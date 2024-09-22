الصفحة الرئيسية التحليلات SPSS SPSS Statistics ميزات IBM SPSS Statistics
اكتشف كيف تساعد الإجراءات الإحصائية المتقدمة في ضمان الجودة والدقة العالية عند اتخاذ القرارات
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يقدم برنامج IBM SPSS Statistics مجموعة قوية من الميزات الإحصائية التي تمكّن مؤسستك من تحقيق أقصى استفادة من المعلومات القيّمة التي توفرها بياناتك. من خلال التعمق أكثر في بياناتك، يمكنك اكتشاف المعلومات لتحسين اتخاذ القرارات—ما يؤدي في النهاية إلى توسيع الأسواق وتحسين نتائج البحث وتمكين الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر وتحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار على سبيل المثال لا الحصر.

للوصول إلى ميزات IBM SPSS Statistics بسهولة، قسّمناها إلى فئات من خلال اتباع نموذج خطة شراء IBM SPSS Statistics عبر الإنترنت. لمزيد من المعلومات حول شراء الميزات التي تهمك، يرجى الاطلاع على خطط التسعير أو الاتصال بأحد ممثلي المبيعات.
عرض توضيحي تفاعلي

جرّب جولة المنتج التفاعلية لـ SPSS Statistics لمعرفة كيف يمكنك أن استخراج المعارف القابلة للتنفيذ بسهولة لتحسين قراراتك.
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السمات الرئيسية

مساعدتك على تحقيق المزيد من أهدافك بسرعة وكفاءة أكبر.

ابدأ الإصدار التجريبي المجاني لمدة 30 يومًا الآن لتجربة SPSS Statistics مباشرةً
تجربة المستخدم قم بتبسيط تحليل البيانات سواءً كنت متخصص إحصاءات مبتدئ، أو ذا خبرة، أو كنت متخصص في مجال الأعمال. يوفر حلنا البديهي وسهل الاستخدام مجموعة شاملة من القدرات التي تعمل على توفير معارف لبيانات موثوقة وتسهيل اتخاذ قرارات أكثر وعيًا. تعرف على المزيد
عرض مصور للبيانات حوّل بياناتك إلى تصورات مرئية واضحة، وفعّالة في استكشاف المعارف بكفاءة، وتكوين الفرضيات، وكشف العلاقات بين المتغيرات، وتحديد الاتجاهات، وإجراء تنبؤات دقيقة. تعرف على المزيد
الانحدار افتح الآفاق لإمكانات بياناتك باستخدام تقنيات الانحدار المتقدمة. من الانحدار الخطي البسيط إلى النماذج المعقدة، اكتسب رؤى قيمة للتنبؤ بالنتائج الفئوية واستخلاص استنتاجات مؤكدة مدعومة بالبيانات. تعرف على المزيد

ميزات اشتراك SPSS الأساسي

يقدم إصدار IBM SPSS الأساسي أدوات قوية لإدارة البيانات والتصور، وإمكانات التحليلات الإحصائية المتقدمة مثل الإحصائيات الوصفية والانحدار الخطي وتقنيات الإحصائيات ثنائية المتغير والتكامل مع لغتيّ البرمجة R وPython.

IBM SPSS Data Preparation بسّط إعداد البيانات لمساعدتك على الاستعداد لإجراء التحليلات بشكل أسرع والوصول إلى استنتاجات أكثر دقة. اختبر هذه الوظيفة من خلال تجربة SPSS كاملة المزايا. تعرّف على المزيد
IBM SPSS Bootstrapping قدِّر نسبة توزيع العينات الخاصة بالمُقدِّر عن طريق وضع عينة ثانية باستبدال العينة الأصلية. اختبر هذه الوظيفة من خلال تجربة SPSS كاملة المزايا. تعرف على المزيد

الجداول المخصصة وميزات الإحصائيات المتقدمة

تتيح الميزات المُقدَّمة ضمن الجداول المخصصة ومجموعة الإحصائيات المتقدّمة للمستخدمين تصميم الجداول التفاعلية ومشاركتها بسهولة. يمكنك تحليل البيانات بشكل أكثر شمولاً باستخدام الانحدار غير الخطي اللوجستي، والمربعات الصغرى ذات المرحلتين، والنمذجة الخطية المعممة، وتحليل البقاء.

