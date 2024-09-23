الصفحة الرئيسية التحليلات SPSS Modeler IBM SPSS Modeler
حقِّق عائد استثمار وقم بتسريع الوقت المناسب للقيمة باستخدام أداة سهلة الاستخدام لعلم البيانات بخاصية السحب والوضع
جرِّب تطبيق IBM SPSS Modeler مجانًا تدفقات Modeler في منصة Watson Studio
شخص يجلس خلف شاشة كبيرة ويكتب على الكمبيوتر
من استكشاف البيانات بخاصية السحب والوضع إلى التعلم الآلي

يُعد IBM SPSS Modeler أحد الحلول الرائدة في مجال علم البيانات المرئية والتعلم الآلي (ML)، وهو مصمَّم لمساعدة المؤسسات على تسريع الوقت المناسب للقيمة من خلال تسريع وتيرة المهام التشغيلية لعلماء البيانات. وتستخدمه المؤسسات في جميع أنحاء العالم لإعداد البيانات واكتشافها، وفي التحليلات التنبؤية، وإدارة النماذج ونشرها، والتعلّم الآلي (ML) لتحقيق الربح المادي من أصول البيانات.

يتوفر IBM SPSS Modeler أيضًا ضمن IBM Cloud Pak for Data، وهي عبارة عن منصة للذكاء الاصطناعي والبيانات المعبأة في حاويات تمكّنك من بناء النماذج التنبؤية وتشغيلها في أي مكان — على أي تقنية سحابية ومحليًا. تمكّنك منصة IBM Cloud Pak for Data كخدمة تشغيل تدفقات Modeler على تقنية السحابة العامة. يمكنك تجربتها اليوم دون أي تكلفة ودون الحاجة إلى التنزيل.

  • استفِد من الابتكار القائم على المصدر المفتوح، بما في ذلك لغتا البرمجة R أو Python.
  • بادِر بتمكين علماء البيانات من جميع المهارات — البرمجية والمرئية.
  • استكشِف نهجًا هجينًا — محليًا وفي التقنية السحابية العامة أو الخاصة.
  • ابدأ على نطاق صغير ثم وسِّع النطاق إلى نهج مُحكم على مستوى المؤسسة.
إطلاق النسخة 18.5 من تطبيق SPSS Modeler بكل الميزات الجديدة

عرض خطط التسعير
كيفية بناء الذكاء الاصطناعي المسؤول على نطاق واسع
الفوائد المخصصة للأعمال بدء التشغيل في أيام وليس أشهر أو أسابيع

ابدأ في استخدام علم البيانات المستند إلى واجهة المستخدم الرسومية وخوارزميات التعلّم الآلي.

 تعزيز إنتاجية فريق علم البيانات

تمكين المبرمجين وغير المبرمجين والمحلِّلين.

 توسيع النطاق براحة بال

ابدأ على نطاق صغير ثم وسِّع النطاق مع الأمن والحوكمة على مستوى المؤسسة.
المزايا
إعداد البيانات تلقائيًا

يعمل IBM SPSS Modeler على تحويل البيانات تلقائيًا إلى أفضل تنسيق للحصول على نماذج تنبؤية أكثر دقة. ولا يتطلب الأمر الآن سوى بضع نقرات من أجل تحليل البيانات وتحديد الإصلاحات وحجب الحقول واستخلاص سمات جديدة.
نشر النموذج بسهولة

بداية من Scikit-learn وTensorFlow ووصولاً إلىIBM SPSS Modeler، يمكنك حفظ النماذج ونشرها من أكثر أُطر العمل شيوعًا في مجال التعلّم الآلي.
محرك رسومات قوي

استفِد من محرك الرسومات القوي في IBM SPSS Modeler لإخراج الرؤى الخاصة بك إلى النور. تعثر أداة اقتراحات المخططات الذكية على المخطط المثالي لبياناتك من بين عشرات الخيارات، حتى تتمكن من مشاركة الرؤى الخاصة بك بسرعة وسهولة باستخدام عروض تصويرية مقنعة.
عمليات تدفق التحليلات البصرية

