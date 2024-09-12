تاريخ النشر: 18 سبتمبر 2024
المشاركان: Ivan Belcic، Cole Stryker
المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) هي عائلة من المحولات الشبكية المتقدمة المصممة لمهام معالجة اللغة الطبيعية (NLP). تعتمد هذه النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) على بنية المحول وتخضع لتدريب مسبق غير خاضع للإشراف على مجموعة بيانات ضخمة غير مسماة.
تشكل نماذج GPT أساس كثير من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT. ومثل العديد من أشكال الذكاء الاصطناعي، صُممت المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) لأتمتة المهام بهدف محاكاة المخرجات التي يصنعها الإنسان.
طرحت شركة OpenAI لأبحاث الذكاء الاصطناعي أول نموذج للمحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) -والذي أطلق عليه اسم GPT-1- في عام 2018. ومنذ ذلك الحين، أصدرت الشركة العديد من التطورات في خط المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) لنماذج الذكاء الاصطناعي. وأحدث طراز للمحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) هو GPT-4، الذي أُصدر في مطلع عام 2023. وفي مايو 2024، أعلنت شركة OpenAI عن جهاز GPT-4o1 متعدد اللغات والوسائط، قادر على معالجة الصوت والصورة والنصوص في الوقت الفعلي.
ولأن المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) تعد نموذجًا أساسيًا، فقد خضعت لضبط دقيق لاحقًا وتم تكييفها مع مجموعة واسعة من المهام المختصة بالعمليات النهائية. وبالإضافة إلى التطبيق المستند إلى النصوص، فإن المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) تشغل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تولد الصور وتحللها من خلال رؤية الكمبيوتر وكتابة التعليمات البرمجية ومعالجة البيانات وغيرها. وترتبط هذه التطبيقات بالمحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) من خلال واجهات برمجة التطبيقات (API)، والتي تسمح لهم بتمرير البيانات ذهابًا وإيابًا.
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لقد سرّعت نماذج المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) من عملية تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي بفضل بنية المحولات الخاصة بها، وهي إحدى أنواع الشبكة العصبية التي قُدِّمت في عام 2017 في ورقة بحثية بعنوان "Attention Is All You Need"2 (الانتباه هو كل ما تحتاجه). وقد دعمت نماذج المحولات بما في ذلك GPT وBERT العديد من التطورات البارزة في الذكاء الاصطناعي التوليدي منذ ذلك الحين، مع احتلال روبوت المحادثة ChatGPT من OpenAI مركز الصدارة.
وبالإضافة إلى OpenAI، أصدرت شركات أخرى نماذج للذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك نموذج Claude من شركة Anthropic، ونموذج Pi من شركة Inflection، ونموذج Gemini من شركة Google، والذي كان يُعرف سابقاً باسم Bard. وفي الوقت نفسه، تشغل شركة OpenAI خدمة الذكاء الاصطناعي Copilot من Microsoft.
إن مرونة نماذج المحولات مثل المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) تجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام. كما أن قدرة المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) على إنشاء نصوص شبيهة بالنصوص البشرية يجعلها خيارًا واسع الانتشار بالنسبة إلى:
قد تبدو روبوتات المحادثة التي تشغلها المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) أكثر إنسانية مقارنةً بخيارات خدمة العملاء المؤتمتة القياسية. فمن خلال واجهات برمجة التطبيقات، يمكن للمنظمات ربط المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) بالتطبيقات الصوتية لإنشاء مساعدين صوتيين قادرين على الرد على عبارات أكثر تعقيدًا وتقديم الخدمات التخاطبية للرد على الأسئلة.
من خلال المطالبات الفعّالة، يمكن لنماذج المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) إنشاء النصوص، بدءًا من النصوص القصيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصولاً إلى منشورات المدونات الكاملة ورسائل البريد الإلكتروني. كما يمكن للكتّاب استخدام المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) لوضع الخطوط العريضة أو الأفكار للمحتوى الذي يكتبونه بأنفسهم بعد ذلك، ما يسهّل من مهام سير عمل إنشاء المحتوى.
