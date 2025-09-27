التوزيع الغاوسي الواحد، المعروف أيضًا باسم "التوزيع الطبيعي"، يصف العديد من الظواهر الطبيعية. غالبًا ما تكون توزيعات أطوال الطلاب في الفصل، وأوزان الأطفال حديثي الولادة، وأعمار تشغيل القطع الميكانيكية توزيعات غاوسية.

ومع ذلك، فإن التوزيع الغاوسي الفردي لا يناسب نمذجة مجموعات البيانات التي تحتوي على عدة تجمعات أو التي تتميز بميول كبيرة أو ذيول ثقيلة. في هذه الحالات، قد تكون نماذج GMM أكثر ملاءمة.

تستخدم نماذج GMM التعلم غير الخاضع للإشراف لإنشاء نموذج احتمالي يفترض أن البيانات يتم إنشاؤها من مجموعة من العديد من التوزيعات الغاوسية. بدلاً من افتراض أن جميع البيانات تأتي من توزيع طبيعي واحد (نموذج غاوسي واحد)، يفترض نموذج GMM وجود توزيعات طبيعية متعددة، يمثل كل منها "مجموعة" أو "مجموعة فرعية" مختلفة في مجموعة البيانات، ولكل منها متوسطها وتباينها الخاص.

في حالة الطلاب، تخيَّل المرتفعات بتوزيع ثنائي النسق، لكن الهوية الجنسية للطلاب غير معروفة. في حالة قطع غيار الآلات، تخيَّل أن الأجزاء ربما جاءت من مورِّدين مختلفين، أحدهما يصنع أجزاء ذات جودة أعلى من الآخر. وفي كِلتا الحالتين، قد يكون من المفيد حساب المجموعة السكانية الفرعية التي تنتمي إليها نقطة البيانات وخصائص تلك المجموعة الفرعية.