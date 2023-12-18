ما هو التضمين؟

يمكن لمعظم خوارزميات التعلم الآلي أن تأخذ فقط البيانات الرقمية منخفضة الأبعاد كمدخلات. ولذلك فمن الضروري تحويل البيانات إلى صيغة رقمية. يمكن أن يتضمن ذلك أشياء مثل إنشاء تمثيل "bag of words" للبيانات النصية، أو تحويل الصور إلى قيم بكسل أو تحويل بيانات الرسم البياني إلى مصفوفة رقمية.

يتم إخراج الكائنات التي تأتي في نموذج التضمين كتضمينات، ممثلة كمتجهات. المتجه هو مصفوفة من الأرقام (على سبيل المثال 1489, 22… 3 ، 777)، حيث يشير كل رقم إلى مكان وجود الكائن على طول بُعد محدد. يمكن أن يصل عدد الأبعاد إلى ألف أو أكثر اعتمادًا على مدى تعقيد بيانات الإدخال. كلما اقترب تضمين معين من تضمينات أخرى في هذه المساحة ذات الأبعاد n، زادت درجة تشابهها. يتم تحديد تشابه التوزيع من خلال طول نقاط المتجه من كائن إلى آخر (يقاس بالطريقة الإقليدية أو جيب التمام أو غيره).

أحد النماذج، Word2Vec (تحويل كلمة إلى متجه)، الذي طورته Google في عام 2013، هو طريقة لإنشاء تضمينات الكلمات بكفاءة باستخدام شبكة عصبية من طبقتين. يستقبل كمدخل كلمة ويخرج إحداثيات ذات أبعاد n (متجه التضمين) بحيث عندما تقوم برسم هذه المتجهات الكلامية في مساحة ثلاثية الأبعاد، تتجمع المترادفات.

إليك كيفية تمثيل الكلمتين "أبي" و"أمي" في صورة متجهات:

" d في d " = [ 0.1548 , 0.4848 , … , 1.864 ]

" m o m " = [ 0.8785 , 0.8974 , … , 2.794 ]

على الرغم من وجود بعض التشابه بين هاتين الكلمتين، إلا أننا نتوقع أن تكون كلمة "أب" أقرب إلى كلمة "أبي" في مساحة المتجه، مما يؤدي إلى حاصل الضرب القياسي الأعلى(وهو مقياس للاتجاه النسبي لمتجهين ومدى تقاربهما في الاتجاه الذي يشيران إليه).

ومن الأمثلة الأكثر تعقيدًا تضمين التوصيات، والتي تعمل من خلال تمثيل المستخدمين والعناصر (مثل الأفلام والمنتجات والمقالات) كمتجهات عالية الأبعاد في مساحة متجهة مستمرة. تلتقط هذه التضمينات السمات الكامنة التي تعكس تفضيلات المستخدمين وخصائص العنصر. الفكرة هي تعلم تمثيل لكل مستخدم وعُنصُر بحيث يتوافق حاصل ضرب نقاط تضميناتهما مع تفضيل المستخدم لهذا العنصر.

يقترن كل مستخدم وعنصر بمتجه تضمين. عادة ما يتم تعلم هذه المتجهات من خلال نموذج توصية أثناء عملية التدريب. يتم تنظيم عمليات تضمين المستخدم وتضمينات العناصر في مصفوفات. تمثل صفوف مصفوفة المستخدم المستخدمين، وتمثل صفوف مصفوفة العنصر العناصر.

يمكن حساب درجة التوصية لزوج من المستخدم والعنصر عن طريق أخذ حاصل الضرب القياسي لمتجه تضمين المستخدم ومتجه تضمين العنصر. كلما زاد حاصل الضرب النقطي، زاد احتمال اهتمام المستخدم بالعنصر.

R E C o m m E N d في t i o N S C o r E = U S E r E m B E d d i N G ⋅ خبير t E m E m B E d d i N G

يتم التعرف على مصفوفات التضمين من خلال عملية تدريبية باستخدام التفاعلات السابقة بين المستخدم والعنصر. يهدف النموذج إلى تقليل الفرق بين الدرجات المتوقعة وتفضيلات المستخدم الفعلية (على سبيل المثال، التقييمات والنقرات والمشتريات).

بمجرد تدريب النموذج، يمكن استخدامه لإنشاء توصيات top-N للمستخدمين. يوصى بالعناصر التي حصلت على أعلى الدرجات المتوقعة للمستخدم.