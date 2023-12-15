ما المقصود بفحص الثغرات الأمنية؟

تتغير المخاطر الأمنية للشبكة مع إضافة أصول جديدة واكتشاف ثغرات جديدة في البيئة الخارجية. ومع ذلك، يمكن لكل فحص للثغرات الأمنية أن يحدِّد فقط حالة الشبكة في لحظة معينة من الزمن. لمواكبة مشهد التهديدات الإلكترونية المتطور، تُجري المؤسسات عمليات الفحص بانتظام.

لا تعمل معظم فحوصات الثغرات الأمنية على مراجعة جميع أصول الشبكة دفعة واحدة لأنها تتطلب وقتًا وموارد كبيرة. بدلًا من ذلك، غالبًا ما تعمل فرق الأمن على تجميع الأصول وفقًا للأهمية وفحصها على دفعات. قد يتم فحص الأصول الأكثر أهمية أسبوعيًا أو شهريًا، بينما يمكن فحص الأصول الأقل أهمية كل ثلاثة أشهر أو سنويًا.

يمكن لفرق الأمن أيضًا إجراء الفحوصات كلما طرأت تغييرات كبيرة على الشبكة، مثل إضافة خوادم ويب جديدة أو إنشاء قاعدة بيانات حساسة جديدة.

توفِّر بعض أدوات فحص الثغرات الأمنية المتقدمة فحصًا مستمرًا. تراقب هذه الأدوات الأصول في الوقت الفعلي وتحدِّد الثغرات الأمنية الجديدة عند ظهورها. ومع ذلك، فإن الفحص المستمر ليس ممكنًا أو مرغوبًا فيه باستمرار. يمكن أن تؤثِّر عمليات فحص الثغرات المكثفة في أداء الشبكة، لذا قد يفضِّل بعض فرق تكنولوجيا المعلومات إجراء الفحوصات بشكل دوري بدلًا من ذلك.