ما المقصود بالشبكات التنافسية التوليدية (GANs)؟

بالإضافة إلى شبكات GAN، تُعد أجهزة التشفير التلقائي المتغير (VAEs) نموذجًا آخر للتعلم العميق قادر على إنشاء عينات بيانات جديدة تُحاكي البيانات الحقيقية. تُعَد VAEs نماذج احتمالية، أي أنها تمثِّل البيانات على شكل توزيعات احتمالية تَصِف احتمال حدوث القيم أو النتائج المختلفة في البيانات. تم تصميم هذه النماذج لتعلم الأنماط من مجموعة بيانات التدريب وإنشاء بيانات جديدة تمثِّل تنويعات من مجموعة البيانات الأصلية، بدلًا من نُسخ طبق الأصل منها. يحتوي جهاز التشفير التلقائي المتغير (VAE) على عنصرين. يعمل جهاز التشفير (نموذج التعرُّف) على ضغط البيانات المدخلة المعقدة مثل الصور إلى بيانات أبسط ذات أبعاد منخفضة، بينما يعيد جهاز فك التشفير (نموذج التوليد) إنشاء المدخلات الأصلية من التمثيل المضغوط. تستطيع أجهزة أيضًا توليد عينات بيانات جديدة تمامًا من خلال التعلم من أنماط مجموعة البيانات التدريبية. عادةً ما تنتج أجهزة VAE مخرجات أكثر ضبابية وأقل وضوحًا، لكنها أكثر استقرارًا أثناء التدريب، في حين تولِّد شبكات GAN مخرجات أكثر وضوحًا وواقعية، لكنها أصعب في التدريب بسبب عدم الاستقرار.

في النهاية، يعتمد الاختيار بين VAEs وGANs على المتطلبات الخاصة بالمهمة، مثل جودة المخرجات المطلوبة واستقرار التدريب والحاجة إلى تمثيلات كامنة قابلة للتفسير، ما يجعل كل نموذج ذا قيمة فريدة في تطبيقات مختلفة.