يوفر جميع عناصر الإصدار الاحترافي بالإضافة إلى تحليلات النصوص، ما يوفر قدرات تحليلات النصوص القوية التي تستخدم التقنيات اللغوية المتقدمة ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) لمعالجة مجموعة كبيرة ومتنوعة من البيانات النصية غير المنظمة بسرعة.