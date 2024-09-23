توفر منصة برنامج ®IBM SPSS تحليلاً إحصائيًا متقدمًا، ومكتبة واسعة من خوارزميات التعلم الآلي، وتحليل النصوص، وقابلية التوسع باستخدام البرمجيات المفتوحة المصدر، والتكامل مع البيانات الكبيرة والنشر السلس في التطبيقات.

إن سهولة الاستخدام والمرونة وقابلية التوسع تجعل SPSS في متناول المستخدمين بغض النظر عن مستويات المهارة التي يتمتعون بها. علاوة على ذلك، فهو مناسب للمشاريع باختلاف أحجامها ومستويات التعقيد بها، ويمكن أن يساعدك في العثور على فرص جديدة وتحسين الكفاءة وتقليل المخاطر.

ضمن مجموعة منتجات برامج SPSS، يدعم IBM SPSS Statistics نهج اختبار فرضيات لبياناتك بأسلوب من أعلى إلى أسفل، بينما يعرض IBM SPSS Modeler الأنماط والنماذج المُخفاة في البيانات من خلال نهج إنشاء الفرضيات بأسلوب من أسفل إلى أعلى.