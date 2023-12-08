ما هو تحليل المكونات الرئيسية (PCA)؟

يُنسب إلى Karl Pearson تطوير تحليل PCA عام 1901، ولكن زادت شعبيته مع زيادة توفر أجهزة الكمبيوتر، مما سمح بإجراء حسابات إحصائية متعددة المتغيرات1 على نطاق واسع. يُعد تحليل PCA فعالاً للغاية في تصور مجموعات البيانات عالية الأبعاد واستكشافها، أو البيانات التي تحتوي على العديد من الميزات، حيث يمكنه بسهولة تحديد الاتجاهات أو الأنماط أو القيم الخارجية.



يُستخدم تحليل PCA عادةً لمعالجة البيانات قبل استخدامها مع خوارزميات التعلم الآلي. إذ يمكنه استخراج الميزات الأكثر إفادة من مجموعات البيانات الكبيرة مع الحفاظ على المعلومات الأكثر أهمية من مجموعة البيانات الأصلية. يؤدي هذا إلى تقليل تعقيد النموذج حيث إن إضافة كل ميزة جديدة تؤثر سلبًا على أداء النموذج، وهو ما يشار إليه أيضًا باسم "لعنة الأبعاد".

ومن خلال إسقاط مجموعة بيانات عالية الأبعاد في مساحة ميزات أصغر، يقلل تحليل المكونات الرئيسية (PCA) المشكلات الشائعة مثل التعدد الخطي والإفراط في التكيف أو يزيلها تمامًا. فالتعددية الخطية تحدث عندما تكون متغيرات مستقلة متعددة مترابطة بشكل كبير مع بعضها، ما يمكن أن يتسبب في حدوث مشكلة في النمذجة السببية. ومن ثمَّ ستعمل النماذج التي تعاني من الإفراط في التخصيص بشكل ضعيف عند تعميم النتائج على البيانات الجديدة، ما يؤثر سلبًا في قيمتها.

يُعد تحليل PCA نهجًا شائع الاستخدام في تحليل الانحدار، ولكن يُستفاد منه أيضًا في مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، مثل التعرُّف على الأنماط، ومعالجة الإشارات، ومعالجة الصور، وغيرها الكثير.

عل الرغم من وجود أنواع أخرى من تحليل PCA، مثل الانحدار باستخدام المكونات الرئيسية و تحليل kernel PCA، يركز هذا المقال على الطريقة الأساسية المتداولة في الأدبيات الحالية.