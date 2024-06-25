ما هي معايير تقييم النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)؟

يتم تقييم النماذج بناءً على قدراتها، مثل البرمجة والحس السليم والمنطق. تشمل القدرات الأخرى معالجة اللغة الطبيعية، بما في ذلك الترجمة الآلية والإجابة عن الأسئلة وتلخيص النصوص.

تؤدي معايير تقييم النماذج اللغوية الكبيرة دورًا مهمًا في تطوير النماذج وتحسينها. فهي توضح مدى تقدم النموذج في أثناء عملية التعلم، وتوفر مقاييس كمية تبرز المجالات التي يتفوق فيها النموذج وكذلك المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

يُسهم هذا بدوره في توجيه عملية الضبط الدقيق للنموذج اللغوي الكبير، ما يساعد الباحثين والمطورين على دفع عجلة التطور في هذا المجال. توفر معايير تقييم النموذج اللغوي الكبير أيضًا مقارنة موضوعية بين النماذج المختلفة، ما يمكّن مطوري البرامج والمنظمات من اتخاذ قرارات مستنيرة عند اختيار النماذج التي تناسب احتياجاتهم.