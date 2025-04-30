الكشف عن الغش بالذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية

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في قطاع الخدمات المصرفية والمالية، يُشير استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) للكشف عن الغش إلى تنفيذ خوارزميات التعلم الآلي (ML) للتخفيف من الأنشطة الاحتيالية.
من خلال تحليل مجموعات البيانات الكبيرة، يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي أن تتعلم كيفية التعرُّف على الفرق بين الأنشطة المشبوهة والمعاملات المشروعة، كما يمكنها المساعدة على تحديد مخاطر الاحتيال المحتملة لمنع الجرائم المالية - وكذلك اكتشاف التوجهات التي قد يغفل عنها الوكيل البشري.
تعمل المؤسسات المالية بشكل متزايد على دمج حلول الذكاء الاصطناعي في مهام سير العمل الجديدة والحالية لتحسين صناعة القرار ومنع الاحتيال وإدارة المخاطر. قد تستخدم نماذج التعلم الآلي المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تم تدريبها على البيانات التاريخية التعرُّف على الأنماط لاكتشاف المعاملات الاحتيالية المحتملة ومنع تنفيذها تلقائيًا. وقد تتطلب أيضًا من العملاء البشريين إكمال خطوات مصادقة إضافية للتحقق من معاملة مشبوهة. يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي أيضًا استخدام التحليلات التنبؤية لتقدير أنواع المعاملات المستقبلية التي ينفِّذها شخص ما، ويمكنها التعرُّف على إذا ما كان نوع جديد من المعاملات أو سلوك المعاملات غير معتاد.
بهذه الطرق، يمكن للتكنولوجيا المالية القائمة على الذكاء الاصطناعي أن تساعد على حماية الأفراد من الخسائر المالية الناتجة عن أنواع مختلفة من الاحتيال، بما في ذلك عمليات التصيد الاحتيالي وسرقة الهوية والاحتيال في المدفوعات والاحتيال في بطاقات الائتمان وأنواع أخرى من الاحتيال المصرفي.
لا تُعَد أنظمة الكشف عن الغش باستخدام الذكاء الاصطناعي مثالية، وقد تؤثِّر بعض الإيجابيات الزائفة سلبًا في تجربة العميل الشاملة. لكن منع المحتالين من ارتكاب الجرائم المالية بدءًا من الرسوم غير المصرَّح بها وحتى غسيل الأموال يُعَد أمرًا بالغ الأهمية لضمان أمن حسابات العملاء والحفاظ على الامتثال التنظيمي للمؤسسات المالية.
مع استمرار التقدم في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يعتمد كل من مزودي خدمات منع الاحتيال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والمؤسسات المالية الرائدة على الذكاء الاصطناعي ليصبح أداة أكثر قيمة في منع محاولات الاحتيال والتخفيف من مخاطره.
تُتيح تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لأجهزة الكمبيوتر التصرُّف والتعلم والتكيُّف وحل المشكلات والتصرُّف باستقلالية بطرق مشابهة للإدراك البشري. وفي حين أن أنظمة الذكاء الاصطناعي ليست بالضرورة ذكية مثل نظيراتها البشرية، فإن الذكاء الاصطناعي المدرَّب والذي يركِّز على مهام محددة، عندما يعمل ضمن أنظمة صارمة قائمة على القواعد، يمكن أن يضاهي العوامل البشرية أو يتفوق عليها بسرعات ومقاييس أكبر بكثير.
إن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في منع الاحتيال المصرفي مصممة بشكل كبير لأداء مهام محددة. يتم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام كميات كبيرة من البيانات المنسقة بعناية من خلال عملية تُعرَف باسم التعلم الخاضع للإشراف. تعمل هذه الطريقة على تعليم النموذج كيفية التعرُّف على أنماط محددة لمهام محددة.
في المقابل، يسمح التعلم غير الخاضع للإشراف لأنظمة الذكاء الاصطناعي باستخلاص استنتاجات من البيانات السابقة دون الحاجة إلى مواد تدريبية موجَّهة.
