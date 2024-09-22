يقدم برنامج IBM SPSS Statistics مجموعة قوية من الميزات الإحصائية التي تمكّن مؤسستك من تحقيق أقصى استفادة من المعلومات القيّمة التي توفرها بياناتك. من خلال التعمق أكثر في بياناتك، يمكنك اكتشاف المعلومات لتحسين اتخاذ القرارات—ما يؤدي في النهاية إلى توسيع الأسواق وتحسين نتائج البحث وتمكين الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر وتحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار على سبيل المثال لا الحصر.
للوصول إلى ميزات IBM SPSS Statistics بسهولة، قسّمناها إلى فئات من خلال اتباع نموذج خطة شراء IBM SPSS Statistics عبر الإنترنت. لمزيد من المعلومات حول شراء الميزات التي تهمك، يرجى الاطلاع على خطط التسعير أو الاتصال بأحد ممثلي المبيعات.
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مساعدتك على تحقيق المزيد من أهدافك بسرعة وكفاءة أكبر.
يقدم إصدار IBM SPSS الأساسي أدوات قوية لإدارة البيانات والتصور، وإمكانات التحليلات الإحصائية المتقدمة مثل الإحصائيات الوصفية والانحدار الخطي وتقنيات الإحصائيات ثنائية المتغير والتكامل مع لغتيّ البرمجة R وPython.
تتيح الميزات المُقدَّمة ضمن الجداول المخصصة ومجموعة الإحصائيات المتقدّمة للمستخدمين تصميم الجداول التفاعلية ومشاركتها بسهولة. يمكنك تحليل البيانات بشكل أكثر شمولاً باستخدام الانحدار غير الخطي اللوجستي، والمربعات الصغرى ذات المرحلتين، والنمذجة الخطية المعممة، وتحليل البقاء.
توفر الميزات المضمنة في عملية التنبؤ ومجموعة مخططات تسلسل القرار إمكانات التنبؤ باستخدام ARIMA (المتوسط المتحرك الانحداري التلقائي المتكامل) والتنبؤ بالتسوية الأسية. أنشئ مخططات تسلسل القرار من خلال خوارزميات نمو مخططات التسلسل الأربعة القائمة لدى IBM. يمكنك أيضًا إنشاء نماذج تنبؤية للشبكات العصبية بالإضافة إلى إجراء تحليل RFM لاختبار الحملات التسويقية.
يمكنك تحليل أحجام العينات الصغيرة والتعامل مع البيانات المفقودة وأخذ العينات المركبة. يمكنك توظيف الانحدار من خلال القياس الأمثل والتقنيات مثل اللاسو lasso والشبكة المرنة، واستخدام ميزات مثل تحليل المكونات الرئيسية القطعية، والقياس والنشر متعددي الأبعاد، وتحليل المراسلات المتعددة.