تعرّف على كيفية استخدام التحليل الإحصائي والنمذجة وأدوات أبحاث الاستطلاع في إطار الدورات الدراسية الجامعية وتطوير المهارات التحليلية التي يبحث عنها أصحاب العمل. تقدم منصة البرامج IBM® SPSS® Statistics مجموعة من الميزات المتقدمة، بما في ذلك التحليل المخصَّص واختبار الفرضيات وإعداد التقارير. وهذا يسهّل الوصول إلى البيانات وإدارتها واختيار التحليلات وتنفيذها ومشاركة النتائج.
إذا كنت تنتمي إلى مؤسسة أكاديمية وتتطلع إلى شراء برنامج SPSS Statistics بشكل مجمّع لحرمك الجامعي/موقعك، فاطلِع على إصدار SPSS Statistics Campus Edition.
الشراء من أحد مورّدي IBM. يمكنك تحميل ترخيصك وتسجيله بشكل آمن وفوري. اختر من بين منصات Microsoft® Windows® أو macOS.
اختر من بين اشتراك GradPack الأساسي أو القياسي أو المميّز للطلاب. يتضمن كل اشتراك أدوات لتحليل البيانات واستخراجها وأبحاث السوق والاستطلاع. حزمة Faculty Pack للمعلمين هي الحزمة المميّزة التي تتضمن AMOS.
الميزة
GradPack الأساسي للطلاب
GradPack القياسي للطلاب
GradPack المميّز للطلاب
Faculty Pack للمعلمين
قاعدة الإحصائيات
إعداد البيانات
التشغيل التمهيدي
إحصائيات متقدمة
الانحدار
الجداول المخصصة
القيم المفقودة
الفئات
التنبؤ
أشجار القرار
الشبكات العصبية
التسويق الرقمي
العينات المركبة
Conjoint
الاختبارات الدقيقة
تمّ انتقاء المورّدين بعناية بواسطة IBM ليوفروا لك أفضل دعم كطالب (GradPack) أو معلم (Faculty Pack)
مزوِّد عالمي لبرنامج SPSS وللبرامج مخفّضة الأسعار للطلاب والمعلمين. يوفر إمكانية الدردشة المباشرة والدعم عبر الهاتف على مدار الساعة.
مبيعات في جميع أنحاء العالم، ودعم ممتد، والعملة المستخدمة: العملة المحلية، دولار أمريكي
احصل على SPSS والبرامج والنصوص الإلكترونية والموارد الأخرى المجانية أو بأسعار مخفَّضة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين. تتوفر خدمات الدعم الممتد.
مبيعات في جميع أنحاء العالم، ودعم ممتد، والعملة المستخدمة: العملة المحلية
بائع لبرنامج SPSS للطلاب وبرنامج SPSS لأعضاء هيئة التدريس بسعر مخفّض. يوفر المستشارون المتمرِّسون دعمًا فنيًا مجانيًا على مدار الساعة عبر الدردشة المباشرة والهاتف والبريد الإلكتروني.
مبيعات في جميع أنحاء العالم، ودعم ممتد، والعملة المستخدمة: العملة المحلية، حدِّد الدولار الأمريكي
بائع رائد في مجال البرامج والتقنية. يخدم فقط أسواق التعليم من الروضة وحتى الصف الثاني عشر والتعليم العالي، والتي تضم ملايين الطلاب والمعلمين والمدارس على مستوى البلاد.
المبيعات في الولايات المتحدة وكندا فقط، والدعم عادي، والعملة المستخدمة هي: الدولار الأمريكي
مصدر تعليمي للبرامج، والتشغيل الآلي، والمنتجات التقنية وأكثر.
المبيعات في الولايات المتحدة وكندا، والدعم عادي، والعملة المستخدمة: الدولار الأمريكي والدولار الكندي
بالإضافة إلى البرامج التي يتم تسعيرها على المستوى الأكاديمي، تقدم ThinkEDU منتجات أخرى، بما في ذلك الأجهزة والكتب المدرسية والملابس الجامعية والمزيد.
المبيعات في الولايات المتحدة وكندا فقط، والدعم عادي، والعملة المستخدمة: الدولار الأمريكي والدولار الكندي