قد يؤدي استخدام المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) في توليد المحتوى ونشره مباشرة إلى مخاوف تتعلق بالملكية الفكرية — وهي إحدى المخاطر الرئيسية لاستخدام المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT).
يمكن للتطبيقات التي تعمل بنظام المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) ترجمة لغة ما في الوقت الفعلي من المصادر المكتوبة والصوتية. وفي عرض تجريبي3 مباشر، أظهر GPT-4o قدرة على الترجمة في الوقت الفعلي من تلقاء نفسه.
يمكن للمحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) معالجة المستندات الطويلة وتلخيصها، مثل البيانات القانونية أو تقارير الأعمال. ويمكنها أيضًا إعادة كتابة المحتوى بالنمط الذي يحدده المستخدم. على سبيل المثال، يمكن للمستخدم تقديم التقرير ربع السنوي بوصفه بيانات مُدخلة ثم طلب تلخيصه في صورة نقاط ذكية.
يمكن للمحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) معالجة كميات كبيرة من البيانات وتحويلها إلى معارف سهلة الفهم. ومن خلال واجهات برمجة التطبيقات، يمكن للتطبيقات الأخرى استخدام المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) لإنشاء مخططات ورسوم بيانية وأنواع أخرى من العروض المصورة للبيانات. وقد تؤدي تغذية المنظمات للمحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) بالبيانات الداخلية إلى تعريض نفسها لانتهاكات الأمن الإلكتروني أو انتهاك لوائح حماية البيانات.
يمكن لنماذج المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) تعلّم لغات البرمجة وإنشاء مقتطفات من التعليمات البرمجية. وعادةً ما يتمتع المستخدمون بنتائج أفضل عند التعامل مع المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) بصفتها مساعد في البرمجة بدلاً من الاعتماد عليها لبناء تطبيقات كاملة من الصفر. ويجب أن تُراجع جميع المحتويات التي أنشأتها المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) -بما في ذلك التعليمات البرمجية- قبل الاستخدام للمساعدة في ضمان الدقة والاستخدام العادل.
في فبراير 2024، أصدرت المكتبة الوطنية الأمريكية للطب (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com) ورقة بحثية تحدد إمكانات تطبيقات المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) في مجال الرعاية الصحية. ويشمل ذلك إمكانية الوصول المستمر للمرضى في المناطق النائية بالإضافة إلى خيارات الرعاية الشخصية. ومع ذلك، تغطي الورقة البحثية أيضًا مجموعة من الجوانب السلبية، مثل المخاوف المتعلقة بالخصوصية والقيود المعرفية.
تعمل نماذج المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) من خلال تحليل سلسلة المدخلات وتطبيق رياضيات معقدة للتنبؤ بالمُخرج الأكثر احتمالاً. فهي تستخدم الاحتمالات لتحديد أفضل كلمة تالية ممكنة في الجملة، بناءً على جميع الكلمات السابقة. وبوصف المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) نوعًا من تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعلم العميق، فيمكنها معالجة مطالبات اللغة الطبيعية لتوليد استجابات نصية شبيهة بالاستجابات البشرية.
عندما يدخل المستخدم مطالبة قائمة على النص، تنشئ المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) الاستجابة الأكثر احتمالاً بناءً على بيانات التدريب الخاصة بها والتي تضم مليارات من مصادر البيانات النصية المتاحة للجمهور بدءًا من الأعمال الأدبية الشهيرة ووصولاً إلى التعليمات البرمجية مفتوحة المصدر.
تتمكن المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) من محاكاة قدرات فهم اللغة على نحو شبيه بالبشر بفضل اتساع نطاق مجموعات البيانات التدريبية الخاصة بها. وتطبق نماذج المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) واسعة النطاق التعلم العميق لمعالجة السياق واستخلاص المعرفة من النص ذي الصلة في بيانات التدريب الخاصة بها للتنبؤ بالاستجابة المثلى.
تنبع قوة نماذج المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) من جانبين رئيسيين:
التدريب التوليدي المسبق الذي يُعلّم النموذج كيفية اكتشاف الأنماط في البيانات غير المسماة، ثم تطبيق تلك الأنماط على مدخلات جديدة.
