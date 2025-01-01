من خلال إعادة أخذ العينات، يتمكن SPSS Bootstrapping من إنشاء آلاف من النسخ البديلة من مجموعة البيانات لديك لتوفير رؤية أكثر دقة عمّا يُحتمل أن يكون موجودًا في المجتمع الإحصائي.