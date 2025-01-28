ما هو الفضاء الكامن؟

يمكن أن يؤدي تعيين نقاط البيانات إلى الفضاء الكامن إلى التعبير عن البيانات المعقدة بطريقة فعالة وذات مغزى، مما يعزز قدرة نماذج التعلم الآلي على فهمها ومعالجتها مع تقليل المتطلبات الحاسوبية. ولتحقيق هذه الغاية، فإن تشفير تمثيلات الفضاء الكامن يستلزم عادة درجة معينة من تقليل الأبعاد: ضغط البيانات عالية الأبعاد إلى مساحة ذات أبعاد أقل تحذف المعلومات غير ذات الصلة أو المكررة.

تلعب الفضاءات الكامنة دورًا مهمًا في العديد من مجالات علم البيانات، ويُعد ترميز الفضاء الكامن خطوة أساسية في العديد من خوارزميات الذكاء الاصطناعي الحديثة. على سبيل المثال، تقوم أي نماذج توليدية، مثل برامج التشفير التلقائي المتغيرة (VAEs) والشبكات التنافسية التوليدية (GANs)، بحساب الفضاء الكامن لبيانات التدريب ثم الاستنباط منها لتوليد عينات بيانات جديدة. تم تدريب نماذج رؤية الكمبيوتر على مهام التصنيف مثل اكتشاف الأشياء أو تقسيم الصور، بتعيين بيانات الإدخال إلى الفضاء الكامن لعزل صفاتها ذات الصلة بإجراء تنبؤات دقيقة.

تعمل النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، بدءًا من نماذج التضمين التي تمكّن البحث الدلالي إلى نماذج الانحدار التلقائي مثل ®IBM Granite™ أو تلك التي تدعم ChatGPT من OpenAI، على التلاعب بالفضاء الكامن لاستكشاف الروابط المعقدة بين الكلمات المختلفة في سياقات محددة.