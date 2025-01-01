التنبؤ
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شاشة المنتج، بناء توقعات السلسلة الزمنية
ما الذي يمكن أن يفعله برنامج SPSS Forecasting لشركتك

يوفر IBM SPSS Forecasting إمكانيات متقدمة تُتيح للمستخدمين المبتدئين والخبراء تطوير توقعات موثوق بها باستخدام بيانات السلاسل الزمنية.

  • يمكن للمستخدمين الأقل خبرة إنشاء تنبؤات متقدمة تدمج بين عدة متغيرات، بينما يستطيع الخبراء استخدام البرنامج للتحقق من صحة نماذجهم.
  • تشمل أمثلة التنبؤ بالسلاسل الزمنية تقدير عدد الموظفين المطلوبين يوميًا في مركز الاتصال أو توقُّع الطلب على منتج أو خدمة معينة.

يتم تضمين هذا المكون في إصدار SPSS Professional للأنظمة المحلية، وفي الإصدار الإضافي IBM SPSS Forecasting and Decision Trees لخطط الاشتراك.

 

حدِّد موعدًا لمناقشة كيفية دعم SPSS Forecasting لاحتياجات عملك.

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تسليط الضوء على الميزات
تحليل موجه للمستخدمين المبتدئين

أنشئ النماذج بسهولة حتى إذا لم تكن متأكدًا من كيفية اختيار معلمات التنعيم الأسي، أو تحديد درجات ARIMA، أو تحقيق الاستقرارية.
المزيد من الخيارات للمحللين ذوي الخبرة

تحكَّم في كل مَعلمة عند إنشاء نموذج البيانات، أو استخدِم توصيات النموذج الخبير كنقطة انطلاق أو للتحقق من عملك.
إدارة النموذج

حدِّث وأدِر نماذج التنبؤ بكفاءة، ما يُتيح لك المزيد من الوقت لاستكشاف أسباب انحراف بعض النماذج عن النمط المعتاد.
مفصَّل وفق احتياجات أعمالك

أنشئ تنبؤات حسب خط الإنتاج أو المنتج الفردي، أو عبر المناطق الجغرافية والوظيفية. حدِّد نموذج ARIMA أو نموذج التنعيم الأسي المناسب تلقائيًا.
التفاصيل الفنية
متطلبات البرنامج
  • في حالة الأنظمة المحلية: اشترِ إصدار Professional.
  • فيما يتعلق بخطط الاشتراك: اشترِ الوظيفة الإضافية Forecasting and Decision Trees.
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متطلبات الأجهزة
  • المعالج: 2 جيجاهرتز أو أسرع
  • الشاشة: 1024 × 768 أو أعلى
  • الذاكرة: مطلوب 4 جيجابايت من ذاكرة RAM، ويوصى بـ 8 جيجابايت من ذاكرة RAM أو أكثر
  • مساحة القرص: 2 جيجابايت أو أكثر
 اطَّلِع على قائمة كاملة بمتطلبات الأجهزة
الخطوات التالية

استمتِع بواجهة سهلة بديهية وميزات قوية دون أي تكلفة.

 جرّب SPSS Statistics مجانًا انظر خيارات التسعير
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