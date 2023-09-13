ما المقصود بنموذج الذكاء الاصطناعي؟

النماذج التوليدية

تقوم الخوارزميات التوليدية، والتي عادة ما تنطوي على التعلم غير الخاضع للإشراف، بوضع نموذج لتوزيع نقاط البيانات، بهدف التنبؤ بالاحتمالية المشتركة P(x,y) لنقطة بيانات معينة تظهر في مساحة معينة. وبالتالي، قد يحدِّد نموذج رؤية الكمبيوتر التوليدي ارتباطات مثل "الأشياء التي تبدو مثل السيارات عادة ما يكون لها أربع عجلات" أو "من غير المرجح أن تظهر العيون فوق الحاجبين".

يمكن أن تفيد هذه التنبؤات في توليد المخرجات التي يعتبرها النموذج محتملة للغاية. على سبيل المثال، يمكن للنموذج التوليدي الذي تم تدريبه على البيانات النصية تمكين الاقتراحات الإملائية والإكمال التلقائي؛ وعلى المستوى الأكثر تعقيدًا، يمكنه إنشاء نص جديد تمامًا. بشكل أساسي، عندما يقوم النموذج اللغوي الكبير بإخراج النص، فإنه يحسب احتمالًا كبيرًا لتسلسل الكلمات الذي يتم تجميعه استجابةً للمطالبة التي تم إعطاؤها له.

تشمل حالات الاستخدام الشائعة الأخرى للنماذج التوليدية تركيب الصور وتأليف الموسيقي ونقل الأسلوب وترجمة اللغة.

تتضمن أمثلة النماذج التوليدية ما يلي:

نماذج الانتشار: تقوم نماذج الانتشار بإضافة ضوضاء غاوسية تدريجيًا إلى بيانات التدريب حتى لا يمكن التعرُّف عليها، ثم تتعلم عملية "إزالة الضوضاء" المعاكسة التي يمكنها توليف المخرجات (عادةً ما تكون صورًا) من ضوضاء عشوائية.

برامج الشفير التلقائي المتغير (VAEs): تتكون هذه البرامج من مشفِّر يضغط البيانات المُدخلة ووحدة فك تشفير تتعلم عكس العملية وتعيين توزيع البيانات المحتمل.

نماذج التحويل: تَستخدِم نماذج التحويل تقنيات رياضية تسمى "الانتباه" أو "الانتباه الذاتي" لتحديد كيفية تأثير العناصر المختلفة في سلسلة من البيانات على بعضها. يرمز "GPT" في OpenAI's Chat-GPT إلى "نموذج التحويل التوليدي المُدرَّب مسبقًا".

النماذج التمييزية

تقوم الخوارزميات التمييزية، التي تستلزم عادة التعلم الخاضع للإشراف، بنمذجة الحدود بين فئات البيانات (أو "حدود القرار")، بهدف التنبؤ بالاحتمالية الشرطية P (y | x) لنقطة بيانات معينة (x) لتقع في فئة معينة (y). قد يتعلم نموذج رؤية الكمبيوتر التمييزي الفرق بين "سيارة" و"ليست سيارة" من خلال تمييز بعض الاختلافات الرئيسية (مثل "إذا لم يكن لديها عجلات، فهي ليست سيارة")، ما يسمح له بتجاهل العديد من الارتباطات التي يجب أن يأخذها النموذج التوليدي في الاعتبار. وتميل النماذج التمييزية إلى الحاجة إلى طاقة حاسوبية أقل.

تُعَد النماذج التمييزية، بطبيعة الحال، مناسبة تمامًا لمهام التصنيف مثل تحليل المشاعر، ولكن لها استخدامات عديدة. فعلى سبيل المثال، تقوم شجرة القرار ونماذج الغابة العشوائية بتقسيم عمليات صنع القرار المعقدة إلى سلسلة من العُقَد، حيث تمثِّل كل "ورقة" قرارًا تصنيفيًا محتملًا.

حالات الاستخدام

في حين أن النماذج التمييزية أو التوليدية قد تتفوق بشكل عام على بعضها في بعض حالات الاستخدام الواقعية، يمكن تحقيق العديد من المهام باستخدام أي نوع من النماذج. على سبيل المثال، النماذج التمييزية لها العديد من الاستخدامات في معالجة اللغة الطبيعية وغالبًا ما تتفوق على الذكاء الاصطناعي التوليدي في مهام مثل الترجمة الآلية (التي تستلزم إنشاء نص مترجم).

وبالمثل، يمكن استخدام النماذج التوليدية للتصنيف باستخدام نظرية بايز. بدلًا من تحديد أي جانب من حدود القرار يوجد عليه مثيل (مثل النموذج التمييزي)، يمكن للنموذج التوليدي تحديد احتمال قيام كل فئة بإنشاء المثيل واختيار الفئة ذات الاحتمالية الأعلى.

تَستخدِم العديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي كليهما معًا. في شبكة الخصومة التوليدية، على سبيل المثال، يُنشئ النموذج التوليدي بيانات عيِّنة ويحدِّد النموذج التمييزي إذا ما كانت هذه البيانات "حقيقية" أو "مزيفة". وتُستخدم المخرجات من النموذج التمييزي لتدريب النموذج التوليدي حتى لا يتمكن المميِّز من تمييز البيانات "الزائفة" المُنشأة.