تعرّف على كيفية استخدام التحليل الإحصائي والنمذجة وأدوات أبحاث الاستطلاع في إطار الدورات الدراسية الجامعية وتطوير المهارات التحليلية التي يبحث عنها أصحاب العمل. تقدم منصة البرامج IBM® SPSS® Statistics مجموعة من الميزات المتقدمة، بما في ذلك التحليل المخصَّص واختبار الفرضيات وإعداد التقارير. وهذا يسهّل الوصول إلى البيانات وإدارتها واختيار التحليلات وتنفيذها ومشاركة النتائج.

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