ما الترميز؟

في مجال أمن البيانات، الترميز هو عملية تحويل البيانات الحساسة إلى بديل رقمي غير حساس، يسمى رمزًا مميزًا، والذي يعود إلى البيانات الأصلية.
يمكن أن يساعد الترميز على حماية المعلومات الحساسة. على سبيل المثال، يمكن ربط البيانات الحساسة برمز مميز ووضعها في خزانة رقمية للتخزين الآمن. يمكن أن يعمل الرمز المميز بعد ذلك كبديل آمن للبيانات. الرمز المميز نفسه غير حساس وليس له استخدام أو قيمة من دون الاتصال بخزانة البيانات.
الرمز المميز الرقمي هو مجموعة من الأحرف التي تعمل كمعرّف لبعض الأصول أو المعلومات الأخرى. على سبيل المثال، يمكن استبدال رقم المصروفات السنوية البالغ 45,500,000 دولار أمريكي في تقرير سري بالرمز ”ot&14%Uyb“.
تظهر الرموز أيضًا في معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، على الرغم من أن المفهوم مختلف قليلاً في هذا المجال حيث إن الرموز المميزة هي وحدة فردية من اللغة - عادةً ما تكون كلمة أو جزءًا من كلمة - يمكن للآلة فهمها.
تنتج الأنواع المختلفة من الترميز أنواعًا مختلفة من الرموز. وتشمل الرموز الشائعة ما يلي:
غالبًا ما تتضمن أنظمة الترميز العناصر التالية:
1. مولد الرموز المميزة الذي ينشئ الرموز من خلال واحدة من عدة تقنيات. يمكن أن تتضمن هذه التقنيات وظائف مختلفة:
2. عملية تعيين الرموز المميزة التي تربط قيمة الرمز المميز المنشأ حديثًا بالقيمة الأصلية. يتم إنشاء قاعدة بيانات مرجعية آمنة لتتبع الارتباطات بين الرموز المميزة والبيانات الحقيقية. يتم الاحتفاظ بقاعدة البيانات هذه في مخزن بيانات آمن بحيث يمكن للمستخدمين المصرح لهم فقط الوصول إليها.
3.مخزن بيانات الرموز المميزة أو خزانة الرموز المميزة التي تحتوي على القيم الأصلية وقيم الرموز المميزة ذات الصلة. غالبًا ما يتم تشفير البيانات المخزنة في الخزانة لمزيد من الأمان. الخزانة هي الموقع الوحيد الذي يتم فيه ربط الرمز المميز بقيمته الأصلية.
4. مدير مفاتيح التشفير لتتبع أي مفاتيح تشفير مستخدمة لتشفير البيانات في الخزانة أو الرموز المميزة العابرة أو البيانات والأصول الأخرى في نظام الترميز وتأمينها.
الترميز من دون خزانة متاح أيضًا. فبدلاً من تخزين المعلومات الحساسة في قاعدة بيانات آمنة، يستخدم الترميز من دون خزانة خوارزمية لتوليد رمز مميز من البيانات الحساسة. يمكن استخدام الخوارزمية نفسها لعكس العملية، وتحويل الرمز المميز إلى البيانات الأصلية. لا تتطلب معظم الرموز المميزة القابلة للعكس تخزين المعلومات الحساسة الأصلية في خزانة.
عند استخدام مزود ترميز من الجهات الخارجية، قد تتم إزالة البيانات الحساسة الأصلية من الأنظمة الداخلية للمؤسسة ونقلها إلى مخزن الجهة الخارجية واستبدالها برموز. يساعد هذا الاستبدال على التخفيف من مخاطر اختراق أمن البيانات داخل المؤسسة. عادةً ما يتم تخزين الرموز المميزة نفسها داخل المؤسسة لتبسيط العمليات العادية.
يمكن أن توفر طرق الترميز حماية إضافية للكثير من أنواع البيانات في الكثير من المجالات ووظائف الأعمال.
يتيح ترميز البيانات للمؤسسة إمكانية إزالة أي من عناصر البيانات الحساسة أو جميعها من أنظمة البيانات الداخلية أو إخفائها. ونتيجةً لذلك، تقل قيمة البيانات التي يمكن للمخترقين سرقتها أو لا توجد بيانات ذات قيمة على الإطلاق، ما يساعد على تقليل تعرض المؤسسة لاختراق أمن البيانات.
غالبًا ما يُستخدم الترميز لحماية بيانات الأعمال الحساسة ومعلومات التعريف الشخصية (PII) مثل أرقام جوازات السفر أو أرقام الضمان الاجتماعي. وغالبًا ما يُستخدم الترميز في الخدمات المالية والتسويق وتجارة التجزئة لتأمين بيانات حامل البطاقة ومعلومات الحساب.
تحصل كل معلومة حساسة على معرّف فريد خاص بها. ويمكن استخدام هذه الرموز المميزة بدلاً من البيانات الفعلية لمعظم استخدامات البيانات الوسيطة - استخدام البيانات الحساسة بعد جمعها ولكن قبل التخلص منها نهائيًا - من دون الحاجة إلى فك ترميزها.
يمكن أن يساعد الترميز أيضًا المؤسسات على تلبية متطلبات الامتثال. على سبيل المثال، تستخدم العديد من مؤسسات الرعاية الصحية الترميز للمساعدة على تلبية قواعد خصوصية البيانات التي يفرضها قانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA).
