أنت تُعِّد عصيرًا ليستمتع به أصدقاؤك. بعد الانتهاء بالفعل من خلط الفواكه المتنوعة والزبادي، يصل صديقك روتشير ومعه تفاحة ناضجة ويعطيك إياها لتكمل تحفتك المنعشة. والآن بعد الانتهاء من إعداده، لا يزال بإمكانك تقريبًا شم رائحة التفاح أثناء سكب المشروب. قبل رشفتك الأولى، تسمع روتشير يقول لك: "لقد غيرت رأيي، يجب أن أغادر وأريد استعادة تفاحتي". فترد عليه: "آه، عفوًا، ولكن هذا غير ممكن". سنعود إلى هذه القصة بعد قليل ونوضح كيف ترتبط بأداة ChatGPT والذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة
مع تطور عالم الذكاء الاصطناعي، حظيت أدوات جديدة مثل ChatGPT من OpenAI باهتمام كبير لقدراتها الحوارية. ومع ذلك، فإنني أدرك أيضًا أهمية تقييم المخاطر الكامنة قبل الشروع في اعتمادها بشكل مباشر داخل مؤسساتنا. في هذه المناقشة، أستكشف المخاطر والتحديات المرتبطة بـ ChatGPT داخل المؤسسات؛ ما يستلزم اتباع نهج دقيق لتنفيذها. بالإضافة إلى ذلك، سأؤكد على أهمية اعتماد منصة IBM watsonx لضمان حلول الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة. وعندما يساورك الشك، أنصحك باتباع المنطق السليم نفسه الذي تستخدمه دائمًا عند استخدام خدمات الإنترنت الجديدة.
يستفيد ChatGPT من القوة الهائلة ل GPT-3 (الرابط موجود خارج ibm.com) وGPT-4، وينتمي إلى فئة جديدة من النماذج اللغوية الكبيرة "الضخمة" والشائعة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة. باستخدام ChatGPT، يمكن للمستخدمين طرح الأسئلة، وإنشاء النصوص، وصياغة رسائل البريد الإلكتروني، ومناقشة التعليمات البرمجية بلغات برمجة مختلفة، وترجمة اللغة الطبيعية إلى تعليمات برمجية، والمزيد. إنه يتميز بوصفه روبوت محادثة عالي الجودة يهدف إلى تقديم ردود متماسكة واعية بالسياق.
يُعد ChatGPT أداةً ممتازة لاستكشاف الكتابة الإبداعية، وتوليد الأفكار، والتفاعل مع الذكاء الاصطناعي. وهو متاح مجانًا للجميع، مع توفر إصدار أكثر تقدمًا لمشتركي ChatGPT Plus تضيف قدرة روبوت المحادثة على تذكر المحادثات السابقة إلى تجربته التفاعلية والجذابة.
وعلى الرغم من أن ChatGPT اكتسب اهتمامًا وشعبية كبيرَين، إلا أنه يواجه منافسة من روبوتات المحادثة الأخرى المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأنظمة معالجة اللغة الطبيعية. على سبيل المثال، طورت شركة جوجل Bard، وهو روبوت المحادثة الخاص بها المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يعمل بواسطة المحرك اللغوي الخاص بها الذي يُعرف باسم PaLM 2. وبالمثل، أصدرت شركة Meta مؤخرًا نموذج LLaMA2 المثير للإعجاب. ومع استمرار تطور مجال روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، سيكون هناك بالتأكيد زيادة في المنافسة وسيظهر لاعبون جدد. من الضروري أن تظل على اطلاع دائم بالتطورات في هذا المجال لاستكشاف أفضل الحلول لاحتياجات المؤسسة.
ينطوي الاستخدام المباشر لروبوت المحادثة ChatGPT في المؤسسات على مخاطر وتحديات. ويشمل ذلك الأمن وتسرب البيانات، والمخاوف المتعلقة بالسرية والمسؤولية القانونية، وتعقيدات الملكية الفكرية، والامتثال للتراخيص مفتوحة المصدر، والقيود المفروضة على تطوير الذكاء الاصطناعي، والخصوصية غير المضمونة، والامتثال للقوانين الدولية. وفيما يلي، أستكشف هذه المخاطر وأشارك الأمثلة التي توضح كيف يمكن أن تظهر هذه المخاطر في أنشطة مؤسستك اليومية.
سأبدأ بفحص الحلول البديلة التي تهدف إلى تقليل المخاطر المرتبطة باستخدام ChatGPT مباشرة، بما في ذلك IBM watsonx، الذي أوصي به للاستخدام المؤسسي لأنه يعالج مخاوف ملكية البيانات والخصوصية من خلال تنسيق وحوكمة صارمة. سأختتم هذه المحادثة بإعادتك إلى قصة العصير، أعدك بذلك ، ولكن عندما أذكر "بياناتك" أدناه ، لا تتردد في استبدال عبارة "تفاحتك".
