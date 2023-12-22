يشير تحيز الذكاء الاصطناعي، والذي يُسمى أيضًا تحيز التعلم الآلي أو تحيز الخوارزمية، إلى حدوث نتائج متحيزة بسبب التحيزات البشرية التي تحرف بيانات التدريب الأصلية أو خوارزمية الذكاء الاصطناعي—مما يؤدي إلى مخرجات مشوهة ونتائج ضارة محتملة.
عندما لا يتم معالجة التحيز في الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يؤثر ذلك على نجاح المؤسسة ويعيق قدرة الناس على المشاركة في الاقتصاد والمجتمع. يقلل التحيز من دقة الذكاء الاصطناعي ، وبالتالي من إمكاناته.
من غير المرجح أن تكتسب الشركات فائدة من الأنظمة التي تنتج نتائج مشوهة. وقد تؤدي الفضائح الناتجة عن التحيز في الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز انعدام الثقة بين الملونين والنساء وذوي الإعاقة ومجتمع المثليين وغيرهم من الفئات المهمشة.
النماذج التي تُبنى عليها جهود الذكاء الاصطناعي تستوعب تحيزات المجتمع التي يمكن أن تكون مضمنة بهدوء في جبال البيانات التي تُدرّب عليها. جمع البيانات المتحيزة تاريخيًا، والتي تعكس عدم المساواة المجتمعية، يمكن أن يؤدي إلى ضرر للفئات المهمشة تاريخيًا في حالات استخدام تشمل التوظيف، والشرطة، والتصنيف الائتماني، وغيرها الكثير. ووفقًا لصحيفة Wall Street، "مع انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، لا تزال الشركات تكافح من أجل معالجة التحيز المتفشي."1.
عندما يرتكب الذكاء الاصطناعي خطأً بسبب التحيز—مثل حرمان مجموعات من الأشخاص من الفرص، أو التعرف الخاطئ عليهم في الصور، أو معاقبتهم بشكل غير عادل—فإن المؤسسة المخالفة تعاني من ضرر لعلامتها التجارية وسمعتها. في الوقت نفسه، يمكن للأفراد في تلك المجموعات والمجتمع ككل أن يتعرضوا للأذى دون أن يدركوا ذلك حتى. فيما يلي بعض الأمثلة البارزة على التفاوتات والتحيز في الذكاء الاصطناعي والضرر الذي يمكن أن تسببه.
في مجال الرعاية الصحية، يمكن أن يؤدي التمثيل الناقص لبيانات النساء أو مجموعات الأقليات إلى تحريف خوارزميات الذكاء الاصطناعي التنبؤية.2 على سبيل المثال، وُجد أن أنظمة التشخيص بمساعدة الكمبيوتر (CAD) تقدم نتائج أقل دقة للمرضى الأمريكيين من أصل أفريقي مقارنة بالمرضى البيض.
