الصفحة الرئيسية التحليلات SPSS SPSS Statistics IBM SPSS Statistics GradPack and Faculty Packs
تمتَّع بإمكانية الوصول بتكلفة ميسورة إلى أفضل البرامج الإحصائية في فئتها للطلاب النشطين (GradPack) والمعلمين (Faculty Pack).
الشراء من مورّد IBM
رسم توضيحي يُظهر شخصين يعملان على كمبيوتر محمول

تعرّف على كيفية استخدام التحليل الإحصائي والنمذجة وأدوات أبحاث الاستطلاع في إطار الدورات الدراسية الجامعية وتطوير المهارات التحليلية التي يبحث عنها أصحاب العمل. تقدم منصة البرامج IBM® SPSS® Statistics مجموعة من الميزات المتقدمة، بما في ذلك التحليل المخصَّص واختبار الفرضيات وإعداد التقارير. وهذا يسهّل الوصول إلى البيانات وإدارتها واختيار التحليلات وتنفيذها ومشاركة النتائج.

إذا كنت تنتمي إلى مؤسسة أكاديمية وتتطلع إلى شراء برنامج SPSS Statistics بشكل مجمّع لحرمك الجامعي/موقعك، فاطلِع على إصدار SPSS Statistics Campus Edition.

   
ابدأ في استخدام الإصدار التجريبي المجاني من برنامج SPSS Statistics لمدة 30 يومًا
المزايا ترخيص سريع وسهل

الشراء من أحد مورّدي IBM. يمكنك تحميل ترخيصك وتسجيله بشكل آمن وفوري. اختر من بين منصات Microsoft® Windows® أو macOS.

 حِزم البرامج الشاملة

اختر من بين اشتراك GradPack الأساسي أو القياسي أو المميّز للطلاب. يتضمن كل اشتراك أدوات لتحليل البيانات واستخراجها وأبحاث السوق والاستطلاع. حزمة Faculty Pack للمعلمين هي الحزمة المميّزة التي تتضمن AMOS.
قارن بين الميزات واختر الإصدار المناسب لك

الميزة

GradPack الأساسي للطلاب

GradPack القياسي للطلاب

GradPack المميّز للطلاب

Faculty Pack للمعلمين

قاعدة الإحصائيات

إعداد البيانات

التشغيل التمهيدي

إحصائيات متقدمة

الانحدار

الجداول المخصصة

القيم المفقودة

الفئات

التنبؤ

 

أشجار القرار

الشبكات العصبية

 

التسويق الرقمي

 

العينات المركبة

 

Conjoint

الاختبارات الدقيقة
الشراء من أحد مورّدي IBM

تمّ انتقاء المورّدين بعناية بواسطة IBM ليوفروا لك أفضل دعم كطالب (GradPack) أو معلم (Faculty Pack)

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الإصدار التجريبي من منصة البرامج IBM SPSS Statistics مجتمع SPSS Statistics
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