العينات المركبة
اختبِر العينات المعقدة باستخدام نسخة تجريبية كاملة من SPSS أو تواصَل معنا للشراء.
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شاشة المنتج، تحليل البيانات الإحصائية وتفسير نتائج الاستطلاع
ما الذي يمكن أن يفعله SPSS Complex Samples لعملك؟

يمكن لبرنامج IBM SPSS Complex Samples حساب الإحصائيات والأخطاء المعيارية من تصاميم العينات المعقدة من خلال دمج هذه التصاميم في تحليل الاستطلاعات.

  • تساعدك هذه الحلول في الحصول على صورة أدق من خلال السماح بتقييمات الفئات الفرعية مع مراعاة الفئات الفرعية الأخرى.
  • يوفِّر SPSS Complex Samples أدوات تخطيط مثل العينات الطبقية، أو المجمعة أو متعددة المراحل. 
  • تم تصميمه لمساعدتك على الوصول إلى تقديرات نقطية صحيحة، والتنبؤ بالنتائج العددية والفئوية من العينات غير العشوائية البسيطة، ومراعاة ما يصل إلى 3 مراحل عند تحليل البيانات من تصميم متعدد المراحل. 

هذه الوحدة مدمجة في حزمة SPSS Premium وإصدار IBM SPSS Statistics Premium لاستخدام الترخيص التقليدي وكجزء من الوظيفة الإضافية IBM SPSS Complex Sampling and Testing كما هو مفصل في خطط الاشتراك.

 
عرض توضيحي تفاعلي

جرّب جولة المنتج التفاعلية لـ SPSS Statistics لمعرفة كيف يمكنك أن استخراج المعارف القابلة للتنفيذ بسهولة لتحسين قراراتك.
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فوائد SPSS Complex Samples
تحسين دقة النتائج

يمكنك زيادة دقة عينتك واضمن تمثيل عينة من المجموعات الرئيسية. واستخدِم العينات متعددة المراحل لاختيار عينة من المرحلة الأعلى.
تسريع تحليل البيانات وتعزيز الكفاءة

يمكنك الاحتفاظ بمَعلمات تخطيط الاستطلاع. وانشر مجموعات البيانات وأعد استخدام الخطط كقوالب. كما يمكنك تحديد العناقيد أو مجموعات وحدات العينة لجعل الاستطلاعات أكثر فاعلية من حيث التكلفة.
إدارة بيانات الاستطلاع المعقدة

يمكنك عرض جداول التكرار أحادية الاتجاه أو الجداول المتقاطعة مزدوجة الاتجاه. وقم ببناء الانحدار الخطي باستخدام ANOVA وANCOVA. كما يمكنك تقدير المتوسطات والمجاميع والنِسب والمزيد.
تسريع تحليل البيانات والاستطلاعات

يمكنك استخدام المعالجات المساعدة لتحديد كيفية تعريف العينات وتقدير الأخطاء المعيارية. وحدد المخططات وارسم العينات. كما يمكنك اختيار عينات معقدة قائمة على الاحتمالات من المجموعة المستهدفة.
تسليط الضوء على الميزات
تحليل دقيق لبيانات الاستطلاع

يمكنك أن تبدأ بمعالج من المعالجات. ثم بعد ذلك، استخدِم الواجهة التفاعلية لإنشاء الخطط، وتحليل البيانات وتفسير النتائج. حيث تعمل كل خطة كنموذج وتمكِّنك من حفظ القرارات. ثم استخدِم الإجراءات التي تم تطويرها خصوصًا للعينات المعقدة للتنبؤ بالنتائج العددية والرتبية والفئوية أو الوقت لحدث معين.
الانحدارات والنماذج الخطية العامة

يمكنك أن تتوقع النتائج الفئوية (من هو العميل الأكثر احتمالًا أن يشتري منتجك مثلاً) مع الأخذ في الاعتبار تصميم العينة لتحديد المجموعات بدقة أكبر من خلال الانحدار اللوجستي. الانحدار الرتبي: يتنبأ بالنتائج الرتبية مثل درجة رضا العملاء (منخفضة أو متوسطة أو مرتفعة). انحدار كوكس: يتنبأ بالوقت اللازم لحدث ما للعينات المأخوذة بطرق أخذ العينات المعقدة. النماذج الخطية العامة: تتنبأ بالنتائج العددية مع مراعاة تصميم العينة.
المعالجات

استخدِم معالج العينات التفاعلي ليرشدك خلال عملية تصميم واختيار العينة. يساعدك معالج إعداد التحليل على تحضير مجموعات البيانات العامة للتحليل، مثل بيانات المسح الوطني لصحة السكان من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
معلومات تصميم العينة

زِد من دقة عينتك واضمن تمثيل عينة من المجموعات الرئيسية عن طريق اختيار العينات ضمن الفئات الفرعية من عينة الاستطلاع باستخدام العينة الطبقية. العينة العنقودية: اختَر مجموعات من وحدات العينة (العناقيد). العينة متعددة المراحل: اختَر عينة أولية بناءً على مجموعات من العناصر في المجتمع. ثم أنشئ عينة المرحلة الثانية عن طريق سحب عينة فرعية من كل وحدة مختارة في عينة المرحلة الأولى.
التفاصيل الفنية
متطلبات البرنامج

يتطلب برنامج IBM SPSS Complex Samples ترخيصًا صالحًا لقاعدة IBM SPSS Statistics Base.

  • المتطلبات الأساسية: IBM SPSS Statistics
 اطَّلِع على قائمة كاملة بمتطلبات البرامج
متطلبات الأجهزة
  • المعالج: 2 جيجاهرتز أو أسرع
  • الشاشة: 1024 × 768 أو أعلى
  • الذاكرة: مطلوب 4 جيجابايت من ذاكرة RAM، ويوصى بـ 8 جيجابايت من ذاكرة RAM أو أكثر
  • مساحة القرص: 2 جيجابايت أو أكثر
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الأمن والخصوصية في السحابة

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تستطيع IBM مساعدة مؤسستك على التكيف بسرعة مع احتياجات الأعمال المتغيرة والتوسع بحسبها، دون تنازل عن اي درجة من درجات الأمن أو الخصوصية أو منع المخاطر عند استخدام خدمات IBM Cloud.

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الخطوات التالية

استمتع بالواجهة البديهية والميزات القوية دون تكلفة.

 جرّب SPSS Statistics مجانًا انظر خيارات التسعير
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