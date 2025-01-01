تُتيح لك IBM SPSS Categories تصوير علاقات بياناتك رسوميًا واستكشافها، ما يساعدك على التنبؤ بالنتائج بناءً على تحليلك الإحصائي. حيث تستخدِم أساليب الانحدار الفئوي للتنبؤ بقيم متغيرات النتائج الاسمية أو الرتبية أو العددية من مجموعة من المتغيرات الرقمية والمرتبة أو غير الفئوية. يتميز البرنامج بإجراءات إحصائية مثل التحليل التنبؤي، والتعلم الإحصائي، ورسم الخرائط الإدراكية، وتوسيع نطاق التفضيلات.

تم تضمين هذه الوحدة في إصدار IBM SPSS Statistics Professional لاستخدام الترخيص التقليدي وكجزء من الإصدار الإضافي IBM SPSS Complex Sampling and Testing كما هو مفصل في خطط الاشتراك.