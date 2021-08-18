يمكن لقادة الأعمال والمؤسسات اتخاذ قرارات أفضل باستخدام تقنيات الانحدار الخطي. تقوم المؤسسات بجمع كم هائل من البيانات، ويساعدها الانحدار على استخدام تلك البيانات لإدارة الواقع بشكل أفضل — بدلاً من الاعتماد على التجربة والحدس. يمكنك أخذ كميات كبيرة من البيانات غير المنسقة وتحويلها إلى معلومات قابلة للتنفيذ.

يمكنك أيضًا استخدام الانحدار الخطي لتوفير رؤى أفضل من خلال الكشف عن الأنماط والعلاقات التي ربما يكون زملاؤك في العمل قد رأوها سابقًا واعتقدوا أنهم فهموها بالفعل. على سبيل المثال، يمكن أن يساعدك إجراء تحليل لبيانات المبيعات والشراء في الكشف عن أنماط شراء محددة في أيام معينة أو في أوقات معينة. يمكن للرؤى التي تم جمعها من تحليل الانحدار أن تساعد قادة الأعمال على توقع الأوقات التي سيزداد فيها الطلب على منتجات شركاتهم.