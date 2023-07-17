ما المقصود بالأمن الهجومي؟

تُعَد الخبرة العملية في القرصنة ومعرفة لغات البرمجة والتعرُّف على أمن تطبيقات الويب أمرًا حيويًا لجهود الأمن الهجومي. لإثبات خبرتهم في هذه المجالات، يحصل متخصصو الأمن الهجومي غالبًا على شهادات مثل Offensive Security Certified Professional (OSCP) أو Certified Ethical Hacker (CEH).
تتَّبِع فِرق الأمن الهجومي أيضًا منهجيات معتمدة في القرصنة الأخلاقية، بما في ذلك المشروعات مفتوحة المصدر مثل دليل منهجية اختبار الأمن مفتوح المصدر (OSSTMM) والمعيار التنفيذي لاختبار الاختراق (PTES).
يتمتع متخصصو الأمن الهجومي أيضًا بالمهارة في استخدام أدوات الأمن الهجومي الشائعة، بما في ذلك:
Metasploit: إطار عمل لتطوير استغلالات الثغرات وأتمتة تنفيذها على أنظمة تكنولوجيا المعلومات. يتم استخدامه بشكل أساسي في اختبار الاختراق وتقييم الثغرات الأمنية.
Kali Linux: نظام تشغيل مبني على Linux صُمم لاختبار الاختراق والتحليل الجنائي الرقمي.
Burp Suite: أداة لاختبار أمن تطبيقات الويب تعمل على فحص الثغرات الأمنية، واعتراض حركة الويب وتعديلها، وأتمتة الهجمات.
Wireshark: محلِّل بروتوكولات شبكات يعمل على التقاط حركة المرور وفحصها، ما يساعد على تحديد المشكلات الأمنية في اتصالات الشبكة.
Nmap: أداة فحص شبكات يتم استخدامها لاكتشاف الشبكات وفحص المنافذ وتحديد الخدمات.
Aircrack-ng: مجموعة أدوات لاختبار أمن شبكات Wi-Fi، تُتيح اعتراض حزم الشبكة، والتقاط مصافحات الاتصال، وكسر تشفير كلمات المرور.
John the Ripper: أداة لكسر كلمات المرور تنفِّذ هجمات القوة الغاشمة على تجزئات كلمات المرور.
sqlmap: أداة تعمل على أتمتة عملية استغلال ثغرات حقن SQL في تطبيقات الويب.