يتضمن أدوات للتحقق من صحة تحليل التصنيف الاستكشافي. يمكنك أيضًا عرض العُقد باستخدام عدة طرق، مثل إظهار المخططات الشريطية للمتغيرات المستهدفة أو الجداول أو كليهما داخل كل عقدة.