في سيناريوهات التعلم الخاضع للإشراف، يتم تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي على الأساليب المحددة لتوجيه التعرُّف على الأنماط. قد يبدو مثال على مجموعة بيانات التعلم الخاضع للإشراف مثل آلاف السجلات المالية العادية الممزوجة بأمثلة محددة من السلوك الاحتيالي، مثل معاملة كبيرة غير عادية أو تحويل أموال إلى عنوان احتيالي معروف.
يتم تدريب الذكاء الاصطناعي بهذه الطريقة ليصبح ماهرًا للغاية في التعرُّف على المعاملات المتوسطة والمشروعة على الأرجح والمعاملات المشتركة بين أنماط السلوك الاحتيالية المعروفة.
يتم استخدام تقنيات الكشف عن الحالات الشاذة غير الخاضعة للإشراف لملء الفجوات التي قد تفتقر إليها نماذج التدريب الخاضعة للإشراف. تعمل هذه التقنيات على تمكين نماذج الذكاء الاصطناعي من التعرُّف على أنماط السلوك غير المتوقعة سابقًا - ولكنها لا تزال غير عادية. يمكن أن يساعد استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي مع وظيفة التعلم غير الخاضع للإشراف على تحليل البيانات الجديدة لاكتشاف أساليب الاحتيال المحتملة قبل أن يدرك العملاء البشريون مثل هذه التهديدات.
من خلال التعلم الخاضع للإشراف وغير الخاضع للإشراف، يمكن للبنوك استخدام أتمتة الذكاء الاصطناعي للكشف عن أنماط الاحتيال المؤكَّدة مسبقًا وإطلاق الإنذار إذا أشارت أنماط غير معروفة إلى احتمال حدوث أنشطة احتيالية جديدة.
أحد التطبيقات الأكثر شيوعًا لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي هو روبوت المحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو برنامج آلي يمكنه إجراء محادثات مع العملاء. غالبًا ما يتم استخدام برامج المحادثة مثل هذه لخدمة العملاء، والإجابة عن الأسئلة الأساسية وتوفير المعلومات في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى انتظار توفُّر وكيل بشري.
بالإضافة إلى خدمة العملاء، يستخدِم القطاع المصرفي العديد من أنواع البرامج الأخرى والبرمجيات التي تتضمن الذكاء الاصطناعي لتحديد الاحتيال المحتمل ومنعه. تستخدم البنوك أنظمة الذكاء الاصطناعي للكشف في الوقت الفعلي، وتكلِّف البرامج التي تدعمها الذكاء الاصطناعي بتحليل كميات هائلة من المعاملات لتحديد أي نشاط مشبوه في الحساب والإبلاغ عنه بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الطرق، بما في ذلك ما يلي:
تمهِّد أنظمة الذكاء الاصطناعي لعصر جديد في كشف الاحتيال وتعزيز الأمان في القطاع المصرفي، حيث توفِّر تحسينات كبيرة مقارنةً بالأساليب التقليدية. ومع ذلك، فإن نماذج الذكاء الاصطناعي مبنية على التعلم والممارسات المستمدة من الأنظمة التقليدية، ولا تزال الأساليب التقليدية تحتفظ بمكانتها.
منذ التنفيذ، وجدت العديد من المؤسسات المالية والبنوك أدلة مهمة تدعم التبني المتزايد للكشف عن الغش باستخدام الذكاء الاصطناعي. باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة للذاكرة طويلة المدى (LSTM)، تمكَّنت شركة American Express من تحسين الكشف عن الغش بنسبة 6%. وتمكَّنت PayPal من تحسين الكشف عن الغش في الوقت الفعلي بنسبة 10% من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعمل على مدار الساعة في جميع أنحاء العالم.
من الناحية العملية، تُعَد حالات الاستخدام للكشف عن الغش باستخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية كثيرة ومتزايدة، بما في ذلك ما يلي.
