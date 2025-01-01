تُسهّل وحدة IBM® SPSS® Bootstrapping استخدام تقنية إعادة أخذ العينات، وهي أسلوب لاختبار ثبات النموذج، من خلال:
تتوفر هذه الوحدة ضمن الإصدار الأساسي IBM® SPSS® Statistics للاستخدام عبر الترخيص التقليدي، وكجزء من الإصدار الأساسي للاشتراكات الشهرية أو السنوية.
تفضل بزيارة صفحة IBM SPSS Statistics Gradpack لاستكشاف جميع الخيارات المتاحة للطلاب والمعلمين.
يمكنك تقدير الأخطاء المعيارية وفترات الثقة للمعلمات السكانية مثل المتوسط، والوسيط، والنسبة، ونسبة الاحتمالات، ومعامل الارتباط، ومعامل الانحدار، وغيرها.
اختبر استقرار النماذج والإجراءات التحليلية الموجودة ضمن مجموعة منتجات IBM SPSS Statistics بما في ذلك التحليل الوصفي، والمتوسطات، وجداول التقاطعات، والارتباطات، والانحدار، وغيرها.
يمكنك تعديل عدد العينات بالزيادة أو النقصان. الإعداد الافتراضي هو 1,000 عينة.
من خلال إعادة أخذ العينات، يتمكن SPSS Bootstrapping من إنشاء آلاف من النسخ البديلة من مجموعة البيانات لديك لتوفير رؤية أكثر دقة عمّا يُحتمل أن يكون موجودًا في المجتمع الإحصائي.