يقدم برنامج IBM SPSS Statistics مجموعة قوية من الميزات الإحصائية التي تمكّن مؤسستك من تحقيق أقصى استفادة من المعلومات القيّمة التي توفرها بياناتك. من خلال التعمق أكثر في بياناتك، يمكنك اكتشاف المعلومات لتحسين اتخاذ القرارات—ما يؤدي في النهاية إلى توسيع الأسواق وتحسين نتائج البحث وتمكين الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر وتحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار على سبيل المثال لا الحصر.

للوصول إلى ميزات IBM SPSS Statistics بسهولة، قسّمناها إلى فئات من خلال اتباع نموذج خطة شراء IBM SPSS Statistics عبر الإنترنت. لمزيد من المعلومات حول شراء الميزات التي تهمك، يرجى الاطلاع على خطط التسعير أو الاتصال بأحد ممثلي المبيعات.

