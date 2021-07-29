يعمل أكثر من 80% من جميع الأجهزة المحمولة في جميع أنحاء العالم بنظام تشغيل Android، وهو نظام تشغيل محمول تم إنشاؤه بواسطة Google. وتعني هذه النسبة المئوية الأعلى أن موظفي الشركة أكثر عرضة لاستخدام نظام تشغيل Android للعمل والاستخدام الشخصي من أنواع الأجهزة الأخرى.

يمكن لأجهزة Android، عند الوصول إلى بيانات الأعمال الحساسة، أن تهدد الأمن عند اختراقها أو سرقتها أو فقدانها. ولكن مع وجود منصة إدارة أجهزة Android واحدة، يمكن لأقسام تكنولوجيا المعلومات والأمان إدارة جميع الأجهزة المحمولة في الشركة، ما يحافظ على أمانها ومرونة وإنتاجية القوى العاملة.

تسمح إدارة أجهزة Android لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات إدارة أجهزة Android وتأمينها، إذ توفر رؤية النظام، وإدارة التطبيقات عن بُعد، وتحديثات الأمان التلقائية، وتثبيتات الأمان التلقائية، والقدرات، ووضع الكشك، وتنبيهات الأمان، وتحديد الموقع الجغرافي أو تحديد الموقع الجغرافي الذي يمكنه قفل الأجهزة المفقودة أو المسروقة تلقائيًا.