بنية المحول التي تمكّن النموذج من معالجة جميع أجزاء سلسلة المدخلات في وقت واحد.
التدريب التوليدي المسبق هو عملية تدريب النموذج اللغوي الكبير على بيانات غير مُسمّاة، وتعليم النموذج كيفية التعرف على البيانات المختلفة وصقل قدرته على إنشاء تنبؤات دقيقة. تنشئ المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) بيانات جديدة من خلال تطبيق أنماط بيانات ما قبل التدريب وهيكلها على مدخلات المستخدم.
التدريب التوليدي المسبق هو أحد أشكال التعلُّم غير الخاضع للإشراف، حيث تتم تغذية النموذج ببيانات غير مُسمَّاة ويضطر إلى فهمها من تلقاء نفسه. ومن خلال تعلم كيفية اكتشاف الأنماط في مجموعات البيانات غير المسماة، تكتسب نماذج التعلم الآلي القدرة على استخلاص استنتاجات مماثلة عند تعرضها لمدخلات جديدة، ومن أمثلة ذلك مطالبة المستخدم في ChatGPT.
تُدرَّب نماذج المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) بمليارات أو حتى تريليونات من المعلمات: وهي المتغيرات الداخلية التي يصقلها النموذج على مدار عملية التدريب والتي تحدد كيفية تصرفه. وفي حين لم تكشف OpenAI بعد عن تفاصيل دقيقة حول GPT-4، فإن التقديرات تشير إلى أن النموذج يحتوي على ما يقرب من 1.8 تريليون معلمة4 بزيادة أكثر من عشرة أضعاف مقارنة بـ GPT-3.5.
تعد نماذج المحولات نوعًا من أنواع الشبكات العصبية المتخصصة في معالجة اللغة الطبيعية: تحديد القصد والمعنى في المدخلات المستندة إلى النص. ويمكنها معالجة المدخلات بشكل ديناميكي والتركيز على الكلمات الأكثر أهمية، بغض النظر عن مكانها في الجملة.
لا تفهم نماذج المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) اللغة بنفس الطريقة التي يفهمها بها البشر. فبدلاً من ذلك، تعالج الكلمات بتقسيمها إلى وحدات منفصلة تسمى الرموز المميزة، وتقسم بعض الكلمات إلى عدة رموز مميزة. ومن خلال تقييم جميع الرموز المميزة في وقت واحد، تتفوق المحولات في إنشاء علاقات تبعية بعيدة المدى: العلاقات بين الرموز المميزة المتباعدة. وتعتمد المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) على فهمها للتبعيات بعيدة المدى لمعالجة المدخلات في السياق.
تعالج نماذج المحولات البيانات باستخدام وحدتين تعرفان باسم وحدات التشفير وفك التشفير، وتستخدم آليات الانتباه الذاتي لإنشاء التبعيات والعلاقات.
تمثل آليات الانتباه الذاتي الميزة البارزة للمحولات، ما يمكّنها من معالجة سلسلة كاملة من المدخلات في آن واحد. ويمكن للمحولات توجيه "انتباهها" ذاتيًا إلى الرموز المميزة الأهم في سلسلة المدخلات، بغض النظر عن مكان وجودها.
على النقيض من ذلك، تقوم الشبكات العصبية الشبكية المتكررة (RNN) الأقدم والشبكات العصبية التلافيفية (CNN) بتقييم إدخال البيانات بشكل تسلسلي أو هرمي. ويسمح الانتباه الذاتي للمحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) بمعالجة السياق والرد بإسهاب بلغة تبدو طبيعية، بدلاً من مجرد تخمين الكلمة التالية في الجملة.
التشفير هو عملية تعيين الرموز المميزة على فضاء متجه افتراضي ثلاثي الأبعاد. ويُفترض أن تكون الرموز المميزة المشفرة القريبة من بعضها في الفضاء الثلاثي الأبعاد أكثر تشابهًا في المعنى. ويُعرف هذا المتجه الرياضي لتسلسل الإدخال باسم التضمين.
