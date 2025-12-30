ما هي المصادقة متعددة العوامل التكيفية؟

الآن، أصبح معظمنا قد استخدم خاصية المصادقة متعددة العوامل (MFA) في مرحلة ما. تضيف المصادقة متعددة العوامل متطلبات أمان إضافية إلى حساباتك من خلال مطالبتك بإثبات هويتك باستخدام طرق مصادقة إضافية. مثل تسجيل الدخول الموحد (SSO) والمصادقة ثنائية العامل (2FA)، تندرج المصادقة متعددة العوامل (MFA) ضمن ركيزة المصادقة في إدارة الهوية والوصول (IAM). بدلًا من الطريقة التقليدية للاعتماد على كلمة المرور فقط، ستحتاج عادةً إلى عاملين أو أكثر لتسجيل الدخول. تندرج هذه العوامل ضمن ثلاث فئات رئيسية:

شيء تعرفه، مثل كلمة المرور أو الإجابة على سؤال الأمان.



شيء تملكه، مثل هاتف ذكي، رمز مميز، أو حتى مفتاح فعلي (فكر في مفتاح Yubi على وحدة USB).



شيءٌ يميّز هويتك — وتحديداً البيانات البيومترية المستمدة من بصمة الإصبع أو مسح الوجه.

على سبيل المثال، قد يُطلب منك إدخال كلمة المرور الخاصة بك (شيء تعرفه)، ثم يتم إرسال رمز عبر رسالة نصية قصيرة إلى هاتفك (شيء تملكه)، أو مسح بصمة إصبعك (شيء تمثله). من خلال الجمع بين هذه العوامل، تجعل المصادقة متعددة العوامل من الصعب جداً على المستخدمين غير المصرح لهم الوصول إلى حساباتك، حتى في حال اختراق كلمة مرورك. الآن، ادمج هذا الأسلوب مع نظام يطبق تدابير أمنية إضافية فقط عندما يستشعر خطراً أمنياً أكبر، وستحصل على جوهر المصادقة متعددة العوامل التكيفية.

اعتبر المصادقة متعددة العوامل التكيفية بمثابة تطوير فائق للمصادقة التقليدية. ابتكرها Abhijit Kumar Nag و Dipankar Dasgupta، وتخطو هذه الوسيلة الوقائية خطوة إضافية تتجاوز المصادقة الثنائية التقليدية. يستخدم النظام معلومات سياقية من أنماط المستخدم اليومية لتقييم مستوى المخاطر المرتبط بمحاولة تسجيل دخول معينة. إذا تجاوز مستوى المخاطرة لمحاولة تسجيل دخول مستخدم معين حداً معيناً، فسيتم اعتباره حدثاً محفزاً.

تتيح المصادقة متعددة العوامل التكيفية لمسؤولي النظام ترتيب معايير التفعيل بناء على عدة عوامل منها أدوار المستخدمين وأصول الشركة. خذ المثال الذي استخدمناه سابقاً، عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى لوحة معلومات الشركة من المقهى. إذا لم تكن هناك من قبل، فقد يُنظر إليه على أنه حدث محفز. ومع ذلك، إذا ذهبت إلى هناك كثيرًا وفي الوقت نفسه تقريبًا، فمن المحتمل ألا يُنظر إليه على أنه حدث محفز. أو بدلاً من ذلك، إذا حاول شخص ما الوصول إلى لوحة معلومات شركتك باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك من بلد يقع في منتصف الطريق حول العالم في اليوم التالي وفي وقت غير معتاد، فمن شبه المؤكد أنها ستعرض تحذيرات. يوضح هذا العرض التجريبي جوهر المصادقة متعددة العوامل التكيفي: وهي فهم أنماط مستخدم معين، وتطبيق تدابير أمنية إضافية فقط عندما يبدو أمر ما مريبًا أو خارجًا عن المألوف. في القسم التالي، سنتحدث عن وظائف المصادقة متعددة العوامل التقليدية وكيف تختلف عن المصادقة متعددة العوامل التكيفية.