الصفحة الرئيسية التحليلات SPSS Modeler تسعير IBM SPSS Modeler
حقِّق عائد استثمار وقم بتسريع الوقت المناسب للقيمة باستخدام أداة سهلة الاستخدام لعلم البيانات بخاصية السحب والوضع. انظر أدناه لمعرفة خيارات التسعير السهلة والقابلة للتخصيص.
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شخص يجلس على مكتب وينظر إلى كمبيوتر محمول
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الاشتراك 

ابتداءً من 499 دولارًا أمريكيًا* شهريًا

يتوفر الاشتراك السنوي كتطبيق سطح مكتب لنظامي التشغيل Windows و Mac. ويتضمن تحديثات المنتج ودعم IBM طوال مدة اشتراكك.

 بادر بالشراء الآن الإصدار الاحترافي

شراء تطبيق SPSS Modeler desktop لمرة واحدة. يتدرج هذا الإصدار بسهولة من مستخدم واحد إلى الآلاف. وهو متوفر للأجهزة التي تعمل بنظامي التشغيل Windows و Mac.

 المميزة

يوفر جميع عناصر الإصدار الاحترافي بالإضافة إلى تحليلات النصوص، ما يوفر قدرات تحليلات النصوص القوية التي تستخدم التقنيات اللغوية المتقدمة ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) لمعالجة مجموعة كبيرة ومتنوعة من البيانات النصية غير المنظمة بسرعة.

 الذهبي

يوفر كل عناصر الإصدار المميّز، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى IBM SPSS Collaboration and Deployment Services لإدارة الأصول وأتمتة العمليات ومشاركة النتائج بكفاءة وأمان.

SPSS Modeler Client (الإصدار الأساسي)

تحسينات SQL

القدرة على الاتصال بـ Modeler Server

الخوارزميات المتقدمة

إعداد البيانات

الأتمتة

البيانات المنظمة

قابلية توسُّع لغة البرمجة R وكتابة النصوص البرمجية بلغة Python

تحليلات النصوص

قاعدة خدمات التعاون والنشر (C&DS)

مدير نشر C&DS

SPSS Modeler Server Premium

نسخة المنتج

النسخة V18.3 (ِلاحِظ تأخر إصدارات النسخ الأحدث)

النسخة V18.5

النسخة V18.5

النسخة V18.5
التسعير الحصري للطلاب

الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في المؤسسات الأكاديمية المشارِكة مؤهلون للمشاركة في IBM SkillsBuild.

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اتخِذ الخطوة التالية
ابدأ في استخدام الإصدار التجريبي المجاني من IBM SPSS Modeler اقرأ دليل البدء السريع
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حاشية

*الأسعار المعروضة بالدولار الأمريكي تشير إلى اشتراك مستخدم واحد معتمَد لمدة عام واحد، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشتمل على أي ضرائب ورسوم مطبَّقة، وتخضع لمدى توفّر عرض المنتج في الدولة.