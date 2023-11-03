ما هي خوارزمية التعلم الآلي؟

يتفق محللو الصناعة على أهمية التعلم الآلي والخوارزميات الأساسية له. من Forrester، "تُضفي التطورات في خوارزميات التعلم الآلي الدقة والعمق على تحليل بيانات التسويق التي تساعد المسوقين على فهم كيفية تأثير تفاصيل التسويق—مثل المنصة أو التصميم أو الدعوة إلى اتخاذ إجراء أو الرسائل—على أداء التسويق.1". بينما تشير Gartner إلى أن "التعلم الآلي هو جوهر العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الناجحة، مما يعزز من قوته الهائلة في السوق.2".

في أغلب الأحيان، سيوفر تدريب خوارزميات التعلم الآلي (ML) على المزيد من البيانات إجابات أكثر دقة من التدريب على بيانات أقل. باستخدام الأساليب الإحصائية، يتم تدريب الخوارزميات لتحديد التصنيفات أو إجراء التنبؤات، واكتشاف رؤى رئيسية في مشاريع استخراج البيانات. يمكن أن تساعد هذه الرؤى لاحقًا في تحسين عملية اتخاذ القرار لديك لتعزيز مقاييس النمو الرئيسية.



تشمل حالات استخدام خوارزميات التعلّم الآلي القدرة على تحليل البيانات لتحديد الاتجاهات والتنبؤ بالمشاكل قبل حدوثها.3 يمكن للذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً أن يتيح دعماً أكثر تخصيصاً، ويقلل من أوقات الاستجابة، ويوفر إمكانية التعرف على الكلام، ويحسّن من رضا العملاء. الصناعات التي تستفيد بشكل خاص من خوارزميات التعلم الآلي لإنشاء محتوى جديد من كميات هائلة من البيانات إدارة سلسلة التوريد، والنقل والخدمات اللوجستية، والبيع بالتجزئة والتصنيع4—وكلها تتبنى الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع قدرته على أتمتة المهام، وتعزيز الكفاءة وتوفير رؤى قيّمة، حتى للمبتدئين.

