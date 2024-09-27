تسليط الضوء على تحيز الذكاء الاصطناعي من خلال أمثلة من أرض الواقع
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Artificial Intelligence
16 أكتوبر 2023
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مع زيادة استخدام الشركات للذكاء الاصطناعي (AI)، يتساءل الناس عن مدى التحيزات البشرية التي شقت طريقها إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي. تُظهر لنا أمثلة على تحيز الذكاء الاصطناعي أ{ض الواقع أنه عندما يتم تضمين البيانات والخوارزميات التمييزية في نماذج الذكاء الاصطناعي، فإن النماذج تنشر التحيزات على نطاق واسع وتضخم الآثار السلبية الناتجة.

إن الشركات متحمسة لمواجهة تحدي التحيز في الذكاء الاصطناعي ليس فقط لتحقيق العدالة، ولكن أيضًا لضمان تحقيق نتائج أفضل. ومع ذلك، وكما ثبت أنه من الصعب القضاء على التحيز العنصري والجنسي المنهجي في العالم الحقيقي، فإن القضاء على التحيز في الذكاء الاصطناعي ليس بالمهمة السهلة.

في المقال الذي يحمل عنوان "ما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفعله وما لا يمكنه فعله (حتى الآن) لعملك"، لاحظ المؤلفون مايكل تشوي وجيمس مانيكا ومهدي ميرمادي من McKinsey أنه، "تميل مثل هذه التحيزات إلى البقاء راسخة لأن التعرف عليها واتخاذ خطوات لمعالجتها يتطلب إتقانًا عميقًا لتقنيات علوم البيانات، فضلاً عن فهم أكبر للقوى الاجتماعية الموجودة، بما في ذلك جمع البيانات. وإجمالاً، يُثبت عدم التحيز أنه من بين العقبات الأكثر صعوبة، وبالتأكيد الأكثر صعوبة اجتماعيًا، حتى الآن".

توفر الأمثلة على تحيز الذكاء الاصطناعي من الحياة الواقعية للمؤسسات رؤى مفيدة حول كيفية تحديد التحيز ومعالجته. من خلال النظر بشكل نقدي في هذه الأمثلة والنجاحات التي تحققت في التغلب على التحيز، يمكن لعلماء البيانات البدء في بناء خارطة طريق لتحديد ومنع التحيز في نماذج التعلم الآلي الخاصة بهم.

ما المقصود بالتحيّز في الذكاء الاصطناعي؟

يشير تحيز الذكاء الاصطناعي، الذي يُشار إليه أيضًا باسم تحيز التعلم الآلي أو تحيز الخوارزمية، إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تنتج نتائج متحيزة تعكس التحيزات البشرية داخل المجتمع وتديمها، بما في ذلك عدم المساواة الاجتماعية التاريخية والحالية. يمكن العثور على التحيز في بيانات التدريب الأولية أو الخوارزمية أو التنبؤات التي تنتجها الخوارزمية.

عندما لا يتم التصدي للتحيز، فإنه يعيق قدرة الأشخاص على المشاركة في الاقتصاد والمجتمع. كما أنه يقلل من إمكانات الذكاء الاصطناعي. لا يمكن للشركات الاستفادة من الأنظمة التي تنتج نتائج مشوهة وتعزز عدم الثقة بين الأشخاص الملونين أو النساء أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو مجتمع LGBTQ أو المجموعات المهمشة الأخرى من الـأشخاص.

مصدر التحيز في الذكاء الاصطناعي

يتطلب القضاء على تحيز الذكاء الاصطناعي التعمق في مجموعات البيانات وخوارزميات التعلم الآلي والعناصر الأخرى المكونة لأنظمة الذكاء الاصطناعي لتحديد مصادر التحيز المحتمل.

تحيز بيانات التدريب

تتعلم أنظمة الذكاء الاصطناعي اتخاذ القرارات بناءً على بيانات التدريب، لذلك من الضروري تقييم مجموعات البيانات بحثًا عن وجود تحيز. وتتمثل إحدى الطرق في مراجعة عينات البيانات بحثاً عن المجموعات الممثلة تمثيلاً زائداً أو ناقصاً ضمن بيانات التدريب. على سبيل المثال، قد تؤدي بيانات التدريب لخوارزمية التعرف على الوجه التي تفرط في تمثيل الأشخاص البيض إلى حدوث أخطاء عند محاولة التعرف على الوجه للأشخاص الملونين. وبالمثل، يمكن للبيانات الأمنية التي تتضمن معلومات تم جمعها في مناطق جغرافية يغلب عليها السود أن تخلق تحيزًا عرقيًا في أدوات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها الشرطة.

يمكن أن ينتج التحيز أيضًا عن كيفية تسمية بيانات التدريب. على سبيل المثال، يمكن لأدوات التوظيف بالذكاء الاصطناعي التي تستخدم تصنيفات غير متسقة أو تستبعد أو تفرط في تمثيل خصائص معينة أن تستبعد المتقدمين المؤهلين للوظائف من الدراسة.

