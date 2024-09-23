يُعد IBM SPSS Modeler أحد الحلول الرائدة في مجال علم البيانات المرئية والتعلم الآلي (ML)، وهو مصمَّم لمساعدة المؤسسات على تسريع الوقت المناسب للقيمة من خلال تسريع وتيرة المهام التشغيلية لعلماء البيانات. وتستخدمه المؤسسات في جميع أنحاء العالم لإعداد البيانات واكتشافها، وفي التحليلات التنبؤية، وإدارة النماذج ونشرها، والتعلّم الآلي (ML) لتحقيق الربح المادي من أصول البيانات.

يتوفر IBM SPSS Modeler أيضًا ضمن IBM Cloud Pak for Data، وهي عبارة عن منصة للذكاء الاصطناعي والبيانات المعبأة في حاويات تمكّنك من بناء النماذج التنبؤية وتشغيلها في أي مكان — على أي تقنية سحابية ومحليًا. تمكّنك منصة IBM Cloud Pak for Data كخدمة تشغيل تدفقات Modeler على تقنية السحابة العامة. يمكنك تجربتها اليوم دون أي تكلفة ودون الحاجة إلى التنزيل.