يعمل IBM SPSS Modeler على تحويل البيانات تلقائيًا إلى أفضل تنسيق للحصول على نماذج تنبؤية أكثر دقة. ولا يتطلب الأمر الآن سوى بضع نقرات من أجل تحليل البيانات وتحديد الإصلاحات وحجب الحقول واستخلاص سمات جديدة.
أساليب وخوارزميات التعلّم الآلي

يدعم IBM SPSS Modeler مخططات تسلسل القرار والشبكات العصبية ونماذج الانحدار. يمكنك الآن الاستفادة من نموذج التحليل بالتراجع وبالمتوسط المتحرك (ARMA) ونموذج الانحدار الذاتي المتكامل والمتوسط المتحرك (ARIMA) والتسوية الأُسّية؛ ونقل الوظائف من خلال كشف القيم الخارجية وعوامل التنبؤ؛ والاستفادة من النماذج المجمّعة والهرمية؛ ودعم آلة المتجهات والنمذجة السببية الزمنية؛ واستخدام السلاسل الزمنية والواقع المعزّز المكاني للتنبؤ الزماني المكاني. تعمل الشبكات التوليدية التنافسية (GANs) والتعلّم التعزيزي أيضًا على تمكين التعلم العميق.
دعم التقنيات مفتوحة المصدر

يتيح IBM SPSS Modeler استخدام لغتي البرمجة R و Python وبرنامجي Spark و Hadoop لتعزيز قوة التحليلات. يمكنك أيضًا توسيع نطاق هذه التقنيات واستكمالها للحصول على تحليلات أكثر تقدمًا مع الحفاظ على التحكم.
الدعم مفاتيح ترخيص ®IBM SPSS احصل على الدعم للترخيص IBM SPSS Modeler: الأسئلة الفنية حول المنتج احصل على الدعم الدعم غير الفني (التنزيلات، ®IBM Passport Advantage، إدارة المستخدم، إعداد الفواتير) اتصل بخدمة العملاء الإلكترونية حمّل البرنامج من دون اشتراك احصل على الدعم للترخيص
أخبار المنتج
Kyocera Corporation

اقرأ كيف تم استخدام تطبيق IBM SPSS Modeler للمساعدة في تقليل معدلات عيوب التصنيع في Kyocera Corporation
ورقة البيانات: IBM SPSS Modeler

استكشِف كيف يساعد IBM SPSS Modeler العملاء على تسريع الوقت المناسب للقيمة باستخدام علم البيانات المرئية والتعلّم الآلي.
قصص العملاء خدمة أفضل للعملاء

تعرّف على كيفية قيام بنك Banca Alpi Marittime بتحسين خدمة العملاء وتوفير التكاليف باستخدام محرك الموافقات المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يعتمد على IBM SPSS Modeler.

 تعزيز إنتاجية المصنع

اقرأ كيف ساعد IBM SPSS Modeler شركة Kyocera Corporation على تحقيق زيادة بنسبة 6% في الإنتاجية عن طريق تقليل العيوب.
حلول الشركاء
Houston Analytics

تستخدم IBM SPSS Modeler لإنشاء العمليات التحليلية وتعبئتها وأتمتتها لتقديم حلول تساعد المستخدمين على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي من دون تعليمات برمجية
Quebit Consulting

تدمج محرك التنبؤ Euclid الخاص بها مع IBM SPSS Modeler للمساعدة في زيادة التحسينات في الدقة وتشغيل حل تخطيط الطلب على Galileo
data.world

تستفيد من امتداد data.world الجديد مع IBM SPSS Modeler لتصدير مجموعات البيانات بين data.world و IBM SPSS Modeler
اتخِذ الخطوة التالية
الإصدار التجريبي من IBM SPSS Modeler الدليل التعليمي عن IBM SPSS Modeler
المزيد من الطرق للاستكشاف مركز معرفة IBM توثيق IBM SPSS Modeler توثيق IBM SPSS Modeler Subscription متطلبات النظام مجتمع IBM SPSS Modeler