تُعَد العملات المشفرة غير مركزية ومجهولة إلى حد ما، ويفضلها المحتالون؛ بسبب صعوبة تتبُّعها. يمكن لأدوات منع الاحتيال بالذكاء الاصطناعي مراقبة معاملات سلسلة الكتل لتحديد السلوكيات غير المعتادة مثل التحويلات المالية السريعة وتتبُّع المدفوعات المسروقة أو غير القانونية.
عند دمجه في منصات الإنترنت، يمكن لروبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي أن تؤدي مهامًا تتجاوز خدمة العملاء. من خلال تحليل أنماط اللغة وسلوك المستخدم، يمكن استخدام روبوتات المحادثة لاكتشاف المحتالين من خلال تحديد محاولات التصيد الاحتيالي أو لصوص الهوية استنادًا إلى علامات المحادثة المعروفة.
يمكن للبنوك استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لحماية عملائها ومنع عمليات الشراء الاحتيالية عبر التجارة الإلكترونية من خلال تحليل سلوك العملاء وسجل الشراء ومعلومات الجهاز (مثل الموقع)، والإشارة إلى أي معاملات تنحرف عن الأنماط التاريخية. ويمكنها أيضًا استخدام رؤية الكمبيوتر والمنطق والاستدلال لتحديد المواقع الإلكترونية المشبوهة وتحذير المستخدمين قبل الشراء من المتاجر سيئة السمعة.
بصفتها تقنية ثورية، تُحدِث تقنيات الكشف عن الغش المدعومة بالذكاء الاصطناعي تأثيرًا كبيرًا بالفعل في قطاع البنوك، مع إمكانية تحقيق تأثير أكبر مستقبلًا. ومع ذلك، وعلى الرغم من المزايا العديدة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن هذه التقنية الجديدة لا تخلو من التحديات.
تتحسن أنظمة الذكاء الاصطناعي كل يوم، لكنها ليست معصومة من الخطأ. يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي في كثير من الأحيان أن تولِّد نتائج غير دقيقة، تُعرَف باسم الهلوسة. في القطاع المصرفي، يمكن التخفيف من النتائج غير الدقيقة من خلال إنشاء نماذج فائقة التخصص مصممة لمهام محددة للغاية، ولكن هذه الأنواع من النماذج تحدُّ من الاستفادة من القيمة المحتملة للذكاء الاصطناعي. ورغم أن الهلوسة ليست شائعة إلى الحد الذي يجعل الذكاء الاصطناعي غير قابل للاستخدام، فإن زيادة الدقة ستكون حاسمة لتقدُّم الذكاء الاصطناعي في مجال الحماية من الاحتيال المصرفي.
لقد كان التحيُّز في تحليل البيانات مشكلة منذ الأيام الأولى للعلم، أي قبل وقت طويل من تكنولوجيا الكمبيوتر. وللأسف، لا تزال المشكلة قائمة. وفي قطاع الخدمات المالية الحرج، تم بذل الكثير من الجهد للقضاء على التحيز والتمييز في ممارسات الإقراض وحماية الحسابات. يُعَد القضاء على التحيز في نماذج الذكاء الاصطناعي التي صممها تقنيون متحيزون أمرًا ضروري لتجنب التمييز بسبب الجنس أو العرق أو الإعاقة أو الدين.
تُعَد قضايا إدارة خصوصية البيانات أمرًا حيويًا في القطاع المصرفي. تتطلب نماذج الذكاء الاصطناعي الوصول إلى كميات هائلة من البيانات، والتي يجب الحصول عليها ومعالجتها بشكل أخلاقي. علاوةً على ذلك، يجب أيضًا مراعاة تنفيذ الذكاء الاصطناعي بشكل كبير لتجنب انتهاك أي قوانين خاصة بخصوصية البيانات. في الواقع، ومع تطوُّر هذه التكنولوجيا، قد يكون من الضروري أن يعيد المشرِّعون والجهات التنظيمية النظر في القوانين الحالية لضمان حماية خصوصية العملاء.
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