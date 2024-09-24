ما المقصود بنموذج GPT-4o؟

يرمز حرف "o" في GPT-4o إلى "omni"، أي الشامل، ويُبرز أن GPT-4o هو نموذج ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط مزود بقدرات صوتية وبصرية. وهذا يعني أنه يمكنه قبول مجموعات البيانات السريعة كمزيج من المدخلات النصية والصوتية والصور والفيديو. GPT-4o قادر أيضًا على توليد الصور. يقدم GPT-4o قدرات إدخال الوسائط المتعددة وإخراجها بذكاء GPT-4 نفسه الذي يعمل بالمحول ويغذي النماذج الأخرى في خطه.

ظهر نموذج ChatGPT الجديد، الذي أُعلن عنه في مايو 2024 جزءًا من تحديثات الربيع لشركة OpenAI، لترجمة اللغة المنطوقة في الوقت الفعلي وتكييف الاستجابات الصوتية لتشمل المحتوى العاطفي والمشاركة في محادثات شبيهة بالمحادثات البشرية.

يدعم كل من GPT-4o و GPT-4o mini الضبط الدقيق، ما يمكّن المطورين من تطبيق هذه النماذج على حالات استخدام محددة.