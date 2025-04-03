الخدمة الصحية الوطنية (NHS) هي نظام مقدمي الرعاية الصحية العامة في المملكة المتحدة. ومثل العديد من أنظمة الرعاية الصحية الأخرى، لا تُعَد NHS مؤسسة تقنية، لكنها تحتوي على أدوات وخدمات موجهة للمرضى تعتمد على التكنولوجيا. ومثل غيرها، تمر NHS بثورة رقمية وتسعى لخدمة المرضى بشكل أفضل من خلال دمج البيانات والعمليات والتقنيات. ومثل غيرها، تدور النقاشات حول أفضل طريقة لإنفاق أموالها: على تكنولوجيا المعلومات والأمن أم على خدمات المرضى.

ولكن، على عكس الآخرين، لدى هيئة الصحة الوطنية "NHS Digital". تُعَد NHS Digital شريك النظام الصحي في تقديم الحلول الرقمية والبيانات والتكنولوجيا، وهي متخصصة في تصميم وتطوير وتشغيل الأنظمة المعقدة على نطاق وطني. فكل ما تقوم به، بدءًا من بناء أدوات وخدمات مبتكرة للمواطنين ووصولًا إلى تسهيل الوصول إلى البيانات للمتخصصين الصحيين، يهدف إلى تعزيز حياة المرضى وتحسين نتائج الصحة والرعاية.



يتسم نطاق دور ومسؤولية NHS Digital بأنه واسع للغاية، حيث تدعم أكثر من 200 مؤسسة تابعة لـ NHS في إنجلترا، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الوطنية والأطباء العامين والصيدليات ومجموعات المرضى. وهي تُدير أكثر من 80 نظامًا وطنيًا أساسيًا، بما في ذلك منصة تبادل المعلومات NHS Spine، التي تعاملت مع مليار رسالة في أكتوبر 2018.



كما أنها تصمِّم أدوات موجَّهة للجمهور وخدمات على مستوى البلاد تُسهم في تسهيل وتسريع تقديم الرعاية. لقد ساعدت خدمة NHS 111 للرعاية الطارئة عبر الإنترنت أكثر من مليون شخص. وتتعامل خدمة الإحالات الإلكترونية لديها مع أكثر من 70,000 إحالة يوميًا، بينما عالجت خدمة الوصفات الطبية الإلكترونية أكثر من 690 مليون وصفة طبية في عام 2018.

تقع مسؤولية حماية هذه الأدوات والخدمات من التهديدات الأمنية على عاتق مركز أمن البيانات (DSC) التابع لـ NHS Digital. وتتمثل مهمة مركز أمن البيانات (DSC) في دعم تحقيق النتائج الرقمية للمرضى من خلال حماية نظام الرعاية الصحية من الهجمات الإلكترونية التي يمكن الوقاية منها والكشف الاستباقي عن التهديدات. كما يساعد المؤسسات الصحية ومؤسسات الرعاية، مثل صناديق NHS ومجموعات المستشفيات، على الاستجابة للحوادث الأمنية من خلال مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك تصميم نماذج دعم الأمن الإلكتروني، وتقديم تدريبات على أمن البيانات، وإصدار إشعارات التهديدات الإلكترونية، وغيرها.



إدراكًا لتزايد حجم وتنوع وشدة التهديدات الأمنية التي تستهدف قطاع الرعاية الصحية، سعى مركز DSC إلى تعزيز جاهزيته وقدرته على الصمود في مجال الأمن الإلكتروني. برزت هذه الحاجة بوضوح في مايو 2017 عندما تسبب الهجوم الإلكتروني العالمي ببرنامج الفدية "WannaCry" في تعطيل أو إصابة 80 من مستشفيات NHS و603 مؤسسات تابعة. ورغم أن NHS لم يكن الهدف المحدد للهجوم، فإن الحادث كلف الخدمة ما يُقدَّر بنحو 92 مليون جنيه إسترليني وتسبَّب في إلغاء 19,000 موعد. والأسوأ من ذلك أنه عرّض رعاية المرضى للخطر.



بالنسبة إلى NHS Digital، لا تقتصر التهديدات الإلكترونية على مخاطر تقنية المعلومات، بل تشمل أيضًا الخدمات الموجَّهة للمرضى، ما قد يؤثِّر في سلامة الرعاية السريرية وقدرة النظام على تقديم الرعاية في الوقت المناسب. وللمساعدة على ضمان سلامة المرضى وصحتهم، أرادت توسيع نطاق دعمها وزيادة عدد وأنواع الخدمات التي تقدمها لهيئة NHS. وقد سَعَت إلى استخدام تقنيات تعمل على تكامل العمليات وأتمتتها. وسَعَت أيضًا إلى تعزيز وتطوير قدراتها التشغيلية، وحلولها التقنية، ونموذج عملياتها الأمنية لدعم عدد أكبر من خدمات الصحة والرعاية.

لكنها لم تستطع فعل ذلك بمفردها.