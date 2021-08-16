ما الانحدار اللوجستي؟

يعد كل من الانحدار الخطي واللوجستي من بين النماذج الأكثر شيوعًا في علم البيانات، كما أن الأدوات المصدر المفتوح، مثل Python و R، تجعل حساب الانحدار سريعًا وسهلاً.

تُستخدم نماذج الانحدار الخطي لتحديد العلاقة بين متغير تابع مستمر ومتغير مستقل واحد أو أكثر. عندما يكون هناك متغير مستقل واحد ومتغير تابع واحد، يُعرف ذلك باسم الانحدار الخطي البسيط، ولكن مع زيادة عدد المتغيرات المستقلة، يشار إليه باسم الانحدار الخطي المتعدد. بالنسبة لكل نوع من أنواع الانحدار، فإنه يسعى إلى رسم خط مناسب بشكل أفضل من خلال مجموعة من نقاط البيانات، والتي يتم حسابها عادةً باستخدام طريقة المربعات الصغرى.

على غرار الانحدار الخطي، يُستخدم الانحدار اللوجستي أيضاً لتقدير العلاقة بين متغير تابع ومتغير مستقل واحد أو أكثر، ولكنه يُستخدم للتنبؤ بمتغير فئوي مقابل متغير متصل. يمكن للمتغير الفئوي أن يكون صوابًا أو خطأ، نعم أو لا، 1 أو صفر، وهكذا. تختلف وحدة القياس أيضًا عن الانحدار لأنها تنتج احتمالية، لكن الدالة اللوغاريتمية تحوّل المنحنى S إلى خط مستقيم.

في حين أن كلا النموذجين يُستخدمان في تحليل الانحدار لوضع تنبؤات حول النتائج المستقبلية، فإن الانحدار الخطي عادةً ما يكون أسهل في الفهم. كما أن الانحدار الخطي لا يتطلب حجم عينة كبير مثل الانحدار اللوجستي الذي يحتاج إلى عينة كافية لتمثيل القيم في جميع فئات الاستجابة. من دون عينة تمثيلية أكبر، قد لا يتمتع النموذج بقدرة إحصائية كافية تكشف عن تأثير كبير.