حلول المصادقة من دون كلمات مرور

انطلق إلى ما وراء المصادقة الأساسية مع خيارات المصادقة دون كلمة مرور أو المصادقة متعددة العوامل
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المصادقة متعددة العوامل (MFA) في كل مكان

باستخدام المصادقة من دون كلمات مرور التي يوفرها IBM Verify، يمكنك حماية الحسابات باستخدام طبقة أمان إضافية، والتحكم في التطبيقات من خلال سياسات وصول سياقية دقيقة. يمكنك تلبية متطلبات الامتثال من خلال نهج مصادقة متعددة العوامل (MFA) مشترك عبر التطبيقات والشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) وأجهزة الكمبيوتر المكتبية التي تعمل بنظام Windows وLinux. أو يمكنك التحول بشكل كامل إلى عدم استخدام كلمات المرور من خلال رمز الاستجابة السريعة (رمز QR) ومصادقة FIDO2.
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السمات الرئيسية
Product UI screenshot of passwordless authentication
تمكين المصادقة من دون كلمات مرور

اختر خيارات المصادقة من دون كلمات مرور مثل رموز الاستجابة السريعة وأجهزة دعم رمز الوصول FIDO. استخدم مفاتيح أمان أجهزة FIDO2 كعامل واحد أو عامل ثانٍ واستخدم المصادقة متعددة العوامل من المفتاح نفسه للحصول على مستويات ضمان أعلى.

 المصادقة من دون كلمات مرور
Product UI screenshot of Configure MFA factors
تكوين عوامل المصادقة متعددة العوامل

اختر أساليب المصادقة متعددة العوامل (MFA) استناداً إلى المخاطر المكتشفة لتنفيذ سياسات وصول قابلة للتكيّف. على سبيل المثال، اسمح بأي طرق تحدي للمصادقة متعددة العوامل للمخاطر المتوسطة، واسمح بأقوى العوامل للمخاطر العالية فقط.

 سياسات الوصول التكيّفية
Product UI screenshot of Gain deeper MFA insights
الحصول على رؤى أعمق حول المصادقة متعددة العوامل

قم بالتصفية حسب الوقت أو المنطقة الجغرافية لفهم اتجاهات المصادقة. اطّلع على جميع أنشطة المصادقة متعددة العوامل على وجه التحديد لفهم العوامل الثانية المستخدمة ومتى ومن الذي يستخدمها، وقم بإنشاء تقارير مخصصة حول المصادقة متعددة العوامل.

 تقارير مخصصة حول المصادقة متعددة العوامل
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