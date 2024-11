دوال الخسارة ليست مجرد مقاييس للتقييم. والغرض الصريح منها ليس فقط قياس نجاح النموذج، ولكن أيضًا بمثابة مدخلات لخوارزمية تعمل على تحسين معلمات النموذج لتقليل الخسارة.

تستخدم خوارزميات التحسين مثل النزول الاشتقاقي عادةً تدرج دالة الخسارة. التدرج هو مشتق دالة ذات متغيرات متعددة. في الأساس، يصف المشتق بشكل أساسي معدل ومقدار تغير القيمة المخرجة للدالة عند أي نقطة. لذلك، من المهم أن تكون دوال الخسارة قابلة للاشتقاق: بعبارة أخرى، أن يكون لها مشتق عند جميع النقاط.

تتعلم نماذج التعلم الآلي كيفية إجراء تنبؤات دقيقة من خلال التعديلات على معلمات نماذج معينة. على سبيل المثال، تقوم خوارزمية الانحدار الخطي البسيط بإنشاء نماذج للبيانات باستخدام الدالة y = wx+b, where y is the model output, x is the input, w is a weight and b is bias. يتعلّم النموذج من خلال تحديث مصطلحات weight و bias حتى يتم تقليل دالة الخسارة بشكل كافٍ.

وباستخدام تدرج دالة الخسارة، تحدد خوارزميات التحسين الاتجاه الذي "تخطو" فيه معلمات النموذج من أجل التحرك نزولاً بالتدرج وبالتالي تقليل الخسارة.