التحيز الخوارزمي

يمكن أن يؤدي استخدام بيانات التدريب المعيبة إلى خوارزميات تنتج أخطاءً متكررة أو نتائج غير عادلة أو حتى تضخيم التحيز المتأصل في البيانات المعيبة. يمكن أن يحدث التحيز الخوارزمي أيضًا بسبب أخطاء في البرمجة، مثل قيام المطور بترجيح عوامل غير عادلة في اتخاذ القرارات الخوارزمية بناءً على تحيزاته الواعية أو اللاواعية. على سبيل المثال، يمكن أن تستخدم الخوارزمية مؤشرات مثل الدخل أو المفردات اللغوية للتمييز عن غير قصد ضد أشخاص من عرق أو جنس معين.

التحيز المعرفي

عندما يقوم الأشخاص بمعالجة المعلومات وإصدار الأحكام، فإننا نتأثر حتما بتجاربنا وتفضيلاتنا. ونتيجة لذلك، قد يقوم الأشخاص ببناء هذه التحيزات في أنظمة الذكاء الاصطناعي من خلال اختيار البيانات أو كيفية ترجيح البيانات. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي التحيز المعرفي إلى تفضيل مجموعات البيانات التي تم جمعها من الأمريكيين بدلاً من أخذ عينات من مجموعة من السكان حول العالم.

وفقًا للمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST)، يعد مصدر التحيز هذا أكثر شيوعًا مما تعتقد. وفي تقريره "نحو معيار قياسي لتحديد وإدارة التحيز في الذكاء الاصطناعي" (المنشور الخاص للمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا رقم 1270)، لاحظ المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا أن "العوامل المؤسسية والمجتمعية البشرية والنظامية تشكل أيضًا مصادر مهمة للتحيز في الذكاء الاصطناعي، ويتم تجاهلها حاليًا. وسيتطلب النجاح في مواجهة هذا التحدي أخذ جميع أشكال التحيز في الاعتبار. وهذا يعني توسيع منظورنا إلى ما هو أبعد من مسار التعلم الآلي للتعرف على كيفية إنشاء هذه التكنولوجيا داخل مجتمعنا وتأثيرها على حد سواء".

أمثلة على تحيز الذكاء الاصطناعي في الحياة الواقعية

مع ازدياد وعي المجتمع بكيفية عمل الذكاء الاصطناعي وإمكانية حدوث التحيز، كشفت المؤسسات عن العديد من الأمثلة البارزة على التحيز في الذكاء الاصطناعي في مجموعة واسعة من حالات الاستخدام.

  • الرعاية الصحية: يمكن أن تؤدي البيانات الممثلة تمثيلاً ناقصا للنساء أو مجموعات الأقليات إلى تحريف خوارزميات الذكاء الاصطناعي التنبؤية. على سبيل المثال، وُجد أن أنظمة التشخيص بمساعدة الحاسوب (CAD) تعطي نتائج أقل دقة للمرضى السود مقارنةً بالمرضى البيض.
  • أنظمة تتبع مقدمي الطلبات- يمكن أن تؤدي المشكلات المتعلقة بخوارزميات معالجة اللغة الطبيعية إلى نتائج متحيزة داخل أنظمة تتبع مقدم الطلب. على سبيل المثال ، توقفت Amazon عن استخدام خوارزمية التوظيف بعد أن وجدت أنها تفضل المتقدمين بناء على كلمات مثل "تم تنفيذه" أو "تم التقاطه" ، والتي كانت أكثر شيوعا في السير الذاتية للرجال.
  • الإعلان عبر الإنترنت: يمكن أن تؤدي التحيزات في خوارزميات إعلانات محركات البحث إلى تعزيز التحيز الجنسي في الدور الوظيفي. كشفت الأبحاث المستقلة في جامعة Carnegie Mellon University في بيتسبرغ أن نظام Google للإعلان عبر الإنترنت يعرض وظائف ذات رواتب عالية للذكور أكثر من النساء.
  • إنشاء الصور- توصلت الأبحاث الأكاديمية إلى وجود تحيز في تطبيق Midjourney الخاص بإنشاء الصور والرسومات بالذكاء الاصطناعي التوليدي. عندما طُلب منه إنشاء صور لأشخاص يعملون في مهن متخصصة، أظهر صغار السن وكبار السن، لكن كبار السن كانوا دائمًا من الرجال، مما يعزز التحيز الجنسي لدور المرأة في مكان العمل.
  • أدوات الشرطة التنبؤية- من المفترض أن تعمل أدوات الشرطة التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تستخدمها بعض المنظمات في نظام العدالة الجنائية على تحديد المناطق التي من المرجح أن تحدث فيها الجريمة. ومع ذلك، فإنها غالبًا ما تعتمد على بيانات الاعتقالات التاريخية، والتي يمكن أن تعزز الأنماط الحالية للتنميط العنصري والاستهداف غير المتناسب لمجتمعات الأقليات.
الحد من التحيز وحوكمة الذكاء الاصطناعي

يبدأ تحديد التحيز في الذكاء الاصطناعي ومعالجته بحوكمة الذكاء الاصطناعي، أو القدرة على توجيه أنشطة الذكاء الاصطناعي في المؤسسة وإدارتها ومراقبتها. من الناحية العملية، تُنشئ حوكمة الذكاء الاصطناعي مجموعة من السياسات والممارسات والأطر لتوجيه التطوير المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها. عندما تتم حوكمة الذكاء الاصطناعي بشكل جيد، تضمن حوكمة الذكاء الاصطناعي تحقيق التوازن بين الفوائد التي تعود على الشركات والعملاء والموظفين والمجتمع ككل.

