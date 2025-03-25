يمكن لبيانات الاعتماد الرقمية أيضًا التحقق من المهارات والإنجازات المحددة للشخص، مثل إكمال دورة تدريبية أو برنامج درجة علمية. يتم استخدامها من قبل مجموعة متنوعة من المؤسسات، بما في ذلك الشركات والمنظمات غير الربحية والمؤسسات التعليمية ومقدمي التدريب.

في الأمن السيبراني، يمكن أن تساعد بيانات الاعتماد الرقمية في تقليل مخاطر الهجمات الإلكترونية القائمة على الهوية. غالبًا ما يجد عناصر التهديد اليوم أنه من الأسهل اختطاف حسابات صالحة بدلاً من اختراق نظام. وجدت مؤشرات Threat Intelligence Index IBM® X-Force®‎ أن إساءة استخدام الحسابات الصالحة هي نقطة الدخول الأكثر شيوعًا لمجرمي الإنترنت إلى بيئات الضحايا، حيث تمثل 30% من جميع الحوادث.

يمكن أن تحل بيانات الاعتماد الرقمية محل كلمات المرور وعوامل المصادقة الأخرى التي يمكن للمخترقين اختراقها بسهولة. للاستيلاء على حساب، سيحتاج المهاجم إلى سرقة بيانات الاعتماد الرقمية—وهو أمر يصعب القيام به أكثر بكثير من اختراق كلمة مرور بالقوة الغاشمة. ومن الصعب أيضًا تزوير بيانات الاعتماد الرقمية، لأنها غالبًا ما تكون محمية بتدابير مثل التشفير أو التحقق القائم على تقنية سلسلة الكتل.