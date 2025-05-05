ما المقصود بمعلمات النماذج؟

غالبًا ما يخلط الناس بين معلمات النموذج والمعلمات الفائقة. يتحكم كلا النوعين من المعلمات في أداء النموذج، ولكن مع وجود أوجه اختلاف كبيرة.

معلمات النموذج داخلية للنموذج ويقدرها النموذج في أثناء عملية التعلم بناءً على بيانات التدريب. تُحدّث خوارزمية تعلم النموذج قيم المعلمات في أثناء التدريب. تتحكم المعلمات في كيفية تفاعل النموذج مع البيانات الجديدة—على سبيل المثال، كيفية إجراء نموذج التنبؤ للتنبؤات بعد عملية النشر.

المعلمات الفائقة للنموذج خارجية وتُحدد مسبقًا من خلال ضبط المعلمات الفائقة. تضبط بعض المعلمات الفائقة أداء النموذج في أثناء التدريب، مثل معدل التعلم في أثناء الانحدار الاشتقاقي أو عدد الحلقات التدريبية في عملية التدريب.

تحدد المعلمات الفائقة الأخرى شكل النموذج وبنيته، مثل عدد أشجار القرار في غابة عشوائية، أو المجموعات في التجميع بالمتوسطات أو الطبقات المخفية في الشبكة العصبية.