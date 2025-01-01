القيم المفقودة

يمكنك إنشاء قيم ممكنة للقيم المفقودة لإنشاء عدة مجموعات بيانات "كاملة". تُنتج الإجراءات التحليلية التي تعمل مع مجموعات بيانات تعويضية متعددة مخرجات لكل مجموعة بيانات "كاملة" البيانات، بالإضافة إلى مخرجات مجمَّعة تقدر ما كانت ستكون عليه النتائج إذا لم تكن مجموعة البيانات الأصلية تحتوي على قيم مفقودة. تكون هذه النتائج المجمَّعة أكثر دقة بشكل عام من تلك التي توفرها طرق التعويض الفردية.