بينما يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي تبسيط أتمتة فحص السير الذاتية خلال البحث للمساعدة في تحديد المرشحين المثاليين، فإن المعلومات المطلوبة والإجابات التي يتم استبعادها قد تؤدي إلى نتائج غير متناسبة بين المجموعات المختلفة. على سبيل المثال، إذا استخدم إعلان وظيفة كلمة "نينجا"، فقد يجذب عددًا من الرجال أكثر من النساء، على الرغم من أن ذلك ليس بأي حال من الأحوال شرطًا للوظيفة.3
في اختبار لتوليد الصور، طلبت بلومبرج إنشاء أكثر من 5000 صورة بالذكاء الاصطناعي، ووجدت أن، "العالم وفقًا لـ Stable Diffusion يديره رؤساء تنفيذيون من الذكور البيض. نادرًا ما تكون النساء طبيبات أو محاميات أو قاضيات. الرجال ذوو البشرة الداكنة يرتكبون الجرائم، بينما النساء ذوات البشرة الداكنة يقلبن البرغر."4 أجرت Midjourney دراسة مماثلة لتوليد الفن بالذكاء الاصطناعي، حيث طلبت صورًا لأشخاص في مهن متخصصة. أظهرت النتائج وجود مشاركين من فئتي الشباب وكبار السن، ولكن كبار السن كانوا دائمًا من الرجال، مما عزز التحيز الجنسي بشأن دور المرأة في مكان العمل.5
تُستخدم أدوات التنبؤ بالجريمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من قبل بعض المنظمات في نظام العدالة الجنائية لتحديد المناطق التي يُحتمل أن تحدث فيها الجريمة. ومع ذلك، فإنها غالبًا ما تعتمد على بيانات الاعتقالات التاريخية، والتي يمكن أن تعزز الأنماط الحالية للتنميط العنصري والاستهداف غير المتناسب لمجتمعات الأقليات.6
إن النتائج المشوهة يمكن أن تضر المجموعة والمجتمع على نطاق واسع. فيما يلي بعض الأنواع الأكثر شيوعًا من تحيز الذكاء الاصطناعي7.
تحيز تجانس المجموعة الخارجية: هذه حالة من عدم معرفة المرء ما لا يعرفه. هناك ميل لدى الناس إلى فهم أعضاء الجماعة الداخلية بشكل أفضل—الجماعة التي ينتمي إليها الفرد—وإلى الاعتقاد بأنهم أكثر تنوعًا من أعضاء المجموعة الخارجية. قد يؤدي ذلك إلى قيام المطورين بإنشاء خوارزميات أقل قدرة على التمييز بين الأفراد الذين لا ينتمون إلى المجموعة الأغلبية في بيانات التدريب، مما يؤدي إلى تحيز عنصري وتصنيف خاطئ وإجابات غير صحيحة.
الخطوة الأولى لتجنب فخ التحيز هي ببساطة التراجع في البداية وإعطاء جهد الذكاء الاصطناعي بعض التفكير. كما هو الحال مع أي تحدٍ تجاري تقريبًا، فإن حل المشكلات أسهل بكثير في البداية بدلاً من انتظار وقوع الكارثة ثم فرز النتائج التالفة. لكن العديد من المؤسسات في عجلة من أمرها: يوفرون القليل ويخسرون الكثير، وهذا يكلفهم.
يتطلب تحديد التحيز في الذكاء الاصطناعي ومعالجته حوكمة الذكاء الاصطناعي، أو القدرة على توجيه وإدارة ومراقبة أنشطة الذكاء الاصطناعي في المؤسسة. من الناحية العملية، تُنشئ حوكمة الذكاء الاصطناعي مجموعة من السياسات والممارسات والأطر لتوجيه التطوير المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها. عند تنفيذها بشكل جيد، تساعد حوكمة الذكاء الاصطناعي على ضمان تحقيق توازن في الفوائد الممنوحة للشركات والعملاء والموظفين والمجتمع ككل.
حوكمة الذكاء الاصطناعي تشمل عادةً أساليب تهدف إلى تقييم العدالة والمساواة والشمول. تقوم مناهج مثل العدالة المضادة للواقع بتحديد التحيزات في عملية اتخاذ القرار لنموذج ما، وتعمل على ضمان تحقيق نتائج عادلة ومنصفة، وذلك حتى في الحالات التي يتم فيها تضمين سمات حساسة مثل الجنس أو العرق أو الميول الجنسية.
الشفافية - بسبب تعقيدات الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تكون الخوارزمية عبارة نظام صندوق أسود مع القليل من المعلومات عن البيانات المستخدمة في إنشائها. التقنيات والممارسات الشفافة تساعد على ضمان استخدام بيانات غير متحيزة لبناء النظام وأن تكون النتائج عادلة. الشركات التي تعمل على حماية معلومات العملاء تبني الثقة في العلامة التجارية ومن المرجح أن تنشئ أنظمة ذكاء اصطناعي جديرة بالثقة.