قبل استكشف الحلول البديلة، من الضروري أن تضع الشركات في اعتبارها المخاطر والتحديات المحتملة التي تأتي مع استخدام ChatGPT مباشرةً. كتذكير منطقي، أظهر تاريخ الإنترنت ظهور خدمات جديدة وتطورها (على سبيل المثال، بحث Google، ومنصات التواصل الاجتماعي، وما إلى ذلك)، مما يؤكد أهمية خصوصية البيانات وملكيتها في المؤسسة. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، إليك العوامل الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:
إذا تم إدخال معلومات حساسة خاصة بطرف ثالث أو معلومات داخلية خاصة بالشركة في ChatGPT، فإنها تصبح جزءاً من نموذج بيانات روبوت المحادثة وقد تتم مشاركتها مع الآخرين الذين يطرحون أسئلة ذات صلة. وقد يؤدي ذلك إلى تسرب البيانات وانتهاك سياسات الأمان الخاصة بالمؤسسة.
مثال: لا ينبغي مشاركة خطط منتج جديد يساعد فريقك العميل في إطلاقه، بما في ذلك المواصفات السرية والاستراتيجية، مع ChatGPT لتجنب خطر تسرب البيانات والاختراق الأمني المحتمل.
على غرار النقطة أعلاه، فإن مشاركة معلومات العميل أو الشريك السرية قد تنتهك الاتفاقيات التعاقدية والمتطلبات القانونية لحماية هذه المعلومات. إذا تعرض أمن ChatGPT للخطر، فقد يتم تسريب المحتوى السري، مما قد يؤثر على سمعة المؤسسة ويعرضها للمسؤولية.
على سبيل المثال، لنفترض أن إحدى مؤسسات الرعاية الصحية تستخدم ChatGPT للمساعدة في الرد على استفسارات المرضى. إذا جرت مشاركة معلومات سرية للمرضى، مثل السجلات الطبية أو التفاصيل الصحية الشخصية، مع ChatGPT، فمن المحتمل أن ينتهك ذلك الالتزامات القانونية وحقوق خصوصية المريض المحمية بموجب قوانين مثل قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة HIPAA (الرابط موجود خارج ibm.com) في الولايات المتحدة.
يمكن أن تكون ملكية التعليمات البرمجية أو النصوص التي جرى إنشاؤها بواسطة ChatGPT معقدة.تنص شروط الخدمة على أن المخرجات ملكًا لموفر المدخلات، ولكن قد تنشأ مشكلات عندما يتضمن المُخرج بيانات محمية قانونيًا مصدرها مدخلات أخرى. قد تنشأ أيضًا مخاوف بشأن حقوق الطبع والنشر إذا جرى استخدام ChatGPT لإنشاء مواد مكتوبة تستند إلى ملكية محمية بحقوق الطبع والنشر.
على سبيل المثال: إنشاء مواد مكتوبة لأغراض تسويقية ويتضمن المُخرج محتوًى محميًا بحقوق الطبع والنشر من مصادر خارجية دون إسناد أو إذن مناسب، فمن المحتمل أن ينتهك ذلك حقوق الملكية الفكرية لمنشئي المحتوى الأصليين. وقد يؤدي هذا إلى عواقب قانونية وأضرار بسمعة الشركة.
إذا كان ChatGPT يستخدم مكتبات مفتوحة المصدر ويدمج تلك التعليمات البرمجية في المنتجات، فمن المحتمل أن ينتهك تراخيص البرمجيات مفتوحة المصدر (OSS) (على سبيل المثال، GPL)؛ ما يؤدي إلى تعقيدات قانونية للمؤسسة.
مثال: إذا كانت شركة تستخدم ChatGPT لتوليد رمز برمجي لمنتج برامج وكان أصل بيانات التدريب المستخدمة لتدريب GPT غير واضح، فهناك خطر من انتهاك شروط تراخيص المصدر المفتوح المرتبطة بذلك الرمز البرمجي. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعقيدات قانونية، بما في ذلك مطالبات بانتهاك الترخيص وإجراءات قانونية محتملة من مجتمع المصدر المفتوح.
تنص شروط خدمة ChatGPT على أنه لا يمكن استخدامها في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى. قد يؤدي استخدام ChatGPT بهذه الطريقة إلى إعاقة خطط تطوير الذكاء الاصطناعي المستقبلية إذا كانت الشركة تعمل في هذا المجال.
مثال: تخطط شركة متخصصة في تقنية التعرف على الصوت لتحسين نظامها الحالي من خلال دمج قدرات معالجة اللغة الطبيعية المتوفرة في ChatGPT. ومع ذلك، تنص شروط خدمة ChatGPT صراحةً على أنه لا يمكن استخدامها في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى.
