ابتداءً من 499 دولارًا أمريكيًا* شهريًا
يتوفر الاشتراك السنوي كتطبيق سطح مكتب لنظامي التشغيل Windows و Mac. ويتضمن تحديثات المنتج ودعم IBM طوال مدة اشتراكك.
شراء تطبيق SPSS Modeler desktop لمرة واحدة. يتدرج هذا الإصدار بسهولة من مستخدم واحد إلى الآلاف. وهو متوفر للأجهزة التي تعمل بنظامي التشغيل Windows و Mac.
يوفر جميع عناصر الإصدار الاحترافي بالإضافة إلى تحليلات النصوص، ما يوفر قدرات تحليلات النصوص القوية التي تستخدم التقنيات اللغوية المتقدمة ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) لمعالجة مجموعة كبيرة ومتنوعة من البيانات النصية غير المنظمة بسرعة.
يوفر كل عناصر الإصدار المميّز، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى IBM SPSS Collaboration and Deployment Services لإدارة الأصول وأتمتة العمليات ومشاركة النتائج بكفاءة وأمان.
SPSS Modeler Client (الإصدار الأساسي)
تحسينات SQL
القدرة على الاتصال بـ Modeler Server
الخوارزميات المتقدمة
إعداد البيانات
الأتمتة
البيانات المنظمة
قابلية توسُّع لغة البرمجة R وكتابة النصوص البرمجية بلغة Python
تحليلات النصوص
قاعدة خدمات التعاون والنشر (C&DS)
مدير نشر C&DS
SPSS Modeler Server Premium
نسخة المنتج
النسخة V18.3 (ِلاحِظ تأخر إصدارات النسخ الأحدث)
النسخة V18.5
النسخة V18.5
النسخة V18.5
*الأسعار المعروضة بالدولار الأمريكي تشير إلى اشتراك مستخدم واحد معتمَد لمدة عام واحد، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشتمل على أي ضرائب ورسوم مطبَّقة، وتخضع لمدى توفّر عرض المنتج في الدولة.