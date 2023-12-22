عندما يرتكب الذكاء الاصطناعي خطأً بسبب التحيز—مثل حرمان مجموعات من الأشخاص من الفرص، أو التعرف الخاطئ عليهم في الصور، أو معاقبتهم بشكل غير عادل—فإن المؤسسة المخالفة تعاني من ضرر لعلامتها التجارية وسمعتها. في الوقت نفسه، يمكن للأفراد في تلك المجموعات والمجتمع ككل أن يتعرضوا للأذى دون أن يدركوا ذلك حتى. فيما يلي بعض الأمثلة البارزة على التفاوتات والتحيز في الذكاء الاصطناعي والضرر الذي يمكن أن تسببه.

في مجال الرعاية الصحية، يمكن أن يؤدي التمثيل الناقص لبيانات النساء أو مجموعات الأقليات إلى تحريف خوارزميات الذكاء الاصطناعي التنبؤية.2 على سبيل المثال، وُجد أن أنظمة التشخيص بمساعدة الكمبيوتر (CAD) تقدم نتائج أقل دقة للمرضى الأمريكيين من أصل أفريقي مقارنة بالمرضى البيض.

بينما يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي تبسيط أتمتة فحص السير الذاتية خلال البحث للمساعدة في تحديد المرشحين المثاليين، فإن المعلومات المطلوبة والإجابات التي يتم استبعادها قد تؤدي إلى نتائج غير متناسبة بين المجموعات المختلفة. على سبيل المثال، إذا استخدم إعلان وظيفة كلمة "نينجا"، فقد يجذب عددًا من الرجال أكثر من النساء، على الرغم من أن ذلك ليس بأي حال من الأحوال شرطًا للوظيفة.3

في اختبار لتوليد الصور، طلبت بلومبرج إنشاء أكثر من 5000 صورة بالذكاء الاصطناعي، ووجدت أن، "العالم وفقًا لـ Stable Diffusion يديره رؤساء تنفيذيون من الذكور البيض. نادرًا ما تكون النساء طبيبات أو محاميات أو قاضيات. الرجال ذوو البشرة الداكنة يرتكبون الجرائم، بينما النساء ذوات البشرة الداكنة يقلبن البرغر."4 أجرت Midjourney دراسة مماثلة لتوليد الفن بالذكاء الاصطناعي، حيث طلبت صورًا لأشخاص في مهن متخصصة. أظهرت النتائج وجود مشاركين من فئتي الشباب وكبار السن، ولكن كبار السن كانوا دائمًا من الرجال، مما عزز التحيز الجنسي بشأن دور المرأة في مكان العمل.5



تُستخدم أدوات التنبؤ بالجريمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من قبل بعض المنظمات في نظام العدالة الجنائية لتحديد المناطق التي يُحتمل أن تحدث فيها الجريمة. ومع ذلك، فإنها غالبًا ما تعتمد على بيانات الاعتقالات التاريخية، والتي يمكن أن تعزز الأنماط الحالية للتنميط العنصري والاستهداف غير المتناسب لمجتمعات الأقليات.6

