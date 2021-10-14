ما هو إطار عمل الأمن الإلكتروني الصادر عن المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا (NIST CF)؟

يتضمن إطار عمل الأمن الإلكتروني الصادر عن المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا (NIST CF) وظائف وفئات وفئات فرعية ومراجع إعلامية.

تقدم الوظائف نظرة عامة على بروتوكولات الأمن لأفضل الممارسات. ولا يُقصد بالوظائف أن تكون خطوات إجرائية، بل يتم تنفيذها "بشكل متزامن ومستمر لتشكيل ثقافة تشغيلية تعالج مخاطر الأمن الإلكتروني." توفر الفئات والفئات الفرعية المزيد من خطط العمل الملموسة لإدارات أو عمليات محددة داخل كل مؤسسة.

تتضمن أمثلة وظائف وفئات NIST ما يلي:

تحديد الهوية: للحماية من الهجمات الإلكترونية، يحتاج فريق الأمن الإلكتروني إلى فهم شامل لأهم أصول مجموعة الموارد. وتشمل وظيفة تحديد الهوية فئات مثل إدارة الأصول وبيئة الأعمال والحوكمة واستراتيجية تقييم المخاطر وإدارة مخاطر سلسلة التوريد.





للحماية من الهجمات الإلكترونية، يحتاج فريق الأمن الإلكتروني إلى فهم شامل لأهم أصول مجموعة الموارد. وتشمل وظيفة تحديد الهوية فئات مثل إدارة الأصول وبيئة الأعمال والحوكمة واستراتيجية تقييم المخاطر وإدارة مخاطر سلسلة التوريد. الحماية: تغطي وظيفة الحماية الكثير من الضوابط الأمنية التقنية والمادية لتطوير وتنفيذ الضمانات المناسبة وحماية البنية التحتية الحيوية الحساسة. وتتمثل هذه الفئات في إدارة الهوية والتحكم في الوصول، والوعي والتدريب، وأمن البيانات، وعمليات وإجراءات حماية المعلومات، والصيانة والتقنيات الوقائية.





تغطي وظيفة الحماية الكثير من الضوابط الأمنية التقنية والمادية لتطوير وتنفيذ الضمانات المناسبة وحماية البنية التحتية الحيوية الحساسة. وتتمثل هذه الفئات في إدارة الهوية والتحكم في الوصول، والوعي والتدريب، وأمن البيانات، وعمليات وإجراءات حماية المعلومات، والصيانة والتقنيات الوقائية. الكشف: تنفذ وظيفة الكشف إجراءات تنبه المؤسسة إلى الهجمات الإلكترونية. وفئات الكشف تشمل الحالات الشاذة والأحداث، والأمن، وعمليات المراقبة المستمرة والكشف.





تنفذ وظيفة الكشف إجراءات تنبه المؤسسة إلى الهجمات الإلكترونية. وفئات الكشف تشمل الحالات الشاذة والأحداث، والأمن، وعمليات المراقبة المستمرة والكشف. الاستجابة: فئات وظيفة الاستجابة تتأكد من الاستجابة المناسبة للهجمات الإلكترونية وغيرها من أحداث الأمن السيبراني. وتشمل الفئات المحددة التخطيط للاستجابة، والاتصالات، والتحليل، والتخفيف، والتحسينات.





فئات وظيفة الاستجابة تتأكد من الاستجابة المناسبة للهجمات الإلكترونية وغيرها من أحداث الأمن السيبراني. وتشمل الفئات المحددة التخطيط للاستجابة، والاتصالات، والتحليل، والتخفيف، والتحسينات. الاسترداد: تقوم أنشطة الاسترداد بتنفيذ خطط المرونة الإلكترونية وضمان استمرارية الأعمال في حالة وقوع هجوم إلكتروني أو اختراق أمني أو أي حدث آخر يتعلق بالأمن الإلكتروني. تتمثل وظائف الاسترداد في تحسينات تخطيط التعافي والاتصالات.

من خلال المراجع المعلوماتية لإطار عمل الأمن الإلكتروني الصادر عن المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا (NIST CF) يتم رسم علاقة مباشرة بين الوظائف والفئات والفئات الفرعية والضوابط الأمنية المحددة لأُطُر العمل الأخرى. وتشمل أطر العمل هذه ما يلي:

®Center for Internet Security (CIS) Controls COBIT 5 الجمعية الدولية للأتمتة (ISA) 62443-2-1:2009 ISA 62443-3-3:2013 المنظمة الدولية للمعايير (ISO) واللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) 27001:2013 NIST SP 800-53 Rev. 4



لا يوضح إطار عمل الأمن الإلكتروني الصادر عن المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا (NIST CF) كيفية جرد الأجهزة والأنظمة المادية أو كيفية جرد منصات المخزون والتطبيقات؛ فهو يوفر فقط قائمة مرجعية بالمهام التي يجب إكمالها. يمكن للمؤسسة اختيار طريقتها الخاصة حول كيفية إجراء المخزون.

إذا احتاجت المؤسسة إلى مزيد من الإرشادات، فيمكنها الرجوع إلى المراجع التثقيفية للضوابط ذات الصلة في المعايير التكميلية الأخرى. هناك الكثير من الحرية في إطار CSF لاختيار الأدوات التي تناسب احتياجات المؤسسة من إدارة مخاطر الأمن الإلكتروني.