من خلال سياسات حوكمة الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات بناء الممارسات التالية:

  • الامتثال - يجب أن تكون حلول الذكاء الاصطناعي والقرارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي متسقة مع لوائح المجال والمتطلبات القانونية ذات الصلة.
  • الثقة — تبني الشركات التي تعمل على حماية معلومات العملاء ثقةً في العلامة التجارية ومن المرجح أن تنشئ أنظمة الذكاء الاصطناعي الجديرة بالثقة.
  • الشفافية - بسبب تعقيدات الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تكون الخوارزمية عبارة نظام صندوق أسود مع القليل من المعلومات عن البيانات المستخدمة في إنشائها. تساعد الشفافية على ضمان استخدام بيانات غير متحيزة لبناء النظام وأن تكون النتائج عادلة.
  • الكفاءة - أحد أكبر وعود الذكاء الاصطناعي هو تقليل العمل اليدوي وتوفير وقت الموظفين. يجب تصميم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحقيق أهداف العمل وتحسين سرعة الوصول إلى السوق وتقليل التكاليف.
  • الإنصاف - غالبًا ما تتضمن حوكمة الذكاء الاصطناعي أساليب تهدف إلى تقييم الإنصاف والمساواة والشمول. وتتمكن مناهج مثل الإنصاف المضاد للواقع من تحديد التحيز في قرارات النموذج وتضمن نتائج عادلة حتى عند تغيير السمات الحساسة، مثل الجنس أو العرق أو التوجه الجنسي.
  • اللمسة البشرية - تقدم عمليات مثل نظام "التدخل البشري" (human-in-the-loop) خيارات أو تقدم توصيات تتم مراجعتها بعد ذلك من قبل البشر قبل اتخاذ قرار لتوفير طبقة أخرى من ضمان الجودة.
  • التعلّم المعزز - يستخدم أسلوب التعلّم غير الخاضع للإشراف هذا المكافآت والعقوبات لتعليم النظام تعلم المهام. تشير McKinsey إلى أن التعلم المعزز يتجاوز التحيزات البشرية ولديه القدرة على تقديم "حلول واستراتيجيات غير متخيلة سابقًا ربما لم يفكر فيها حتى الممارسون المتمرسون أبدًا".
التحيز والذكاء الاصطناعي وIBM

يمكن أن يكون المزيج التكنولوجي المناسب أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجية فعالة لحوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي، حيث تعد بنية البيانات الحديثة ومنصة الذكاء الاصطناعي الجديرة بالثقة من المكونات الرئيسية. يعد تنسيق السياسات داخل بنية نسيج البيانات أداة ممتازة يمكنها تبسيط عمليات تدقيق الذكاء الاصطناعي المعقدة. من خلال دمج تدقيق الذكاء الاصطناعي والعمليات ذات الصلة في سياسات حوكمة بنية البيانات الخاصة بك، يمكن لمؤسستك المساعدة في فهم المجالات التي تتطلب فحصًا مستمرًا.

في شركة IBM Consulting، نساعد العملاء على إعداد عملية تقييم للتحيز ومجالات أخرى. ومع توسع نطاق تبني الذكاء الاصطناعي وتطور الابتكارات، سينضج التوجيه الأمني، كما هو الحال مع كل تقنية تم دمجها في نسيج المؤسسة على مر السنين. فيما يلي، نشارك بعض أفضل الممارسات من IBM لمساعدة المؤسسات على الاستعداد للنشر الآمن للذكاء الاصطناعي عبر بيئاتها:

  1. الاستفادة من الذكاء الاصطناعي الموثوق به من خلال تقييم سياسات وممارسات البائعين.
  2. تمكين الوصول الآمن إلى المستخدمين والنماذج والبيانات.
  3. حماية نماذج الذكاء الاصطناعي والبيانات والبنية التحتية من الهجمات المعادية.
  4. تنفيذ حماية خصوصية البيانات في مراحل التدريب والاختبار والعمليات.
  5. إجراء نمذجة التهديدات وممارسات الترميز الآمن في دورة حياة مطوري الذكاء الاصطناعي.
  6. إجراء الكشف عن التهديدات والاستجابة لها لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.
  7. تقييم وتحديد نضج الذكاء الاصطناعي من خلال إطار عمل IBM للذكاء الاصطناعي.
 
مؤلف
IBM Data and AI Team

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