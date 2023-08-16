ينطوي الاستخدام المباشر لروبوت المحادثة ChatGPT في المؤسسات على مخاطر وتحديات. ويشمل ذلك الأمن وتسرب البيانات، والمخاوف المتعلقة بالسرية والمسؤولية القانونية، وتعقيدات الملكية الفكرية، والامتثال للتراخيص مفتوحة المصدر، والقيود المفروضة على تطوير الذكاء الاصطناعي، والخصوصية غير المضمونة، والامتثال للقوانين الدولية. وفيما يلي، أستكشف هذه المخاطر وأشارك الأمثلة التي توضح كيف يمكن أن تظهر هذه المخاطر في أنشطة مؤسستك اليومية.

سأبدأ بفحص الحلول البديلة التي تهدف إلى تقليل المخاطر المرتبطة باستخدام ChatGPT مباشرة، بما في ذلك IBM watsonx، الذي أوصي به للاستخدام المؤسسي لأنه يعالج مخاوف ملكية البيانات والخصوصية من خلال تنسيق وحوكمة صارمة. سأختتم هذه المحادثة بإعادتك إلى قصة العصير، أعدك بذلك ، ولكن عندما أذكر "بياناتك" أدناه ، لا تتردد في استبدال عبارة "تفاحتك".

قبل استكشف الحلول البديلة، من الضروري أن تضع الشركات في اعتبارها المخاطر والتحديات المحتملة التي تأتي مع استخدام ChatGPT مباشرةً. كتذكير منطقي، أظهر تاريخ الإنترنت ظهور خدمات جديدة وتطورها (على سبيل المثال، بحث Google، ومنصات التواصل الاجتماعي، وما إلى ذلك)، مما يؤكد أهمية خصوصية البيانات وملكيتها في المؤسسة. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، إليك العوامل الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

الأمن وتسرب البيانات

إذا تم إدخال معلومات حساسة خاصة بطرف ثالث أو معلومات داخلية خاصة بالشركة في ChatGPT، فإنها تصبح جزءاً من نموذج بيانات روبوت المحادثة وقد تتم مشاركتها مع الآخرين الذين يطرحون أسئلة ذات صلة. وقد يؤدي ذلك إلى تسرب البيانات وانتهاك سياسات الأمان الخاصة بالمؤسسة.

مثال: لا ينبغي مشاركة خطط منتج جديد يساعد فريقك العميل في إطلاقه، بما في ذلك المواصفات السرية والاستراتيجية، مع ChatGPT لتجنب خطر تسرب البيانات والاختراق الأمني المحتمل.

السرية والخصوصية

على غرار النقطة أعلاه، فإن مشاركة معلومات العميل أو الشريك السرية قد تنتهك الاتفاقيات التعاقدية والمتطلبات القانونية لحماية هذه المعلومات. إذا تعرض أمن ChatGPT للخطر، فقد يتم تسريب المحتوى السري، مما قد يؤثر على سمعة المؤسسة ويعرضها للمسؤولية.

على سبيل المثال، لنفترض أن إحدى مؤسسات الرعاية الصحية تستخدم ChatGPT للمساعدة في الرد على استفسارات المرضى. إذا جرت مشاركة معلومات سرية للمرضى، مثل السجلات الطبية أو التفاصيل الصحية الشخصية، مع ChatGPT، فمن المحتمل أن ينتهك ذلك الالتزامات القانونية وحقوق خصوصية المريض المحمية بموجب قوانين مثل قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة HIPAA (الرابط موجود خارج ibm.com) في الولايات المتحدة.

مخاوف الملكية الفكرية

يمكن أن تكون ملكية التعليمات البرمجية أو النصوص التي جرى إنشاؤها بواسطة ChatGPT معقدة.تنص شروط الخدمة على أن المخرجات ملكًا لموفر المدخلات، ولكن قد تنشأ مشكلات عندما يتضمن المُخرج بيانات محمية قانونيًا مصدرها مدخلات أخرى. قد تنشأ أيضًا مخاوف بشأن حقوق الطبع والنشر إذا جرى استخدام ChatGPT لإنشاء مواد مكتوبة تستند إلى ملكية محمية بحقوق الطبع والنشر.

على سبيل المثال: إنشاء مواد مكتوبة لأغراض تسويقية ويتضمن المُخرج محتوًى محميًا بحقوق الطبع والنشر من مصادر خارجية دون إسناد أو إذن مناسب، فمن المحتمل أن ينتهك ذلك حقوق الملكية الفكرية لمنشئي المحتوى الأصليين. وقد يؤدي هذا إلى عواقب قانونية وأضرار بسمعة الشركة.

الامتثال لتراخيص المصدر المفتوح

إذا كان ChatGPT يستخدم مكتبات مفتوحة المصدر ويدمج تلك التعليمات البرمجية في المنتجات، فمن المحتمل أن ينتهك تراخيص البرمجيات مفتوحة المصدر (OSS) (على سبيل المثال، GPL)؛ ما يؤدي إلى تعقيدات قانونية للمؤسسة.

مثال: إذا كانت شركة تستخدم ChatGPT لتوليد رمز برمجي لمنتج برامج وكان أصل بيانات التدريب المستخدمة لتدريب GPT غير واضح، فهناك خطر من انتهاك شروط تراخيص المصدر المفتوح المرتبطة بذلك الرمز البرمجي. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعقيدات قانونية، بما في ذلك مطالبات بانتهاك الترخيص وإجراءات قانونية محتملة من مجتمع المصدر المفتوح.

القيود المفروضة على تطوير الذكاء الاصطناعي

تنص شروط خدمة ChatGPT على أنه لا يمكن استخدامها في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى. قد يؤدي استخدام ChatGPT بهذه الطريقة إلى إعاقة خطط تطوير الذكاء الاصطناعي المستقبلية إذا كانت الشركة تعمل في هذا المجال.

مثال: تخطط شركة متخصصة في تقنية التعرف على الصوت لتحسين نظامها الحالي من خلال دمج قدرات معالجة اللغة الطبيعية المتوفرة في ChatGPT. ومع ذلك، تنص شروط خدمة ChatGPT صراحةً على أنه لا يمكن استخدامها في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى.