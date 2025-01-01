أشجار القرار
جرِّب Decision Trees باستخدام النسخة التجريبية الكاملة من SPSS.
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ما الذي يمكن أن يقدمه SPSS Decision Trees لأعمالك

يُتيح لك حل IBM SPSS Decision Trees تحديد المجموعات واكتشاف العلاقات بينها والتنبؤ بالأحداث المستقبلية.

  • يتميز بالتصنيف المرئي وأشجار القرارات لمساعدتك على عرض النتائج الفئوية وشرح التحليل بوضوح للجمهور غير التقني. 
  • إنشاء نماذج تصنيف للتجزئة والتقسيم الطبقي والتنبؤ وتقليل البيانات وفحص المتغيرات. 
  • يمكنك إنشاء نماذج لتحديد التفاعلات ودمج الفئات وتجزئة المتغيرات المستمرة.

هذه اللوحة مدمجة في إصدار IBM SPSS Statistics Professional للأنظمة المحلية، وفي الإصدار الإضافي IBM SPSS Forecasting and Decision Trees لخطط الاشتراك.

 

حدد موعدًا لإجراء نقاش حول الكيفية التي من خلالها يمكن لـ SPSS Decision Trees دعم احتياجات أعمالك.
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تسليط الضوء على الميزات
نموذج تصنيف الشجرة

يصنِّف الحالات إلى مجموعات أو يتنبأ بقيم المتغير المستهدف حسب قيم المتغيرات التنبؤية. يُتيح لك التنبؤ بالملاحظات المستقبلية أو تصنيفها استنادًا إلى مجموعة من قواعد اتخاذ القرار.
التحقق من الصحة والتحليل

يتضمن أدوات للتحقق من صحة تحليل التصنيف الاستكشافي. يمكنك أيضًا عرض العُقد باستخدام عدة طرق، مثل إظهار المخططات الشريطية للمتغيرات المستهدفة أو الجداول أو كليهما داخل كل عقدة.
ميزات التقييم

يتضمن رسومًا بيانية تقييمية لتمثيل جداول ملخص المكاسب بشكل رسومي. يوفر مخطط المكاسب لتحديد الفئات ذات أعلى (وأدنى) مساهمة.
قدرات التصدير

يُتيح لك تصدير الكائنات إلى أي تنسيق إخراج في SPSS Statistics. يمكنك إنشاء قواعد تحدِّد الفئات المختارة في SQL لتقييم قواعد البيانات أو تحديد الصياغة لتقييم ملفات SPSS Statistics.
خوارزمية CHAID

هي خوارزمية شجرية إحصائية سريعة متعددة المسارات تستكشِف البيانات بسرعة وتكوِّن شرائح وملفات تعريفية حسب المخرجات المنشودة.
خوارزمية CHAID المستنزفة

تعديل على خوارزمية CHAID يفحص جميع التقسيمات الممكنة لكل متغير مستقل (متغير مُنبئ).
خوارزمية شجرة التصنيف والانحدار

خوارزمية شجرية ثنائية شاملة تقسِّم البيانات وتُنتج مجموعات فرعية متجانسة بدقة.
خوارزمية QUEST

هي خوارزمية إحصائية تختار المتغيرات دون تحيز وتبني أشجارًا ثنائية بدقة أكبر وبسرعة وكفاءة أعلى.
التفاصيل الفنية
متطلبات البرنامج
  • في حالة الأنظمة المحلية: اشترِ إصدار Professional.
  • فيما يتعلق بخطط الاشتراك: اشترِ الوظيفة الإضافية Forecasting and Decision Trees.
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متطلبات الأجهزة
  • المعالج: 2 جيجاهرتز أو أسرع
  • الشاشة: 1024*768 أو أعلى
  • الذاكرة: 4 جيجابايت من ذاكرة RAM، يوصى بـ 8 جيجابايت من ذاكرة RAM
  • مساحة القرص: 2 جيجابايت أو أكثر
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الخطوات التالية

استمتِع بواجهة سهلة بديهية وميزات قوية دون أي تكلفة.

 جرّب SPSS Statistics مجانًا انظر خيارات التسعير
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