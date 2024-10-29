يوجد حوالي 4 مليارات قيمة ضمن مجموعة القيم المحتملة لتنسيق FP32 التي تتراوح بين -3.4 1038 إلى 3.4 1038. في حين يحتوي INT8 على 256 قيمة فقط ضمن مجموعة القيم المحتملة التي تتراوح بين -128 إلى 128. ونظرًا لأن مجموعة القيم هذه أصغر بكثير، يمكن إجراء الضرب في المصفوفة بشكل أسرع. نظرًا للتكلفة الحسابية الهائلة للنماذج القائمة على التعلم العميق، فإن الخوارزميات الدقيقة والفعالة تعدُّ ضرورية.

تحدث عملية التكميم عن طريق تحديد المسار الأمثل لتحويل قيم الفاصلة العائمة 32 بت إلى نطاق INT8. ولتحقيق ذلك، توجد خوارزميات متعددة لتكميم النموذج. سنستعرض طريقتين للتكميم، وهما التكميم باستخدام القيمة العظمى المطلقة والتكميم التقاربي.



التكميم باستخدام القيمة العظمى المطلقة

لحساب العلاقة بين رقم الفاصلة العائمة والرقم المقابل له في INT8 باستخدام خوارزمية التكميم بالقيمة العظمى المطلقة، يجب أولًا قسمة القيمة العائمة على القيمة العظمى المطلقة للموتر ثم الضرب في النطاق الكلي لنوع البيانات.

على سبيل المثال ، لنطبق خوارزمية التكميم بالقيمة العظمى المطلقة على المتجه التالي [1.6، -0.7 ،-3.4، 1.7، -2.9، 0.5، 2.3، 6.2]. يمكنك استخراج القيمة العظمى المطلقة منه، وهي 6.2 في هذه الحالة. يتراوح نطاق INT8 بين [-127 ،127]، لذا فإننا نقسم 127 على 6.2 لنحصل على 20.5 كعامل قياس. ومن ثَمَّ ، يؤدي ضرب المتجه الأصلي بهذا العامل إلى الحصول على متجه البيانات المُكمَّم [33 ، -14 ، -70 ، 35 ، -59 ، 10 ، 47 ،127]. نظرًا لتقريب هذه الأرقام، سيكون هناك فقدان طفيف في الدقة. 5

خوارزمية التكميم التقاربي

لتنفيذ خوارزمية التكميم التقاربي، سنحدد مجموعة قيم الفاصلة العائمة 32 بت كالتالي [a, b]. خوارزمية التكميم التقاربي كالتالي::

𝑥𝑞 = round ((1/𝑆)𝑥+𝑍)

- 𝑥𝑞 هي قيمة INT8 المُكمَّمة التي تقابل قيمة الفاصلة العائمة 32 بت x.

- S هو عامل القياس FP32 وهو قيمة عائمة موجبة 32 بت.

- Z هي نقطة الصفر. ستكون هذه قيمة INT8 التي تقابل الصفر في حقل الفاصلة العائمة 32 بت.

- تشير round إلى تقريب القيمة الناتجة إلى أقرب عدد صحيح.

لتحديد [القيمة الصغرى والقيمة العظمى] لقيم الفاصلة العائمة المكونة من 32 بت، نحتاج إلى أخذ أي قيم خارجية في الاعتبار. يمكن أن يؤدي التغاضي عن هذه القيم الخارجية إلى تعيينها إما كقيمة عظمى أو قيمة صغرى ومن المحتمل أن يؤدي إلى انحراف دقة النموذج المُكمَّم. ولمواجهة ذلك، يمكن تقسيم النموذج إلى كتل. يمكن تقسيم الأوزان إلى مجموعات من 64 أو 128. ثم يتم تحديد هذه المجموعات لحساب القيم الخارجية وتقليل مخاطر انخفاض الدقة. 6