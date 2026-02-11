حلول إدارة الهوية والوصول (IAM)

لا نقاط عمياء، لا اختراقات؛ حماية مطلقة للهوية بلا تهاون.

قم بتنزيل دليل الممارس المحترف في إدارة الهوية والوصول
منظر عن قرب لبصمة إصبع رقمية متوهجة في بيئة بطابع مستقبلي. بصمة إصبع مضاءة بألوان أرجوانية وزرقاء نابضة بالحياة ، وتحيط بها خلفية داكنة عالية التقنية.

أمّن كل هوية، في كل مكان

تجزُّؤ أنظمة إدارة الهوية والوصول وتصاعد التهديدات يُصعّبان حماية أعمالك.

أنت بحاجة إلى نهج موحد وجاهز للبيئات الهجينة، يؤمِّن هويات البشر والآلات دون التسبب في إبطاء المستخدمين.

تمنحك حلول إدارة الهوية والوصول الشاملة، سواءً تم نشرها محليًا أو عبر بيئات هجينة، رؤيةً وسيطرةً على كل هوية، إذ أن تلك الحلول تطبِّق سياسات الوصول لحظيًا، وتؤتمت الحوكمة، وتعزز الامتثال؛ ما يقلل المخاطر ويرفع مستوى الثقة ويعزز من تجربة المستخدم. 

تأمين كل هوية وبناء الثقة
رؤية موحدة للهوية

احصل على عرض واحد لكل هوية لإغلاق النقاط العمياء، وتبسيط الامتثال، ومنح فريقك الثقة بشأن صلاحيات الوصول.
أمان للبشر وللهويات غير البشرية (NHIs)

وسّع نطاق التحكم ليشمل واجهات برمجة التطبيقات، والروبوتات، وحسابات الخدمات، وغيرها من الهويات غير البشرية لتقليل المخاطر المخفية وتأمين الهويات في البيئات الهجينة.
وصول سلس مع أمان قابل للتكيف

وازِن بين الحماية القوية والتجربة الخالية من الاحتكاك من خلال تمكين مصادقة واعية بالسياق تحافظ على أمان المستخدمين دون إبطائهم.
أتمتة إدارة دورة الحياة

تخلص من التخصيص اليدوي والحسابات المغلقة من خلال أتمتة عمليات سير العمل، وتقليل التكاليف والحد من المخاطر عبر المؤسسة.
جاهزية للبيئات الهجينة وحرية في اختيار المزودين

ادمج الهوية عبر السحابة والأنظمة المحلية دون قيود، وتوسع بأمان مع تحديث تطبيقاتك وبنيتك التحتية القديمة. 
دفاع استباقي ووقائي ضد التهديدات

اكتشف الأنشطة الغريبة وهجمات الهوية فورًا لتمكين فريقك من الاستجابة السريعة وحماية الأصول قبل حدوث الاختراق.

المنتجات ذات الصلة

تعمل حلول برامج AM معًا لتوفير نسيج هوية موحد لتلبية احتياجات الحماية لديك. قم بإدارة وتأمين الهويات البشرية وغير البشرية على نحو أسرع، مع سهولة التكامل مع جميع أنظمتك الحالية.
مجموعة من الصور تُظهر يدًا تعمل على كمبيوتر محمول مع بطاقة ائتمان على جانب واحد وقفل على الجانب الآخر
عرض تجريدي لملفات وصفحات

IBM Verify

قم بتبسيط أدوات إدارة الهوية والوصول (IAM) إلى جانب سير العمل للامتثال باستخدام حل يحفظ خصوصية المستخدم ويعزز معدلات جذب العملاء. يوفر IBM Verify لمؤسستك الدعم الأمني اللازم لإدارة وصول الهويات الموثقة، ومراقبة التهديدات (ITDR) ووضع الأمان (ISPM) المعززة بالذكاء الاصطناعي، وغير ذلك الكثير.

HashiCorp Vault

احصل على أداة لبناء وينشر وإدارة احتياجات البنية التحتية مع توفير الأتمتة لدورة الحياة. تقوم HashiCorp Vault بتشفير البيانات الحساسة وتقيد الوصول بناء على الهوية، ما يمنح مؤسستك نظامًا آليًا لتوثيق وتفويض الأسرار والشهادات والمفاتيح وغيرها.

الخدمات ذات الصلة

خدمات إدارة الهوية والوصول

خض تجربة خدمات إدارة الهوية والوصول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمصممة لإعادة صياغة عمليات سير عمل المؤسسات عبر وكلاء أذكياء واستباقيين.

 خدمات إدارة الهوية والوصول
منظر علوي لامرأة تعمل على جهاز كمبيوتر محمول وبجانبها فنجان قهوة وهاتف على الطاولة

الموارد

اتخذ الخطوة التالية

هل تبحث عن حل لإدارة الهوية والوصول يتعامل افتراضيًا مع أي هوية أو نظام أو مورِّد دون الحاجة إلى تغييرات تقريبًا في نظامك الحالي؟ تواصل معنا لمعرفة المزيد حول كيف يمكن ل IBM Verify مع HashiCorp Vault تلبية هذه الاحتياجات.

 استكشِف Verify