ما المقصود بالتنسيق الأمني والأتمتة والاستجابة (SOAR)؟

تشترك أدوات SOAR وSIEM وXDR في بعض الوظائف الأساسية، ولكن لكل منها ميزات وحالات استخدام فريدة.
تعمل حلول إدارة المعلومات والأحداث الأمنية (SIEM) على جمع المعلومات من الأدوات الأمنية الداخلية، وتجميعها في سجل مركزي، وإبراز الأنماط الشاذة. يتم استخدام أنشطة SIEM بشكل رئيسي لتسجيل وإدارة كميات كبيرة من بيانات الأحداث الأمنية.
ظهرت تقنية SIEM لأول مرة كأداة لإعداد تقارير الامتثال. تبنّت مراكز العمليات الأمنية (SOCs) حلول SIEM عندما أدركت أن بيانات SIEM يمكن أن تدعم عمليات الأمن الإلكتروني. نشأت حلول SOAR لإضافة الميزات التي تركِّز على الأمان التي تفتقر إليها معظم حلول SIEM القياسية، مثل التنسيق والأتمتة ووظائف وحدة التحكم.
تعمل حلول الكشف والاستجابة الموسَّعة (XDR) على جمع وتحليل بيانات الأمن من نقاط النهاية والشبكات والسحابة. مثل أنظمة SOAR، يمكنها الاستجابة تلقائيًا للحوادث الأمنية. ومع ذلك، فإن أنظمة XDR قادرة على تنفيذ عمليات أتمتة للاستجابة للحوادث أكثر تعقيدًا وشمولية مقارنةً بأنظمة SOAR. يمكن لأنظمة XDR أيضًا تبسيط عمليات التكامل الأمنية، غالبًا مع الحاجة إلى خبرة أو تكلفة أقل مقارنةً بعمليات تكامل SOAR. بعض أنظمة XDR هي حلول من بائع واحد مدمجة مسبقًا، في حين يمكن للبعض الآخر ربط أدوات أمنية من عدة بائعين. غالبًا ما يتم استخدام أنظمة XDR للكشف عن التهديدات، وفرز الحوادث، وصيد التهديدات المؤتمت.
غالبًا ما تستخدم فرق العمليات الأمنية (SecOps) في الشركات الكبيرة جميع هذه الأدوات معًا. ومع ذلك، يعمل المزوِّدون على دمج خصائص هذه الأنظمة، من خلال طرح حلول SIEM قادرة على الاستجابة للتهديدات وأنظمة XDR تتميز بتسجيل البيانات المشابه لأنظمة SIEM. يعتقد بعض خبراء الأمن أن XDR قد تدمج يومًا ما الأدوات الأخرى، على نحو مماثل للطريقة التي جمعت بها SOAR أدواتها السابقة.