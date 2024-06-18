ما المقصود بالاستدلال بالذكاء الاصطناعي؟

يُعدّ الاستدلال بالذكاء الاصطناعي أمرًا بالغ الأهمية لتقدُّم تقنيات الذكاء الاصطناعي ودعم تطبيقاتها الأكثر ابتكارًا، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي القدرة التي تشغل تطبيق ChatGPT الشهير. تعتمد نماذج الذكاء الاصطناعي على الاستدلال بالذكاء الاصطناعي لتقليد طريقة تفكير الناس واستنتاجاتهم واستجابتهم للمطالبات.

يبدأ الاستدلال بالذكاء الاصطناعي بتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي على مجموعة كبيرة من البيانات باستخدام خوارزميات صنع القرار. تتكون نماذج الذكاء الاصطناعي من خوارزميات اتخاذ القرار التي يتم تدريبها على الشبكات العصبية-النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) التي يتم إنشاؤها مثل الدماغ البشري. على سبيل المثال، قد يتم تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي المصمم للتعرُّف على الوجه على ملايين الصور للوجه البشري. في النهاية، يتعلم التعرُّف بدقة على ميزات مثل لون العين وشكل الأنف ولون الشعر، ويمكنه بعد ذلك استخدامها للتعرُّف على فرد في صورة.