تقوم كتل التشفير في شبكة المحولات بتعيين وزن لكل تضمين، وهو ما يحدد أهميتها النسبية. وفي الوقت نفسه، تلتقط أجهزة تشفير الموضع الدلالات، ما يمكّن نماذج المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) من التفريق بين مجموعات من الكلمات نفسها ولكنها بترتيب مختلف - على سبيل المثال، عبارة "جاءت البيضة قبل الدجاجة" مقارنةً بـعبارة "جاءت الدجاجة قبل البيضة".
تتنبأ أجهزة فك التشفير بالاستجابة الأكثر احتمالاً من الناحية الإحصائية للتضمينات التي أعدتها أجهزة التشفير. وتسمح آليات الانتباه الذاتي لأجهزة فك التشفير بتحديد الأجزاء الأكثر أهمية في سلسلة المدخلات، بينما تحدد الخوارزميات المتقدمة المخرجات الأكثر احتمالاً أن تكون صحيحة.
منذ إصدار المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) في عام 2018، ظلت OpenAI في صدارة النقاشات الجارية حول الذكاء الاصطناعي التوليدي. وبالإضافة إلى منتج الشركة الرئيسي ChatGPT، سعت الشركة أيضًا إلى توليد الصور من خلال DALL-E وكذلك الفيديو التوليدي من خلال Sora.
أطلقت شركة OpenAI أول نموذج للمحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) لديها. وقد كان أداؤه مثيرًا للإعجاب في ذلك الوقت، حيث كان بمثابة دليل على ما ستحققه التطورات اللاحقة، حيث كان GPT-1 قادرًا على الإجابة عن الأسئلة بطريقة تشبه إجابات البشر، وكان قادرًا على الاستجابة لمطالبات توليد النصوص، ما يسلط الضوء على حالات الاستخدام المستقبلية في روبوتات المحادثة وإنشاء المحتوى.
كان GPT-1 معرضًا نسبيًا للهلوسة أو الارتباكات، حيث كان يقدم معلومات غير صحيحة كما لو كانت واقعية. وأشارت إجاباته إلى أن شركة OpenAI لم تطور بعد قدرة المحول التوليدي مسبق التدريب (GPT) الخاص بها على تحديد التبعيات بعيدة المدى وتجميع استجابات دقيقة طويلة المدى في الوقت نفسه.
يضم النموذج التالي من OpenAI 1.5 مليار معلمة، ما يعزز من أدائه. وكان GPT-2 أكثر نجاحًا من سابقه عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على التماسك على مدار الاستجابات الطويلة، ما يشير إلى أن اكتشافه للتبعية بعيدة المدى كان أكثر رسوخًا.
وأُصدِر GPT-2 على مراحل، وتوفرت منه عدة نماذج محدودة السعة قبل الإصدار الكامل. أوضحت شركة OpenAI في بيان لها5 أن الإصدار المتدرج كان ضروريًا بسبب الحاجة إلى التخفيف من سوء الاستخدام المحتمل والمخاوف الأخلاقية الأخرى. وأشارت OpenAI إلى كيفية استخدام هذا النموذج لانتحال شخصية الآخرين على الإنترنت، وإنشاء مواد إخبارية مضللة وأتمتة كل من التنمر الإلكتروني والتصيد الاحتيالي.
على الرغم من أن Sam Altman، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، قد أطلق مرارًا وتكرارًا دعوات علنية للتنظيم الحكومي للذكاء الاصطناعي، فإن الشركة ضغطت أيضًا بشكل خاص لجعل قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي أقل تقييدًا6. ويبدو أن الصياغة النهائية للتشريع، التي وافق عليها البرلمان الأوروبي في يونيو 2024، تتماشى مع توصيات الشركة.
مع تزويد GPT-3 بعدد 175 مليار معلمة - أي أكثر بمائة مرة من الإصدار السابق - فقد برز بوصفه واحدًا من أكبر النماذج اللغوية الكبيرة في ذلك الوقت. وقد تفوقت قدرته على النماذج السابقة في سلالته بشكل كبير. ومايزال الإصدار المجاني من ChatGPT يعمل بواسطة GPT-3.5، وهو الإصدار الأحدث من GPT-3.