لتوفير طبقة إضافية من ضمان الجودة، قم بتأسيس نظام "تضمين إنسان في العملية" لتقديم خيارات أو تقديم توصيات يمكن بعد ذلك الموافقة عليها بقرارات بشرية.
فيما يلي قائمة مرجعية مكونة من ست خطوات عملية يمكنها أن تبقي برامج الذكاء الاصطناعي خالية من التحيز.
1. تحديد نموذج التعلم الصحيح:
2. التدريب على البيانات الصحيحة: سيؤدي التعلم الآلي المدرب على بيانات خاطئة إلى نتائج خاطئة. يجب أن تكون أي بيانات يتم تغذيتها في الذكاء الاصطناعي كاملة ومتوازنة لتعكس التركيبة السكانية الفعلية للمجموعة قيد الدراسة.
3. اختيار فريق متوازن: كلما كان فريق الذكاء الاصطناعي أكثر تنوعًا—من الناحية العرقية والاقتصادية والمستوى التعليمي والجنس والوصف الوظيفي—زادت احتمالية التعرف على التحيز. يجب أن تشمل المواهب ووجهات النظر في فريق ذكاء اصطناعي متكامل مبتكري أعمال الذكاء الاصطناعي، ومبدعي الذكاء الاصطناعي، ومنفذي الذكاء الاصطناعي، وتمثيلاً لمستهلكي هذا الجهد المحدد للذكاء الاصطناعي.9
4. إجراء معالجة البيانات بعناية: يجب أن تكون الشركات على دراية بالتحيز في كل خطوة عند معالجة البيانات. لا يكمن الخطر في اختيار البيانات فقط: سواء أثناء المعالجة المسبقة أو أثناء المعالجة أو بعد المعالجة، يمكن أن يتسلل التحيز في أي مرحلة من المراحل ويغذي الذكاء الاصطناعي.
5. المراقبة المستمرة: لا يوجد نموذج كامل أو دائم على الإطلاق. يمكن أن تساعد المراقبة والاختبار المستمرين باستخدام بيانات واقعية من جميع أنحاء المؤسسة في اكتشاف وتصحيح التحيز قبل أن يتسبب في حدوث ضرر. لتجنب المزيد من التحيز، يجب على المؤسسات النظر في إجراء التقييم من قِبل فريق مستقل من داخل المؤسسة أو طرف ثالث موثوق به.
6. تجنب مشكلات البنية التحتية: بالإضافة إلى التأثيرات البشرية وتأثيرات البيانات، قد تتسبب البنية التحتية نفسها في التحيز أحيانًا. على سبيل المثال، باستخدام البيانات التي تم جمعها من أجهزة الاستشعار الميكانيكية، يمكن للمعدات نفسها أن تضخ تحيزًا إذا كانت أجهزة الاستشعار معطلة. قد يكون من الصعب اكتشاف هذا النوع من التحيز ويتطلب الاستثمار في أحدث البنى التحتية الرقمية والتكنولوجية.
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1 The Wall Street Journal: Rise of AI Puts Spotlight on Bias in Algorithms
2 Booz Allen Hamilton: Artificial Intelligence Bias in Healthcare
3 LinkedIn: Reducing AI Bias — A Guide for HR Leaders
4 Bloomberg: Humans Are Biased. Generative AI Is Even Worse
5 The Conversation US: Ageism, sexism, classism and more — 7 examples of bias in AI-generated images
6 Technology Review: Predictive policing is still racist—whatever data it uses
7 Tech Target: Machine learning bias (AI bias)
Chapman University AI Hub: Bias in AI
AIMultiple: Bias in AI —What it is, Types, Examples & 6 Ways to Fix it in 2023
8 McKinsey: Tackling bias in artificial intelligence (and in humans)
9 Forbes: The Problem With Biased AIs (and How To Make AI Better)