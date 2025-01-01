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شاشة المنتج، توزيع أخذ العينات للمقدر
ما يمكن أن يقدِّمه SPSS Bootstrapping لأعمالك

تُسهّل وحدة IBM® SPSS® Bootstrapping استخدام تقنية إعادة أخذ العينات، وهي أسلوب لاختبار ثبات النموذج، من خلال:

  • تقدير توزيع العينة لمُقدِّر عن طريق استخدام عينة ثانية مع الاستبدال من عينتك الأصلية. 
  • تقدير الأخطاء المعيارية وفترات الثقة للمعلمات السكانية مثل المتوسط، والوسيط، والنسبة، ونسبة الاحتمالات، ومعامل الارتباط، ومعامل الانحدار، وغيرها. 
  • التحكم في عدد مرات أخذ العينات، وتعيين القيمة الابتدائية للرقم العشوائي، وتحديد ما إذا كانت الطريقة البسيطة أو الطبقية هي الأنسب.

تتوفر هذه الوحدة ضمن الإصدار الأساسي IBM® SPSS® Statistics للاستخدام عبر الترخيص التقليدي، وكجزء من الإصدار الأساسي للاشتراكات الشهرية أو السنوية.

 
خيارات Gradpack المتاحة

تفضل بزيارة صفحة IBM SPSS Statistics Gradpack لاستكشاف جميع الخيارات المتاحة للطلاب والمعلمين.
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تسليط الضوء على الميزات
تقدير الأخطاء المعيارية وفترات الثقة

يمكنك تقدير الأخطاء المعيارية وفترات الثقة للمعلمات السكانية مثل المتوسط، والوسيط، والنسبة، ونسبة الاحتمالات، ومعامل الارتباط، ومعامل الانحدار، وغيرها.
اختبر استقرار النماذج والإجراءات التحليلية عبر SPSS

اختبر استقرار النماذج والإجراءات التحليلية الموجودة ضمن مجموعة منتجات IBM SPSS Statistics بما في ذلك التحليل الوصفي، والمتوسطات، وجداول التقاطعات، والارتباطات، والانحدار، وغيرها.
تحكم بسهولة في عدد مرات أخذ العينات

يمكنك تعديل عدد العينات بالزيادة أو النقصان. الإعداد الافتراضي هو 1,000 عينة.
الحصول على عرض أكثر اكتمالًا لبياناتك

من خلال إعادة أخذ العينات، يتمكن SPSS Bootstrapping من إنشاء آلاف من النسخ البديلة من مجموعة البيانات لديك لتوفير رؤية أكثر دقة عمّا يُحتمل أن يكون موجودًا في المجتمع الإحصائي.
التفاصيل الفنية
متطلبات البرنامج
  • للباقات المحلية وباقات الاشتراك: اشترِ الإصدار الأساسي.
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متطلبات الأجهزة
  • المعالج: 2 جيجاهرتز أو أسرع
  • الشاشة: 1024*768 أو أعلى
  • الذاكرة: 4 جيجابايت من ذاكرة RAM، يوصى بـ 8 جيجابايت من ذاكرة RAM
  • مساحة القرص: 2 جيجابايت أو أكثر
 اطَّلِع على قائمة كاملة بمتطلبات الأجهزة
الخطوات التالية

استمتع بالواجهة البديهية والميزات القوية دون تكلفة.

 جرّب SPSS Statistics مجانًا انظر خيارات التسعير
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