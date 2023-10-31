أكاديمية الذكاء الاصطناعي
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لقطة متوسطة لامرأة ترتدي فستانًا أخضر وتنظر إلى اليمين
لماذا تعد نماذج الأساس نقلة نوعية في الذكاء الاصطناعي

يوجد نوعان: الذكاء الاصطناعي التقليدي، والذكاء الاصطناعي التوليدي. كلمة واحدة تفصلهما، إلا أن الفارق شاسع. بينما يقتصر الذكاء الاصطناعي التقليدي على تحليل البيانات، إلا أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قادر على إنشاء محتوى جديد منها.

في هذه الحلقة التي تعرضها أكاديمية الذكاء الاصطناعي، تعرّف على جيل جديد من نماذج الذكاء الاصطناعي المرنة والقابلة لإعادة الاستخدام والتي يمكن أن تفتح أبوابًا جديدة للإيرادات وتخفض التكاليف وتزيد الإنتاجية، ثم استخدم دليلنا الإرشادي لإجراء تحليل عميق.

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مشاهدة (8:29)
ما الذي ستتعلمه
  • أهمية نماذج الأساس للذكاء الاصطناعي التوليدي
  • ميزات من نماذج الذكاء الاصطناعي المرن
  • كيف تختار منصة البيانات والذكاء الاصطناعي المناسبة لأعمالك
يجب أن تبحث عن منصة تمتلك خبرة مثبتة في إدارة نماذج الأساس، وأدوات الحوكمة اللازمة لمساعدتك في معالجة القضايا الأخلاقية المحتملة، وقادرة على مساعدتك في الانتقال من التجريب إلى النشر. Kate Soule مدير أول إستراتيجية الأعمال IBM Research وMIT-IBM AI Lab
رسم توضيحي لنموذج الأساس للذكاء الاصطناعي
تنزيل الدليل الإرشادي
كيفية اتخاذ الإجراءات

نظرًا للطبيعة الديناميكية لنموذج الذكاء الاصطناعي، علينا تحويل التجارب النظرية إلى تطبيقات عملية للبقاء في الصدارة. استخدم الدليل الاسترشادي هذا لاستكشاف بعض الأمور الشائعة حول الذكاء الاصطناعي وحالات استخدام التعلم الآلي والميزة الرئيسية المكتسبة مع الذكاء الاصطناعي التوليدي.

مشاهدة المزيد من حلقات المسار 2
المسار 2 اختر نموذج الذكاء الاصطناعي المناسب لحالة الاستخدام لديك الكفاءة في نماذج الذكاء الاصطناعي لا تتناسب طرديًا مع حجمها. تعرّف على طريقة العثور على الخيار المناسب لتلبية احتياجات أعمالك. ثم احصل على الدليل الإرشادي لمساعدتك على اتخاذ الإجراءات اللازمة. انتقل إلى صفحة الحلقة
المسار 2 هل تعد إدارة البيانات هي سر الذكاء الاصطناعي التوليدي؟ تبدأ كل محادثة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ولكنها تنتهي بالبيانات. لماذا؟ لأنه لا وجود للذكاء الاصطناعي من دون بيانات. يغير الذكاء الاصطناعي التوليدي طريقة تفكيرنا في البيانات.  انتقل إلى صفحة الحلقة
المسار 2 الثقة والشفافية والحوكمة في عصر الذكاء الاصطناعي استكشف المشكلات التالية مثل الهلوسة والتحيز والمخاطر الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتعرّف على كيفية مساهمة تطبيق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته في بناء وتعزيز الثقة. ثم طبّق النظرية عمليًا من خلال دليلنا الإرشادي. انتقل إلى صفحة الحلقة
المسار 1: الأساسيات الإستراتيجية
تحقيق جاهزية الذكاء الاصطناعي باستخدام التنقية السحابية الهجينة

ينبغي أن تتوافق عناصر البنية التحتية لتقنية المعلومات في مؤسستك مثل الأحجية. تعرّف على كيفية مساعدة السرعة التشغيلية وقابلية التوسع للسحابة الهجينة لأعمالك على تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي.
من الإصدار التجريبي إلى الإنتاج: زيادة عائد الاستثمار باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

هل ترغب في زيادة عائد استثماراتك في الذكاء الاصطناعي؟ تعرّف على كيفية تأثير توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجالات الرئيسية، من خلال مساعدة أفضل العقول لديك على وضع حلول مبتكرة جديدة وطرحها.
كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المسؤول إعدادك للامتثال للوائح

تعرّف على كيفية مساعدة حوكمة الذكاء الاصطناعي في ضمان إدارة جهود الذكاء الاصطناعي مؤسستك بشكل مسؤول وأخلاقي. ثم استخدم دليلنا الإرشادي لمساعدتك في إعداد مؤسستك للوائح الذكاء الاصطناعي الجديدة.
حدد حالة استخدام الذكاء الاصطناعي المناسبة لعملك

لتحسين التكلفة الإجمالية للملكية وعائد الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، يعد اختيار حالة الاستخدام المناسبة أمرًا بالغ الأهمية. تعرّف على أهم الاعتبارات وما الدور المهم الذي تلعبه الاستثمارات الحالية مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي في ذلك الأمر.
صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع الأعمال

تعرّف على الصعود التاريخي للذكاء الاصطناعي التوليدي وما يعنيه بالنسبة إلى قطاع الأعمال.
كن من منشئي القيمة مع الذكاء الاصطناعي التوليدي

استمع إلى النهج المختلفة لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي—وكيف يمكن لمنصة الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا لحالات الاستخدام الخاصة بك أن تعزز قيمة الأعمال بشكل ملحوظ.
المسار 3: الاستعانة بالذكاء الاصطناعي
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات

توقف عن التعامل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي كتجربة علمية وابدأ في استخدامه كموّلد للقيمة. تعرّف على كيفية تعزيز أداء عملياتك في مجال تقنية المعلومات من خلال الاستعانة بالذكاء الاصطناعي.
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في العمليات المالية

تعرّف على كيفية تحقيق الشركات الرائدة فيما يخص العمليات المالية أقصى استفادة من إنفاقهم على تطوير التقنية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للحصول على معارف مهمة ورؤية أكبر لعملياتهم.
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي من أجل توظيف وتطوير المواهب

هل ترغب في تحويل تحديات الموارد البشرية إلى فرص؟ اكتشف كيف تستخدم المؤسسات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في توظيف وتطوير المواهب التي تناسب احتياجات أعمالها. 
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في مجال التسويق

تعرّف على كيفية استخدام الشركات للذكاء الاصطناعي التوليدي لدفع جهودها التسويقية قدمًا لتلبية احتياجات العملاء المتطورة باستمرار. 
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء

عدم الاقتصار على روبوت المحادثة الافتراضية. تعرّف على كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يجمع بين توفير تجربة مبهجة للعملاء وزيادة الإنتاجية في آن واحد. ثم نزّل الدليل الإرشادي لمساعدتك على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

الاستعانة بالذكاء الاصطناعي التوليدي لتحديث التطبيقات

نظرًا للتطور المتسارع للعمليات التجارية، يجب على التطبيقات الداعمة أن تواكبها بشكل متزامن. تعرّف على كيفية تسريع العملية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، ونزّل الدليل الإرشادي للبدء.

تلقي تحديثات أكاديمية الذكاء الاصطناعي

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