ما المقصود بالتشفير غير المتماثل؟

يعتمد كل ما يقوم به الأشخاص تقريبًا على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وبشكل متزايد أجهزة إنترنت الأشياء (IOT) على التشفير لحماية البيانات وضمان إجراء اتصالات آمنة.

التشفير هو عملية تحويل النص العادي القابل للقراءة إلى نص مشفر غير قابل للقراءة لإخفاء المعلومات الحساسة عن المستخدمين غير المصرح لهم. ووفق تقرير تكلفة اختراق أمن البيانات الصادر عن IBM®‎، يمكن للمؤسسات التي تستخدم التشفير تقليل الأثر المالي لاختراق أمن البيانات بأكثر من 240000 دولار أمريكي.

التشفير غير المتماثل، المعروف أيضًا باسم التشفير بالمفتاح العام أو asymmetric cryptography، هو إحدى الطريقتين الرئيسيتين للتشفير إلى جانب التشفير المتماثل.

يعمل التشفير غير المتماثل عن طريق إنشاء زوج من المفاتيح؛ أحدهما عام والآخر خاص. يمكن لأي شخص استخدام مفتاح عام لتشفير البيانات. ولكن، لا يمكن إلا لحاملي المفتاح الخاص المتوافق فك تشفير تلك البيانات.

تتمثل الميزة الرئيسية للتشفير غير المتماثل في أنه يلغي الحاجة إلى تبادل المفتاح الآمن، وهو ما يراه معظم الخبراء السبب الرئيسي لانعدام الأمان في التشفير المتماثل.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن التشفير غير المتماثل أبطأ وأكثر استهلاكًا للموارد مقارنةً بالتشفير المتماثل. لهذا السبب، تعتمد المؤسسات وتطبيقات المراسلة بشكل متزايد على طريقة تشفير مختلطة تستخدم التشفير غير المتماثل لتوزيع المفتاح الآمن والتشفير المتماثل لعمليات تبادل البيانات اللاحقة.