تستخدم بعض أنظمة التحكم في الوصول أيضًا الرموز الرقمية. على سبيل المثال، في بروتوكول المصادقة المستند إلى الرمز المميز، يتحقق المستخدمون من هوياتهم وفي المقابل يحصلون على رمز وصول يمكنهم استخدامه للوصول إلى الخدمات والأصول المحمية. وتستخدم العديد من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الرموز المميزة بهذه الطريقة.
غالبًا ما تستخدم البنوك ومواقع التجارة الإلكترونية والتطبيقات الأخرى الترميز لحماية أرقام الحسابات المصرفية وأرقام بطاقات الائتمان وغيرها من البيانات الحساسة.
في أثناء معالجة المدفوعات، يمكن لنظام الترميز أن يستبدل رمزًا مميزًا للدفع بمعلومات بطاقة الائتمان أو رقم الحساب الأساسي (PAN) أو بيانات مالية أخرى.
تعمل عملية الترميز هذه على إزالة الربط بين عملية الشراء والمعلومات المالية، ما يحمي بيانات العميل الحساسة من الجهات الضارة.
الترميز هو تقنية معالجة مسبقة تُستخدم في معالجة اللغات الطبيعية (NLP). تقوم أدوات معالجة اللغات الطبيعية عادةً بمعالجة النصوص في وحدات لغوية، مثل الكلمات والعبارات والجمل والفقرات. لذا، يجب أن تقوم خوارزميات معالجة اللغات الطبيعية أولاً بتجزئة النصوص الكبيرة إلى رموز أصغر يمكن لأدوات معالجة اللغات الطبيعية معالجتها. تمثل الرموز النص بطريقة يمكن للخوارزميات فهمها.
يمكن أن يساعد ترميز البيانات المؤسسات على الامتثال للمتطلبات التنظيمية الحكومية والمعايير المعترف بها في المجال. وتستخدم العديد من المؤسسات الترميز كأحد أشكال التعتيم غير المدمر من أجل حماية معلومات التعريف الشخصية.
على سبيل المثال، يفرض معيار أمن بيانات مجال بطاقات الدفع (PCI DSS) على الشركات تلبية متطلبات الأمن الإلكتروني لحماية بيانات حامل البطاقة. يُعد ترميز أرقام الحسابات الأساسية إحدى الخطوات التي قد تتخذها المؤسسات للامتثال لهذه المتطلبات. ويمكن أن يساعد الترميز أيضًا المؤسسات على الالتزام بقواعد خصوصية البيانات المنصوص عليها في اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR).
يمكن استخدام الرموز المميزة لتمثيل الأصول، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة. وغالبًا ما تكون الأصول المرمزة أكثر أمانًا وأسهل في نقلها أو تداولها من الأصول الفعلية، ما يمكّن المؤسسات من أتمتة المعاملات وتبسيط العمليات وزيادة سيولة الأصول.
قد تشمل الأصول الملموسة التي يمثلها الرمز المميز الأعمال الفنية أو المعدات أو العقارات. وتشمل الأصول غير الملموسة البيانات أو الملكية الفكرية أو الرموز المميزة للأوراق المالية التي تدر عائد استثمار، على غرار السندات والأسهم. تتيح الرموز غير الملموسة (NFTs) شراء الأصول الرقمية مثل الأعمال الفنية والموسيقية والمقتنيات الرقمية.
تتيح تقنية سلسلة الكتل المستندة إلى الرموز المميزة نقل الملكية والقيمة في معاملة واحدة، على عكس الطرق التقليدية التي قد تشتمل على تأخير محتمل بين زمن المعاملة والتسوية. يمكن أن تساعد العقود الذكية على أتمتة عمليات نقل الرموز والمعاملات الأخرى على سلسلة الكتل.
يمكن للعملات المشفرة أن تستخدم رمزًا مشفرًا لترميز أحد الأصول أو الفوائد على سلاسل الكتل الخاصة بها. ويمكن للرموز المميزة المدعومة بالأصول، والتي تسمى العملات المستقرة، تحسين عمليات الأعمال من خلال الاستغناء عن الوسطاء وحسابات الضمان.
يستبدل الترميز البيانات الحساسة بسلاسل من الأحرف غير الحساسة (وغير المفيدة)، بينما يعمل التشفير على تشفير البيانات بحيث يمكن فك تشفيرها بمفتاح سري، وهو ما يُعرف بمفتاح فك التشفير.
يمكن أن يساعد كل من الترميز والتشفير على حماية البيانات، ولكنهما غالبًا ما يفيدان في حالات استخدام مختلفة. إذ يكون الترميز شائعًا في الحالات التي يمكن فيها استبدال البيانات الأصلية بسهولة، مثل تخزين بيانات الدفع للمدفوعات المتكررة. بينما يكون التشفير شائعًا في الحالات التي يكون فيها الوصول إلى البيانات الأصلية مهمًا، مثل حماية البيانات في حالة السكون وفي أثناء النقل.
يمكن أن يكون الترميز عملية أقل استهلاكًا للموارد من التشفير. وفي حين أن الترميز لا يتطلب سوى تبديل البيانات برمز غير حساس، فإن نظام التشفير يتطلب تشفيرًا وفك تشفير منتظمين عند استخدام البيانات، وهو ما قد يصبح مكلفًا.
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