بالعودة إلى قصة العصير الخاصة بنا، يستخدم ChatGPT العام الموجِّه لتعزيز شبكته العصبية، مثل كيف يضيف التفاح نكهة للعصير. بمجرد دخول بياناتك إلى ChatGPT، مثل التفاحة المخلوطة، لن يكون لديك أي سيطرة أو معرفة بكيفية استخدامها. ومن ثَمَّ ، يجب على المرء أن يكون متأكدًا من أن لديه الحقوق الكاملة لتضمين تفاحته، وأنها لا تحتوي على بيانات حساسة، إذا جاز التعبير.
لمعالجة هذه المخاوف، تقدم IBM watsonx بيانات ونماذج منسقة وشفافة، مما يوفر تحكماً وثقة أكبر في إنشاء واستخدام العصير. ببساطة، إذا طلب روتشير استعادة تفاحته، يمكن لـ watsonx تلبية طلبه. ها أنت ذا .... اكتمل التشبيه واكتملت القصة.
توفر منصة IBM watsonx ثلاث ميزات رئيسية، ألا وهي: — watsonx.data، وwatsonx.ai وwatsonx.governance — تعمل معًا لإنشاء ذكاء اصطناعي جدير بالثقة بطريقة غير موجودة بعد في نماذج OpenAI. تعمل هذه الميزات على تنسيق البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي وتصنيفها؛ ما يضمن الشفافية في تفاصيل الأصل والملكية. كما أنها تنظم النماذج والبيانات، وتعالج المخاوف المستمرة من الانحراف والتحيز. يخفف هذا النهج الصارم بشكل فعال من مخاوف ملكية البيانات وخصوصيتها التي نوقشت في هذه المقالة.
دخلت شركة IBM في شراكة مع Hugging Face، وهي شركة مفتوحة المصدر، لإنشاء نظام بنائي للنماذج. تستفيد كلتا الشركتَين من ميزات Watsonx لتنسيق النماذج واعتمادها بناءً على وظائفها وجدارتها بالثقة.
ينطوي استخدام روبوت المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT داخل المؤسسة على مخاطر تتعلق بالأمن، وتسريب البيانات، والسرية، والمسؤولية، والملكية الفكرية، والامتثال، والقيود المفروضة على تطوير الذكاء الاصطناعي والخصوصية. يمكن أن يكون لهذه المخاطر عواقب وخيمة على المؤسسة، بما في ذلك الإضرار بالسمعة والتعقيدات القانونية المكلفة.
لتقليل هذه المخاطر وإنشاء الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة، يظهر IBM watsonx كحل موصى به. يقدم بيانات منسقة ومصنفة ونماذج الذكاء الاصطناعي، مما يضمن الشفافية في الملكية والأصل. يعالج المخاوف المتعلقة بالتحيز والانحراف، ويوفر طبقة إضافية من الثقة. يحقق IBM watsonx التوازن بين الابتكار واستخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول. علاوة على ذلك، يعزز التعاون بين IBM وHugging Face النظام البنائي للنماذج.
بينما تقدم watsonx ثقة وصرامة معززين، إلا أن القليل من النماذج حالياً يمكنها مجاراة النطاق الواسع للاستخدام العام الذي يتحقق من خلال ChatGPT وعائلة نماذج GPT. يستمر مجال نماذج الذكاء الاصطناعي في التطور، ويمكن توقع التحسينات المستمرة. لضمان أفضل النتائج، من الضروري فهم كيفية تقييم وتدريب النماذج. وتتيح هذه المعرفة اتخاذ قرارات مستنيرة وتسمح للمؤسسات باختيار النماذج التي تتماشى بشكل أفضل مع احتياجاتها ومعايير الجودة الخاصة بها.
من خلال اعتماد watsonx، يمكن للمؤسسات أن تتبنى قوة الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على السيطرة على بياناتها وضمان الامتثال للمعايير الأخلاقية والقانونية. يمكنها حماية بياناتها، وحماية ملكيتها الفكرية، وتعزيز الثقة مع الأطراف المعنية، وكل ذلك مع الاستفادة من نماذج منسقة وشفافية معززة. بينما تتنقل المؤسسات في عالم الذكاء الاصطناعي، من الضروري المضي قدما بحذر، واستكشاف الحلول وإعطاء الأولوية للذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة.
من وقت لآخر، تدعو IBM قادة الفكر في الصناعات لمشاركة آرائهم ورؤاهم حول اتجاهات التقنية الحالية. الآراء الواردة في منشور المدونة هذا هي آراء خاصة بقائليها، ولا تعكس بالضرورة آراء أو استراتيجيات شركة IBM.