وفي حين أن أداء GPT-3 يعكس قوته وحجمه الإضافيين، فإن متطلبات التدريب الخاصة به قد ارتفعت بشكل كبير. وقد أثارت الحوسبة ومصادر الطاقة المطلوبة لتهيئة مثل هذه النماذج اللغوية الكبيرة قلقًا بشأن بصمتها الكربونية والمائية7. واستجابةً لذلك، طوّرت شركة OpenAI أساليب تدريب حديثة زادت من كفاءة عملية التدريب.
الإصدار الحالي من المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT)هو أقوى إصدار من شركة OpenAI حتى الآن، حيث يتفوق على الإصدارات السابقة في جودة المحتوى وتجنب التحيز. وهو السبب الكامن وراء الإصدار المتميز من ChatGPT، ما يمنح المشتركين وظائف أكبر وأداءً أفضل من الإصدار المجاني من الخدمة الذي يعمل بنظام GPT-3.5.
ومع ذلك، فهو أيضًا النموذج الأكثر استهلاكًا للموارد في عائلة المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT)، حيث تقدر إحدى التقديرات التكاليف التشغيلية اليومية بـ 700000 8. دولار أمريكي. ومع استمرار نمو النماذج اللغوية الكبيرة، تستمر المناقشات حول مقارنة التكاليف بالفوائد المحتملة. وقد ركز تقرير صادر عن جولدمان ساكس في يونيو20249 على حالات الاستخدام التي من المحتمل أن تكون محدودة للذكاء الاصطناعي التوليدي مقارنةً بارتفاع تكاليف تدريب النماذج وصيانتها.
تقتصر معرفة GPT-4 Turbo-وهو التكرار الحالي للنموذج- على المعلومات الصادرة قبل أبريل 2023. وهذا يعني أن بيانات التدريب أو القاعدة المعرفية الخاصة به لا تغطي أي محتوى على الإنترنت أُصدر بعد هذه النقطة.
كُشف عن إصدار GPT-4o في مايو من عام 2024، وهو متعدد اللغات، ويدعم المحتوى بالعديد من اللغات غير الإنجليزية، كما أنه متعدد الوسائط، حيث يقدر على معالجة مطالبات الصور والصوت والفيديو مع توليد نصوص وصور ومحتوى صوتي استجابةً لذلك. ووفقًا لشركة OpenAI، فإن سعر GPT-4o أقل بنسبة 50% عن GPT-4 Turbo، وهو أسرع منه بمقدار الضعف10 في إنشاء النصوص.
على الرغم من الاحتفاء بالمحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى على نطاق واسع في وسائل الإعلام، فإن استخدامها لا يخلو من المخاطر. ويجب أن تكون المنظمات والأفراد الذين يسعون إلى دمج المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) في سير العمل على دراية بالمخاطر المحتملة، بما في ذلك:
خصوصية البيانات وسريتها
انتهاكات الملكية الفكرية وتضارب الملكية
المخرجات غير الدقيقة
تحيز النموذج
أي بيانات يتم إدخالها في المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) تكون متاحة للاستخدام عند معالجة الاستعلامات الأخرى ويمكن لشركة OpenAI استخدامها لتدريب النماذج الأخرى. ولا يشكل هذا الأمر خطرًا أمنيًا على البيانات السرية فحسب، بل إنه يعرض المنظمات لخطر انتهاك الالتزامات التعاقدية والقانونية لحماية البيانات.
تدرب شركة OpenAI نماذجها على مواد محمية بحقوق الطبع والنشر. وفي حين تدافع الشركة عن هذا الاختيار باعتباره استخدامًا عادلاً، فإنها تعرضت لإجراءات قانونية، بما في ذلك رفع دعوى قضائية من صحيفة The New York Times11 في ديسمبر 2023. ويمكن أن تحتوي المخرجات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي على محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر، ويمكن أن ينتهك استخدامه قيود حقوق الطبع والنشر إذا لم يفحصه ويحرره البشر مسبقًا.
