ما المقصود بتسجيل الدخول الموحد (SSO)؟

يعتمد تسجيل الدخول الموحد على علاقة الثقة الرقمية بين مزودي الخدمة- التطبيقات ومواقع الويب والخدمات - ومزود الهوية (IdP) أو حل تسجيل الدخول الموحد (SSO). غالبًا ما يكون حل تسجيل الدخول الموحد (SSO) جزءًا من حل أكبر لإدارة الهوية والوصول (IAM) .

بشكل عام، تعمل مصادقة تسجيل الدخول الموحد (SSO) على النحو التالي: