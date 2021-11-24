ما المقصود بمركز العمليات الأمنية (SOC)؟

يوفر مركز العمليات الأمنية العديد من الفوائد للمؤسسات، بما في ذلك:
حماية الأصول: تساعد قدرات المراقبة الاستباقية والاستجابة السريعة لمراكز العمليات الأمنية (SOCs) على منع الوصول غير المصرح به وتقليل خطر اختراقات أمن البيانات. سيؤدي ذلك إلى حماية الأنظمة الحيوية والبيانات الحساسة والملكية الفكرية من الاختراقات الأمنية والسرقة.
استمرارية الأعمال: من خلال الحد من الحوادث الأمنية وتقليل تأثيرها إلى أدنى حد ممكن، تضمن مراكز العمليات الأمنية استمرارية عمليات الأعمال دون انقطاع. يساعد ذلك في الحفاظ على الإنتاجية وتدفقات الإيرادات ورضا العملاء.
الامتثال التنظيمي: تساعد مراكز العمليات الأمنية المؤسسات على تلبية المتطلبات التنظيمية ومعايير الصناعات للأمن الإلكتروني من خلال تنفيذ تدابير أمنية فعَّالة والاحتفاظ بسجلات تفصيلية للحوادث والاستجابات لها.
توفير التكاليف: يمكن أن يؤدي الاستثمار في إجراءات أمنية استباقية عبر مركز العمليات الأمنية (SOC) إلى تحقيق وفورات كبيرة من خلال منع اختراقات أمن البيانات والهجمات الإلكترونية المكلِّفة. غالبًا ما يكون الاستثمار المبدئي أقل بكثير من الأضرار المالية والمخاطر على السمعة التي قد يسببها حادث أمني، وإذا تم الاستعانة بمقدِّم خدمات خارجي، فإنه يُلغي الحاجة إلى توظيف خبراء أمنيين داخليًا.
ثقة العملاء: يُعزز إظهار الالتزام بالأمن الإلكتروني من خلال تشغيل مركز العمليات الأمنية (SOC) الثقة والاطمئنان لدى العملاء والأطراف المعنية.
تعزيز الاستجابة للحوادث: تقلِّل قدرات الاستجابة السريعة لمراكز العمليات الأمنية (SOCs) من فترات التعطل والخسائر المالية من خلال احتواء التهديدات واستعادة العمليات الطبيعية بسرعة لتقليل أي تعطيل.
تحسين إدارة المخاطر: من خلال تحليل الأحداث والتوجهات الأمنية، يمكن لفرق مركز العمليات الأمنية تحديد الثغرات الأمنية المحتملة في المؤسسة. ويمكنهم بعد ذلك اتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من هذه التهديدات قبل استغلالها.
الكشف الاستباقي عن التهديدات: من خلال المراقبة المستمرة للشبكات والأنظمة، يمكن لمراكز العمليات الأمنية تحديد التهديدات الأمنية والتخفيف من حدتها بسرعة أكبر. وهذا يقلل من الأضرار المحتملة واختراق أمن البيانات ويساعد المؤسسات على البقاء في صدارة مشهد التهديدات المتطور.