IBM SPSS Regression تنبأ بالنتائج القطاعية وطبّق إجراءات الانحدار غير الخطي. اختبر هذه الوظيفة من خلال تجربة SPSS كاملة المزايا، أو تواصل معنا للشراء مباشرة. تعرّف على المزيد
IBM SPSS Advanced Statistics استخدم النمذجة الأحادية أو متعددة المتغيرات للوصول إلى استنتاجات أكثر دقة عند تحليل العلاقات المعقدة. اختبر هذه الوظيفة من خلال تجربة SPSS كاملة المزايا. تعرف على المزيد
IBM SPSS Custom Tables لخّص بيانات IBM SPSS Statistics بأنماط مختلفة لجمهور متنوع. اختبر هذه الوظيفة من خلال تجربة SPSS كاملة المزايا، أو تواصل معنا لإجراء عملية الشراء. تعرّف على المزيد

ميزات التنبؤ ومخططات تسلسل القرار

توفر الميزات المضمنة في عملية التنبؤ ومجموعة مخططات تسلسل القرار إمكانات التنبؤ باستخدام ARIMA (المتوسط المتحرك الانحداري التلقائي المتكامل) والتنبؤ بالتسوية الأسية. أنشئ مخططات تسلسل القرار من خلال خوارزميات نمو مخططات التسلسل الأربعة القائمة لدى IBM. يمكنك أيضًا إنشاء نماذج تنبؤية للشبكات العصبية بالإضافة إلى إجراء تحليل RFM لاختبار الحملات التسويقية.

IBM SPSS Forecasting أنشئ تنبؤات السلاسل الزمنية بغض النظر عن مستوى مهاراتك. اختبر هذه الوظيفة من خلال تجربة SPSS كاملة المزايا، أو تواصل معنا للشراء. تعرّف على المزيد
IBM SPSS Decision Trees استخدم التصنيف ومخططات تسلسل القرارات لمساعدتك في تحديد المجموعات والعلاقات والتنبؤ بالنتائج. اختبر هذه الوظيفة من خلال تجربة SPSS كاملة المزايا. تعرّف على المزيد
IBM SPSS Direct Marketing تعرّف بسهولة على العملاء المناسبين وحسّن نتائج الحملات الإعلانية. اختبر هذه الوظيفة من خلال تجربة SPSS كاملة المزايا، أو تواصل معنا للشراء. تعرّف على المزيد
IBM SPSS Neural Networks اكتشف العلاقات المعقدة وحسّن النماذج التنبؤية. اختبر هذه الوظيفة من خلال تجربة SPSS كاملة المزايا، أو تواصل معنا للشراء. تعرّف على المزيد

ميزات أخذ العينات المركبة واختبارها

يمكنك تحليل أحجام العينات الصغيرة والتعامل مع البيانات المفقودة وأخذ العينات المركبة. يمكنك توظيف الانحدار من خلال القياس الأمثل والتقنيات مثل اللاسو lasso والشبكة المرنة، واستخدام ميزات مثل تحليل المكونات الرئيسية القطعية، والقياس والنشر متعددي الأبعاد، وتحليل المراسلات المتعددة.

IBM SPSS Complex Samples حلّل البيانات الإحصائية وفسّر نتائج الدراسات الإقصائية من العينات المركبة. اختبر هذه الوظيفة من خلال تجربة SPSS كاملة المزايا، أو تواصل معنا للشراء. تعرّف على المزيد
IBM SPSS Conjoint فهم وقياس قرارات الشراء بشكل أفضل. اختبر هذه الوظيفة من خلال تجربة SPSS كاملة المزايا، أو تواصل معنا للشراء. تعرّف على المزيد
IBM SPSS Exact Tests توصّل إلى استنتاجات أكثر دقة باستخدام عينات صغيرة أو حالات نادرة الحدوث. اختبر هذه الوظيفة من خلال تجربة SPSS كاملة المزايا، أو تواصل معنا للشراء. تعرّف على المزيد
IBM SPSS Missing Values اكتشف أنماط البيانات المفقودة وقدّر الإحصائيات الموجزة وتقدير القيم المفقودة. اختبر هذه الوظيفة من خلال تجربة SPSS كاملة المزايا، أو تواصل معنا للشراء. تعرّف على المزيد
IBM SPSS Categories توقع النتائج والكشف عن العلاقات باستخدام البيانات الفئوية. اختبر هذه الوظيفة من خلال تجربة SPSS كاملة المزايا، أو تواصل معنا للشراء. تعرّف على المزيد
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