ما هو تعزيز التدرج؟

فيما يلي تقسيم تفصيلي لكيفية عمل عملية تعزيز التدرج.

التهيئة: تبدأ باستخدام مجموعة تدريب لإنشاء أساس مع نموذج تعلم أساسي، والذي غالبًا يكون نموذج شجرة قرار، يتم إنشاء تنبؤاته الأولية عشوائيًا. وعادة لا تحتوي شجرة القرار إلا على عدد قليل من العُقد أو العقدة. وغالبًا يتم اختيارها بسبب قابليتها للتفسير، حيث تعمل نماذج التعلم الضعيفة أو الأساسية هذه كنقطة بدء مثالية. وهكذا يمهد هذا الإعداد الأولي الطريق أمام التكرارات اللاحقة للبناء عليها.

حساب المتبقيات: لكل مثال تدريب، احسب الخطأ المتبقي عن طريق طرح القيمة المتوقعة من القيمة الفعلية. حيث تحدد هذه الخطوة المجالات التي تحتاج فيها تنبؤات النموذج إلى تحسين.

التنقيح مع التنظيم: بعد حساب المتبقي وقبل تدريب نموذج جديد، تتم عملية التنظيم. حيث تتضمن هذه المرحلة تخفيض حجم تأثير كل نموذج تعلم ضعيف جديد يُدمج في المجموعة التجميعية. ومن خلال معايرة هذا المقياس بعناية، يمكن للمرء التحكم في مدى سرعة تقدم خوارزمية التعزيز، وبالتالي تجنب الإفراط في التجهيز وتحسين الأداء بشكل عام.

تدريب النموذج التالي: استخدم الأخطاء المتبقية المحسوبة في الخطوة السابقة كقيم مستهدفة، ودرّب نموذجًا جديدًا أو نموذج تعلم ضعيفًا للتنبؤ بها بدقة. وينصب تركيز هذه الخطوة على تصحيح الأخطاء التي وقعت فيها النماذج السابقة، وتحسين التنبؤ العام.

تحديثات المجموعة: في هذه المرحلة، عادةً ما يتم تقييم أداء المجموعة المُحدّثة (بما في ذلك النموذج المُدرّب حديثًا) باستخدام مجموعة اختبار منفصلة. وفي حال كان الأداء على مجموعة البيانات المعلقة هذه جيدًا ومُرضيًا، يمكن تحديث المجموعة من خلال دمج نموذج التعلم الضعيف الجديد؛ وإلا فقد يكون من الضروري إجراء تعديلات على المعلمات الفائقة.

التكرار: كرر الخطوات المقدمة مسبقًا حسب الضرورة. حيث يعتمد كل تكرار على النموذج الأساسي ويصقله من خلال تدريب الأشجار الجديدة، مما يزيد من تحسين دقة النموذج. فإذا كان تحديث المجموعة والنموذج النهائي مُرضيًا مقارنةً بالنموذج الأساسي بناءً على الدقة، فانتقل إلى الخطوات التالية.

معايير الإيقاف: أوقف عملية التعزيز عند استيفاء معيار إيقاف محدد مسبقًا، مثل الوصول إلى الحد الأقصى لعدد التكرارات أو دقة الهدف أو عندما لا ينتج إلا تحسن ضئيل جدًا. تساعد هذه الخطوة على ضمان أن التنبؤ النهائي للنموذج يحقق التوازن المتوقع بين التعقيد والأداء.