حلول أمن السحابة

لا يقتصر دمج السحابة في برنامج الأمن المؤسسي الموجود لديك على مجرد إضافة بعض عناصر التحكم أو الحلول النقطية الإضافية. يتطلب الأمر إجراء تقييم لمواردك واحتياجات عملك لإعداد نهج جديد لثقافتك واستراتيجية أمن السحابة التي تعتمد عليها. لإدارة برنامج أمن شامل على سحابة متعددة هجينة، تحتاج إلى إنشاء رؤية وتحكم. يمكن أن تساعدك منتجات وخبراء ®IBM Security في دمج عناصر التحكم المناسبة وتنظيم نشر أحمال التشغيل وإنشاء إدارة فعالة للتهديدات.
فهم الحالة المستقبلية لأعمالك وبرنامج الأمن القائم على المخاطر. إنشاء أمن السحابة في كل طبقة من طبقات السحابة لتمكين تحقيق أهداف عملك.
يمكنك دمج عناصر التحكم في أمن السحابة الأصلية، وتنفيذ منهجية التصميم الآمن، وإنشاء تنسيق وأتمتة الأمن لتحديد برنامج أمن السحابة الخاص بمؤسستك وتطبيقه.
من خلال الرؤية المركزية والتحكم المركزي، ستتمكن مؤسستك من مراقبة عالم التهديدات والتكيف معها. يمكنك اكتشاف واحتواء الهجمات من خلال تنسيق الاستجابة الفعالة للحوادث على مستوى المنظمة.
تعاقدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية الرقمية NHS Digital مع IBM كشريك استراتيجي لمركز عمليات الأمن الإلكتروني (CSOC) لتقديم الدعم والخدمات الأمنية المحسنة.
دخل البنك التجاري الدولي (CIB) في شراكة مع شركة IBM للحد من جهود إدارة الهوية اليدوية من خلال توفير إدارة هوية آمنة وشفافة للتحقق من هوية 8000 موظف.