفة الأصول والاستبدال، وأهمية الأصول، وأنماط الاستخدام، وتأثير الفشل في السلامة والبيئة والعمليات والتمويل والصورة العامة. تُعَد الصيانة التنبؤية إحدى استراتيجيات الصيانة الثلاثة الرائدة التي تستخدمها الشركات. والأنواع الأخرى هي الصيانة التفاعلية، التي تعمل على إصلاح الأعطال عند حدوثها، والصيانة الوقائية، التي تعتمد على جدول صيانة محدد مسبقًا لتحديد الأخطاء.

نظرًا لأن الصيانة التنبؤية استباقية، فإنها تعمل على تعزيز الصيانة الوقائية من خلال توفير رؤًى مستمرة حول الحالة الفعلية للمعدات. فبدلًا من الاعتماد على الحالة المتوقعة للمعدات بناءً على خط الأساس التاريخي، مع الصيانة التنبؤية، لا يتم تنفيذ الصيانة التصحيحية إلا عند الحاجة إلى ذلك، وبالتالي يتم تجنُّب تكاليف الصيانة وفترات التعطل غير الضرورية.

تستخدم الصيانة التنبؤية بيانات السلاسل الزمنية التاريخية وبيانات الفشل لسلسلة زمنية للتنبؤ بالسلامة المحتملة المستقبلية للمعدات وبالتالي توقُّع المشكلات مسبقًا. ويمكِّن هذا الشركات من تحسين جدولة الصيانة وتحسين الموثوقية.

تختلف الصيانة التنبؤية أيضًا عن الصيانة الوقائية في تنوُّع واتساع البيانات في الوقت الفعلي المستخدمة في مراقبة المعدات. يمكن لتقنيات مراقبة الحالة المختلفة -مثل الصوت (الأمواج فوق الصوتية)، والحرارة (الحرارية)، والتزييت (الزيوت والسوائل)، وتحليل الاهتزاز- الكشف عن الحالات الشاذة وتقديم إنذارات مبكرة بالمشكلات المحتملة. قد يُشير ارتفاع درجة حرارة أحد العناصر، على سبيل المثال، إلى وجود انسداد في تدفق الهواء أو علامات تآكل. وقد تُشير الاهتزازات غير المعتادة إلى عدم توافق الأجزاء المتحركة. يمكن أن توفِّر التغييرات في الصوت إنذارات مبكرة بالعيوب التي لا يمكن التقاطها من خلال أذن الإنسان.