كما تعرضت شركة OpenAI لانتقادات شديدة عندما زُعم أن أحد أصواتها في ChatGPT مستوحى من صوت الممثلة Scarlett Johansson12، التي لعبت دور البطولة في فيلم Her الصادر عام 2013 حيث لعبت دور صوت نموذج للذكاء الاصطناعي المستقبلي. وقد توقفت شركة OpenAI منذ ذلك الحين عن استخدام هذا الصوت بالتحديد في منتجاتها.
إن صحة المخرجات الناتجة عن المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) من الناحية الواقعية لا يمكن ضمانها. ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي معرضة للهلوسة أو التشويهات، حيث تكشف خوارزمياتها عن أنماط غير موجودة في البيانات. وتؤدي عمليات التشويهات إلى إنتاج النماذج لمحتوى غير دقيق ويُقدم للمستخدم كما لو كان حقيقة موثوقة. وقد تم استكشاف هذا الميل من حيث صلته بـ ChatGPT بإسهاب في ورقة بحثية نشرها Hicks وآخرون عام 202413.
انحياز النموذج هو التباين بين تنبؤات النموذج بناءً على بيانات التدريب وما يحدث في العالم الحقيقي. وتُدرَّب المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) على كم هائل من بيانات الإنترنت، ولأن هذا المحتوى ينشئه الأشخاص، فقد يحتوي على وجهات نظر تمييزية – وأحيانًا يكون ذلك عن عمد بينما لا يكون مقصودًا في أحيان أخرى. ومع اندماج الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي والرعاية الصحية وغيرها من مجالات الحياة اليومية، يمكن أن تؤدي تحيزات الذكاء الاصطناعي إلى نتائج على أرض الواقع.
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1 Hello GPT-4o (مرحبًا GPT-4o) (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com)، OpenAI، بتاريخ 13 مايو 2024
2 Attention Is All You Need (الانتباه هو كل ما تحتاجه) (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com)، Vaswani et al، 12 يونيو 2017
3 عرض توضيحي مباشر لترجمة GPT-4o في الوقت الفعلي (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com)، OpenAI، بتاريخ 13 مايو 2024
4 GPT-4 Architecture, Infrastructure, Training Dataset, Costs, Vision, MoE (البنية الهندسية والبنية التحتية وتدريب مجموعة البيانات والتكاليف والرؤية وبيئة التشغيل المدارة (MOE)) (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com)، Patel & Wong، بتاريخ 10 يوليو 2023
5 Better language models and their implications (نماذج لغوية أفضل وآثارها) (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com)، OpenAI، بتاريخ 14 فبراير 2019
6 Exclusive: OpenAI Lobbied the E.U. to Water Down AI Regulation (حصريًا: ضغطت شركة OpenAI على الاتحاد الأوروبي لتخفيف لائحة الذكاء الاصطناعي) (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com)، Perrigo، بتاريخ 20 يونيو 2023
7 A Computer Scientist Breaks Down Generative AI's Hefty Carbon Footprint (عالم كمبيوتر يحلل البصمة الكربونية الكبيرة للذكاء الاصطناعي التوليدي) (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com)، Saenko وآخرون، 25 مايو 2023
8 Microsoft Readies AI Chip as Machine Learning Costs Surge (شركة Microsoft تجهز شريحة الذكاء الاصطناعي مع ارتفاع تكاليف التعلم الآلي) (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com)، Gardizy & Ma، بتاريخ 18 إبريل 2023
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11 Case 1:23-cv-1119 (القضية رقم 1:23-cv-1119)5 (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com)، Barron et al، 27 ديسمبر 2023
12 تقول Scarlett Johansson إن صوت ChatGPT "مشابه بشكل مخيف" لصوتها، وإن OpenAI يوقف استخدامه (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com)، Grantham-Philips، بتاريخ 21 مايو 2024
13 ChatGPT is bullshit (برنامج ChatGPT مجرد هراء) (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com)، Hicks وآخرون، 8 يونيو 2024