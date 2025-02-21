ما المقصود بنظام تسجيل الثغرات الشائعة (CVSS)؟

يُعَد CVSS أداة مهمة لإدارة الثغرات، والتي تتضمن الاكتشاف المستمر، وتحديد الأولويات، وحل الثغرات الأمنية في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات الخاصة بالمؤسسة. ويُعَد تحديد الأخطاء ونقاط الضعف في مجال الأمن الإلكتروني، مثل أخطاء تكوين جدار الحماية والأخطاء غير المصححة، وحلها أمرًا حساسًا لضمان الأداء الكامل للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.

يمكن أن تشمل تدابير الحل ما يلي:

المعالجة : التأكد من عدم إمكانية استغلال الثغرة الأمنية بعد الآن.



: التأكد من عدم إمكانية استغلال الثغرة الأمنية بعد الآن. التخفيف : جعل الثغرة أكثر صعوبة للاستغلال مع تقليل التأثير المحتمل لاستغلالها.



: جعل الثغرة أكثر صعوبة للاستغلال مع تقليل التأثير المحتمل لاستغلالها. القبول: ترك الثغرة كما هي إذا كان من غير المحتمل أن يتم استغلالها أو إذا كانت ستسبِّب ضررًا طفيفًا.

نظرًا لتعقيد أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحديثة وحجم الثغرات والتهديدات الإلكترونية الكبير، قد يكون من الصعب على مديري تكنولوجيا المعلومات تحديد المشكلات التي يجب معالجتها وحلها أولًا.

وهنا يأتي دور CVSS كأداة قيمة: حيث يوفر لمديري تكنولوجيا المعلومات نهجًا منهجيًا لتقييم شدة الثغرة، ما يساعدهم على اتخاذ قراراتهم بشأن تحديد الأولويات والتخطيط لحل الثغرات في الأنظمة المتأثرة.1

وفقًا لموقع FIRST.org، يمكن دمج درجات CVSS في التقييمات، ولكن لا ينبغي استخدام التقييم CVSS بمفرده بدلًا من التقييم الشامل. تُوصي أدلة المستخدم الخاصة بإطار CVSS بأن تشمل التقييمات الشاملة عوامل تتجاوز نطاق CVSS.‏2